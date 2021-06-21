Trấn Thành đứng sau vở diễn 'chấn động' tái hợp gia đình Duy Phương Lê Giang giữa drama nội bộ gia đình dữ dội?

Trước khi NS Duy Phương lên mạng khóc lóc kể lể việc con cái không chu cấp, cả nhà ông đã từng có vở diễn vô cùng xúc động do Trấn Thành đứng sau thuyết phục.
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Sau khi NS Duy Phương chia sẻ trên trang cá nhân ẩn ý con cái không chu cấp lo lắng cho mình, cõi mạng lại được dịp xôn xao và bán tán về chuyện gia đình của ông. Tuy nhiên nhiều người cho rằng “trong chăn mới biết chăn có rận”, những người trong cuộc như Lê Giang, Duy Phước, Lê Lộc mới là người nắm rõ sự tình.
Tháng 11/2019 cả gia đình Duy Phương - Lê Giang đã có vở diễn với sự góp mặt đầy đủ của các thành viên và đây cũng là lần hội ngộ cuối sau gần 20 năm “đường ai nấy đi”.
Được biết cả Lê Giang và Duy Phương đều đồng ý đứng chung sàn diễn để hổ trợ cho con trong cuộc thi Sao Nối Ngôi. Và điều bất ngờ chính Trần Thành là người có công thuyết phục cả hai nhân vật trên bỏ qua những lùm xùm, khúc mắc trong quá khứ để cống hiến cho khán giả tiết mục xuất sắc nhất.
Khán giả cũng thầm trân trọng nam MC quốc dân Trấn Thành vì anh đã có tấm lòng cao cả và hết mình với nghề. Nhiều fan sau khi nghe thông tin này đã dành cho anh nhiều lời khen có cánh.
Bên cạnh vở diễn hoành tráng và những tràng pháo tay nồng nhiệt của khán giả, người xem hôm đó cũng không khỏi nghẹn ngào khi chứng kiến cả gia đình NS Duy Phương đoàn tụ trên sân khấu và cho rằng, đây mới đúng là sàn diễn cuộc đời!