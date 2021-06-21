Trấn Thành đứng sau vở diễn 'chấn động' tái hợp gia đình Duy Phương Lê Giang giữa drama nội bộ gia đình dữ dội?

Sau khi NS Duy Phương chia sẻ trên trang cá nhân ẩn ý con cái không chu cấp lo lắng cho mình, cõi mạng lại được dịp xôn xao và bán tán về chuyện gia đình của ông. Tuy nhiên nhiều người cho rằng “trong chăn mới biết chăn có rận”, những người trong cuộc như Lê Giang, Duy Phước, Lê Lộc mới là người nắm rõ sự tình.

Tháng 11/2019 cả gia đình Duy Phương - Lê Giang đã có vở diễn với sự góp mặt đầy đủ của các thành viên và đây cũng là lần hội ngộ cuối sau gần 20 năm “đường ai nấy đi”.