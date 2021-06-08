Trấn Thành cũng không vừa khi tiếp tục phản bác lại ý kiến của NSƯT Đức Hải. Nam MC cho rằng việc phân chia mảng miếng là hợp lý tuy nhiên không nên bắt diễn viên dìm bản thân để cân đối bạn diễn.

Đức Hải cũng không vừa khi tuyên bố mình đã đi trước đàn em 30 năm và đây là nơi để lắng nghe kinh nghiệm của anh, chứ không phải cuộc hội thảo để phân tích. Điểm số cho tác phẩm của La Thành năm đó là 39 điểm.

Sau vụ lùm xùm trên, MC Trấn Thành bị cộng đồng mạng đồn rằng thiên vị La Thành và có thái độ hỗn hào với bậc tiền bối. Có lẽ thấy khán giả phản ứng nên ngay sau đó anh đã viết tâm thư giải thích tuy nhiên bài đăng nhận khá nhiều chỉ trích của mọi người.

Nguyên văn bài đăng của Trấn Thành trên trang cá nhân năm đó

"Cả ngày hôm nay buồn đến nỗi ngủ không được. Vừa buồn vừa ức! Thức trắng đêm soạn bài này, hy vọng mọi người đọc hết.

Cho phép Xìn trình bày quan điểm 1 tí về việc tranh luận với anh Đức Hải trong Cười Xuyên Việt nha!

Những ngày qua, rất nhiều khán giả đã khó chịu và lên tiếng chỉ trích nặng nề khi tôi tranh cãi với anh Đức Hải trong tiết mục của diễn viên La Thành. Bảo rằng Trấn Thành dạo này nổi rồi không xem ai ra gì, bảo rằng ngựa non háu đá, bảo rằng nhỏ mà hỗn với tiền bối và không biết lắng nghe...

Trước tiên, Xìn cũng xin nhận lỗi là thấy mình có thái độ phản bác hơi thẳng với anh Đức Hải.

Nhưng,

Xìn nghĩ thế này: Xìn không hỗn!

Dù là phản biện ý của anh nhưng Xìn không hề vô lễ như mọi người đang lên án.

Với tư cách là một giám khảo, cũng như một khán giả có nghề, tôi được giao "nhiệm vụ" phải đưa ra chủ kiến của mình, và ý kiến đó có quyền khác với ý kiến của những người còn lại. Mỗi người một cảm nhận. Trong 1 hội đồng nghệ thuật, việc xuất hiện ý kiến trái chiều là một chuyện hết sức bình thường. Đó là lý do vì sao ban giám khảo luôn từ ba người trở lên mà không phải là một...

... Xìn tranh luận, không đồng tình, vì Xìn có góc nhìn nhận vấn đề riêng của mình. Và điều đó không đồng nghĩa là tôi nói anh Đức Hải sai. Ảnh có cái lý của ảnh, tôi cũng có góc nhìn của tôi, và chỉ vô tình hai điều đó không trùng khớp với nhau thôi. Chúng ta nên nhìn nhận sự việc một cách văn minh nhất, xem nó đúng nghĩa là một cuộc tranh luận đơn thuần chứ không phải một trận "cãi lộn"...

... Một khi Xìn làm một công việc gì, tôi đặt chữ tâm lên hàng đầu. Đã làm giám khảo, tôi phải có trách nhiệm trong việc nhận xét, động viên, hướng dẫn, chia sẻ, khiển trách, học hỏi, thậm chí bảo vệ thí sinh của mình.

Tôi và anh Đức Hải ngoài đời là hai anh em rất thân nên trong cuộc tranh cãi này tôi có khá quyết liệt vì chúng tôi thẳng thắn. Tôi nghĩ, anh Hải cũng hiểu đó là tranh luận bình đẳng, anh cũng sẽ không hề giận và trách tôi vô lễ.

Thật ra thì Trấn Thành chẳng là gì cả trên trái đất này, nên đừng ai nghĩ là tôi ngạo mạn. Tôi chẳng hơn ai đâu nên tôi không xem thường ai cả. Tôi chỉ là "một người trẻ tuổi" dám nói lên chủ kiến của mình thôi. Mà đứa nhỏ nào càng thẳng thắn thì đứa đó càng bị ghét. Khán giả nào hiểu, em rất cảm ơn. Ai không thương, em phải đành chịu.

Và em cũng chỉ có thể nói đến thế thôi! Thân!"