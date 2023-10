NS Đức Hải 'quay ngoắt': Facebook không hề bị 'Hacker' xâm nhập mà do con trai nuôi 'nghịch dại' khiến anh bị tống tiền

Sau đó, về phía nghệ sĩ Đức Hải, anh đã lập tức kêu oan và nói rằng tài khoản bị hack, anh không hề biết về chuyện này. Đồng thời, lúc đó anh khẳng định đã nhờ an ninh mạng và công an vào cuộc để lấy lại danh dự cho mình.

Theo Pháp luật và bạn đọc, tối ngày 7/6, nghệ sĩ Đức Hải chủ động liên lạc và cho biết, tài khoản Facebook của anh không hề bị hacker xâm nhập mà do cậu con nuôi đã "nghịch dại", viết status đó lên trên cá nhân của anh mà không nghĩ hậu quả lại "rùm beng" như vậy. Cụ thể, anh nói rằng:

Nghệ sĩ Đức Hải nói rằng tài khoản không bị hacker xâm nhập mà do con trai nuôi đã 'nghịch dại' - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ nói thêm rằng khi anh nhờ an ninh mạng can thiệp vào cuộc thì cậu ta sợ và đã thú nhận mọi việc. Và một lần nữa anh khẳng định mình không liên quan tới việc này nhưng vẫn phải chịu tiếng xấu:

"Khi biết tôi làm đơn lên công an và nhờ an ninh mạng vào cuộc, cháu nó rất sợ. Tới trưa nay thì cháu nó thú nhận và xin lỗi tôi. Dĩ nhiên, nó sẽ phải chịu trách nhiệm về việc này. Tôi cũng đã báo cho bên an ninh mạng. Nói thế để thấy, tôi không liên quan gì tới việc này nhưng những ngày qua, tôi đã phải chịu rất nhiều điều tiếng xấu".

Nghệ sĩ Đức Hải lần nữa khẳng định mình không liên quan đến việc đăng status văng tục trên trang cá nhân - Ảnh: Internet

Nghệ sĩ Đức Hải cũng cho biết thêm vụ việc sẽ chưa dừng ở đây vì bên công an vẫn tiếp tục điều tra. Những ngày vướng phải ồn ào vừa qua, phía anh không chỉ nhận những chỉ trích mà còn liên tục nhận hàng loạt tin nhắn tống tiền.

Nghệ sĩ Đức Hải nói: "Tôi bị dội bom tin nhắn. 88 tin nhắn khủng bố tôi và đòi 200 triệu. Tôi cho rằng, một số đối tượng giỏi về IT đã thừa vụ này, nhảy vào làm tiền tôi. Phía công an cho biết, họ sẽ sớm thông báo kết quả điều tra".

Nghệ sĩ Đức Hải hé lộ loạt tin nhắn bị tống tiền nhiều ngày qua - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện, anh nói rằng đã báo công an để tiếp tục điều tra vụ việc này và sẽ thông báo kết quả sớm nhất.