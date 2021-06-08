Sau màn chửi tục, Đức Hải bị đào lại 'phốt' cãi tay đôi cùng Trấn Thành náo loạn trên sóng truyền hình

Hậu trường 08/06/2021 19:01

Trong một chương trình game show nổi tiếng trên truyền hình, Trấn Thành và Đức Hải từng tranh cãi nảy lửa khiến khán giả hoang mang.

Sau vụ lùm xùm phát ngôn vạ miệng trên trang cá nhân thì mới đây Đức Hải bị cư dân mạng “đào mộ” lại các game show truyền hình từng tham gia trong đó có Cười Xuyên Việt.

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Sau lùm xùm 'vạ miệng', Đức Hải lại bị cư dân mạng đào 'phốt' - Ảnh: Internet

Cụ thể, trong chương trình Cười Xuyên Việt năm 2016 anh và Trấn Thành đã có màn tranh cãi kịch liệt sau tiết mục dự thi của La Thành với tiểu phẩm Làm Biếng (Diệu Nhi cũng góp mặt).

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Tiết mục dự thi của La Thành với sự góp mặt của Diệu Nhi - Ảnh: Internet

Ngồi trên ghế giám khảo, NSƯT Đức Hải cho biết câu chuyện của La Thành rất hay, bạn diễn Diệu Nhi cũng thể hiện tốt nên La Thành “đuối” hơn. Anh cũng góp ý thêm các bạn diễn viên nên nói tròn vành rõ chữ vì chương trình Cười Xuyên Việt được phát sóng khắp đất nước. Trấn Thành phản bác ý kiến và còn khen thêm La Thành trong tiểu phẩm là “đỉnh cao diễn xuất” và dù có dàn diễn viên hỗ trợ xuất sắc nhưng vai diễn của anh không vì thế mà lu mờ. Anh cũng dùng từ rất trend khi ấy là “vi diệu” để nhận xét về tổng thể.

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Trên ghế giám khảo Đức Hải và Trấn Thành đã tranh cãi kịch liệt không ai nhường ai - Ảnh: Internet

Đáp lại Trấn Thành, Đức Hải cho rằng nam MC nên tôn trọng cảm xúc của người khác. Anh cho rằng trong cuộc thi có hai thí sinh diễn tốt thì việc so sánh là điều tất nhiên. Và hai thí sinh nên lắng nghe để cùng hỗ trợ nhau trong diễn xuất.

Trấn Thành cũng không vừa khi tiếp tục phản bác lại ý kiến của NSƯT Đức Hải. Nam MC cho rằng việc phân chia mảng miếng là hợp lý tuy nhiên không nên bắt diễn viên dìm bản thân để cân đối bạn diễn.

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Ngoài Cười Xuyên Việt NSƯT Đức Hải còn được mời tham gia rất nhiều các chương trình khác trên vị trí ghế nóng - Ảnh: Internet

Đức Hải cũng không vừa khi tuyên bố mình đã đi trước đàn em 30 năm và đây là nơi để lắng nghe kinh nghiệm của anh, chứ không phải cuộc hội thảo để phân tích. Điểm số cho tác phẩm của La Thành năm đó là 39 điểm.

Sau vụ lùm xùm trên, MC Trấn Thành bị cộng đồng mạng đồn rằng thiên vị La Thành và có thái độ hỗn hào với bậc tiền bối. Có lẽ thấy khán giả phản ứng nên ngay sau đó anh đã viết tâm thư giải thích tuy nhiên bài đăng nhận khá nhiều chỉ trích của mọi người.

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Bài chia sẻ của Nam MC ngay sau cuộc thi nhận khá nhiều tranh cãi - Ảnh: Internet

 Nguyên văn bài đăng của Trấn Thành trên trang cá nhân năm đó

"Cả ngày hôm nay buồn đến nỗi ngủ không được. Vừa buồn vừa ức! Thức trắng đêm soạn bài này, hy vọng mọi người đọc hết.

Cho phép Xìn trình bày quan điểm 1 tí về việc tranh luận với anh Đức Hải trong Cười Xuyên Việt nha!

Những ngày qua, rất nhiều khán giả đã khó chịu và lên tiếng chỉ trích nặng nề khi tôi tranh cãi với anh Đức Hải trong tiết mục của diễn viên La Thành. Bảo rằng Trấn Thành dạo này nổi rồi không xem ai ra gì, bảo rằng ngựa non háu đá, bảo rằng nhỏ mà hỗn với tiền bối và không biết lắng nghe...

Trước tiên, Xìn cũng xin nhận lỗi là thấy mình có thái độ phản bác hơi thẳng với anh Đức Hải.

Nhưng,

Xìn nghĩ thế này: Xìn không hỗn!

Dù là phản biện ý của anh nhưng Xìn không hề vô lễ như mọi người đang lên án.

Với tư cách là một giám khảo, cũng như một khán giả có nghề, tôi được giao "nhiệm vụ" phải đưa ra chủ kiến của mình, và ý kiến đó có quyền khác với ý kiến của những người còn lại. Mỗi người một cảm nhận. Trong 1 hội đồng nghệ thuật, việc xuất hiện ý kiến trái chiều là một chuyện hết sức bình thường. Đó là lý do vì sao ban giám khảo luôn từ ba người trở lên mà không phải là một...

... Xìn tranh luận, không đồng tình, vì Xìn có góc nhìn nhận vấn đề riêng của mình. Và điều đó không đồng nghĩa là tôi nói anh Đức Hải sai. Ảnh có cái lý của ảnh, tôi cũng có góc nhìn của tôi, và chỉ vô tình hai điều đó không trùng khớp với nhau thôi. Chúng ta nên nhìn nhận sự việc một cách văn minh nhất, xem nó đúng nghĩa là một cuộc tranh luận đơn thuần chứ không phải một trận "cãi lộn"...

... Một khi Xìn làm một công việc gì, tôi đặt chữ tâm lên hàng đầu. Đã làm giám khảo, tôi phải có trách nhiệm trong việc nhận xét, động viên, hướng dẫn, chia sẻ, khiển trách, học hỏi, thậm chí bảo vệ thí sinh của mình.

Tôi và anh Đức Hải ngoài đời là hai anh em rất thân nên trong cuộc tranh cãi này tôi có khá quyết liệt vì chúng tôi thẳng thắn. Tôi nghĩ, anh Hải cũng hiểu đó là tranh luận bình đẳng, anh cũng sẽ không hề giận và trách tôi vô lễ.

Thật ra thì Trấn Thành chẳng là gì cả trên trái đất này, nên đừng ai nghĩ là tôi ngạo mạn. Tôi chẳng hơn ai đâu nên tôi không xem thường ai cả. Tôi chỉ là "một người trẻ tuổi" dám nói lên chủ kiến của mình thôi. Mà đứa nhỏ nào càng thẳng thắn thì đứa đó càng bị ghét. Khán giả nào hiểu, em rất cảm ơn. Ai không thương, em phải đành chịu.

Và em cũng chỉ có thể nói đến thế thôi! Thân!"

Giữa ồn ào phát ngôn thô tục, NS Đức Hải bức xúc mời công an vào cuộc: 'Vụ việc này không chỉ câu like đơn thuần'

Giữa ồn ào phát ngôn thô tục, NS Đức Hải bức xúc mời công an vào cuộc: 'Vụ việc này không chỉ câu like đơn thuần'

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Từ khóa:   Trấn Thành Đức Hải MC Trấn Thành Đức Hải

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