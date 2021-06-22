Hậu ‘cộc cằn' với bà xã Trấn Thành, Lê Dương Bảo Lâm văng tục trên sóng livestream khiến CĐM ngao ngán

Hậu trường 22/06/2021 08:44

Việc văng tục của Lê Dương Bảo Lâm đang được nhiều khán giả đánh giá là chưa đẹp trong mắt công chúng.

Lê Dương Bảo Lâm là một diễn viên hài khá thành công trên sân khấu lẫn kinh doanh riêng. Gần đây nhất anh khiến khán giả tá hỏa khi văng tục ngay trên sóng livestream.

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Sau màn văng tục trên livestream, nhiều khán giả cảm thấy hành động của Lê Dương Bảo Lâm hết sức kém duyên - Ảnh: Chụp màn hình

Cuộc tranh cãi nổ ra khi một antifan vào comment: "Cái miệng như cái *** mà nói nhiều quá vậy". Ngay lập tức, Lê Dương Bảo Lâm đáp trả: "Trời đất nơi, cái thằng này sao mày vô duyên ha m**. Ủa t** đang chơi nói cái miệng như cái ***. M** thấy cái *** nào dễ thương như này không?"

Sau khi sự việc ồn ào xảy ra, nhiều khán giả đã tỏ ra không hài lòng khi cho rằng là một người của công chúng lẽ ra Lê Dương Bảo Lâm nên cẩn trọng hơn ở lời ăn tiếng nói. Nhiều cư dân mạng khuyên anh nên im lặng trước antifan thay vì đáp trả lại thì hình ảnh sẽ bớt đẹp trong mắt mọi người.

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Cõi mạng cho rằng anh nên tiết chế cảm xúc và im lặng khi bị antifan 'cà khịa' trên sóng - Ảnh: Internet

Một vài comment đáng chú ý của người xem dành cho nam nghệ sĩ: “Bỏ follow luôn, diễn viên, người nổi tiếng mà nói năng bậy bạ, lỡ có con nít vào xem thì sao”, “Thoải mái thế nào thì mình cũng là nghệ sĩ mà, sao văng tục trên livestream thế”,  “Nghệ sĩ bây giờ sao thế, ăn với nói”.

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Màn đối đáp hơi khó nghe của Lê Dương Bảo Lâm trong một gameshow trước mặt bà xã Trấn Thành, MC Hari Won - Ảnh: Internet

Đây không hẳn là lần đầu anh bị khán giả để ý vì thái độ kém duyên của mình. Một chương trình gameshow có mặt của nam nghệ sĩ hài cũng từng gây xôn xao dư luận khi anh có màn giao lưu hài hước nhưng lại hơi lố khiến cộng đồng nghĩ rằng đây là những lời nói có “thái độ” với bà xã Trấn Thành. Trong chương trình hồi tháng 3/2021, khi được Hari Won đọc câu hỏi, anh đã thốt lên “Ủa sao xui vậy” sau đó tiếp tục nói như tát nước vào mặt bà xã MC quốc dân: “Không thích gì hết, đừng hỏi nhiều vô câu hỏi đi. Kệ người ta đi, không ai mượn bà giao lưu hết. Bà bị đớt mà bà đòi giao lưu nhiều”, “Không ai rảnh đi lên giải trí ha, lên đây chơi cho vui. Không ai rảnh mà không ở nhà ngủ, lên đây giải trí”. Dẫu biết rằng trên sóng truyền hình, có thể Bảo Lâm đang "quăng miếng" để gây cười cho khán giả, nhưng nhiều người không đồng tình với những lời nói này.

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Dù khá được nhiều khán giả yêu mến với lối diễn hài hước cũng có lúc Lê Dương Bảo Lâm gặp sự cố 'vạ miệng' - Ảnh: Internet

Qua sự việc trên nhiều khán giả mong Lê Dương Bảo lâm nên bình tĩnh trong cách ứng xử và hạn chế văng tục khi lên sóng để lấy lại thiện cảm từ người hâm mộ.

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