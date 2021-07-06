Mùa dịch, các nghệ sĩ đều tranh thủ kiếm thêm bằng nghề tay trái hoặc livestream PR sản phẩm. Mới đây Trấn Thành đã lên sóng cột tóc chia sẻ sản phẩm giảm cân hết sức đáng yêu.
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Trấn Thành là một trong những nghệ sĩ đắt show quảng cáo nhất hiện nay. Anh là gương mặt vàng cho các thương hiệu. Những sản phẩm đều mong muốn xuất hiện trên trang cá nhân của anh. Bẵng đi một thời gian lâu sau thành công vang dội của phim Bố Già, trong khi các nghệ sĩ khác lao đao giảm thu nhập, thậm chí trắng tay vì dịch thì MC quốc dân vẫn chăm chỉ livestream giao lưu cùng khán giả và chia sẻ về sản phẩm giảm cân trên trang cá nhân của mình.
Cụ thể tối ngày 6/7 ông xã Hari Won đã xuất hiện với một diện mạo vô cùng “xì tin”. Anh cột tóc chỏm cao và lên sóng chia sẻ về một sản phẩm giảm cân. Cư dân mạng có vẻ lâu ngày được gặp lại thần tượng trên sóng nên vào chào hỏi liên tục. Lượt xem cũng cao ngất ngưởng. Nhiều bạn còn vào để chia sẻ việc mùa dịch ở nhà ăn quá nhiều nên tăng cân liên tục.
Hiện tại dịch bệnh vẫn đang diễn ra hết sức phức tạp. Nhiều nghệ sĩ không có show diễn hoặc ngưng hoạt động nghệ thuật đã phải chuyển nghề khác để bươn chải.
Như người bạn thân Trường Giang mới đây cũng chia sẻ ảnh về quê "phụ hồ" khiến fan hết sức bất ngờ.
Hiện tại các hoạt động của nhiều nghệ sĩ đều dường như “đóng băng” vì dịch Covid-19. Nghề PR sản phẩm qua livestream một phần cũng giúp các ngôi sao trang trải cuộc sống. Mong sao dịch bệnh sớm kết thúc để ánh đèn sân khấu có thể bật sáng trở lại và anh chị em nghệ sĩ cũng có cuộc sống dễ thở hơn.