Trấn Thành là một trong những nghệ sĩ đắt show quảng cáo nhất hiện nay. Anh là gương mặt vàng cho các thương hiệu. Những sản phẩm đều mong muốn xuất hiện trên trang cá nhân của anh. Bẵng đi một thời gian lâu sau thành công vang dội của phim Bố Già, trong khi các nghệ sĩ khác lao đao giảm thu nhập, thậm chí trắng tay vì dịch thì MC quốc dân vẫn chăm chỉ livestream giao lưu cùng khán giả và chia sẻ về sản phẩm giảm cân trên trang cá nhân của mình.

Trấn Thành cột tóc 'xì tin' giao lưu cùng khán giả - Ảnh: Chụp từ clip

Cụ thể tối ngày 6/7 ông xã Hari Won đã xuất hiện với một diện mạo vô cùng “xì tin”. Anh cột tóc chỏm cao và lên sóng chia sẻ về một sản phẩm giảm cân. Cư dân mạng có vẻ lâu ngày được gặp lại thần tượng trên sóng nên vào chào hỏi liên tục. Lượt xem cũng cao ngất ngưởng. Nhiều bạn còn vào để chia sẻ việc mùa dịch ở nhà ăn quá nhiều nên tăng cân liên tục.