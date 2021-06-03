Giữa lúc bị chỉ trích dữ dội vì văng tục, NS Đức Hải gay gắt: Họ đóng vai tôi, biến tôi thành kẻ bị dư luận công kích

Sao Việt 03/06/2021 11:20

Sau nhiều chỉ trích của khán giả vì nói tục tĩu, bậy bạ trên mạng xã hội, NSƯT Đức Hải đã lên tiếng kêu oan.

Sự việc NSƯT Đức Hải nhận nhiều chỉ trích từ khán giả bắt nguồn từ việc nam nghệ sĩ đăng tải một bài viết trên trang cá nhân với nhiều từ ngữ "phản cảm". Cụ thể, anh bức xúc viết rằng:

"Mỗi ngày em chọn một niềm vui. Niềm vui là hãy làm tất cả để có được cuộc sống bình yên. Không còn dịch. Không cười quá to. Không khóc quá lớn. Không huyễn hoặc bản thân. Không bị 'dán băng dính' vào mồm để không được gào lên và né được các vụ kiện tụng đến nghìn tỷ. ** ***, ngu xuẩn, ngông cuồng thì chỉ có đổ *** vào mồm mà nuốt. ** ** con *****, ** *** thấy chướng tai gai mắt lắm rồi con ạ. Người xưa đã nói 'cáo chết ba năm quay đầu về núi', mày không quay đầu được thì cút".

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Bài đăng của nghệ sĩ Đức Hải trên trang cá nhân gây xôn xao cộng đồng mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Nghệ sĩ Đức Hải được xem là "cây đa cây đề" trong giới nghệ sĩ và hiện đang là Phó Hiệu trưởng của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật & Du lịch Sài Gòn nên những phát ngôn có phần văng tục như vậy khiến đa số khán giả không chấp nhận được. Dù khá bức xúc nhưng nhiều người cho rằng nam nghệ sĩ nên tiết chế cảm xúc hơn. 

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Nghệ sĩ Đức Hải có phát ngôn văng tục làm dậy sóng mạng xã hội - Ảnh: Internet

Liên quan đến vụ việc trên, theo thông tin từ báo Giao Thông, nghệ sĩ Đức Hải cho biết, anh bị "hack" (trộm) tài khoản và chưa lấy lại được. Bản thân anh cũng khá bối rối lẫn bất ngờ khi mình bỗng dưng dính phải ồn ào này. 

"Tôi bị mất facebook từ 11h trưa. Tự nhiên tôi bị đẩy vào một cuộc mà tôi không quan tâm. Họ đẩy tôi vào với mục đích gì thì không biết. Tự dưng tôi lại thành thứ để dư luận công kích. Họ đóng vai tôi để viết bài, rồi khóa facebook của tôi lại, thế là tròn vai. Bây giờ tôi đang không biết phải làm thế nào để lấy lại facebook, cũng không biết làm sao trước sự vụ này. Nếu sự việc bị đẩy quá xa, có lẽ tôi phải nhờ pháp luật xử lý chứ thế này không ổn".

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Đức Hải cho biết anh bị trộm tài khoản facebook và bị đẩy vào 'thế khó' với mục đích gì anh hoàn toàn không biết - Ảnh: Internet

Việc nghệ sĩ bị hack facebook cá nhân để tung tin đồn thất thiệt không phải mới xảy ra mà từ trước đến nay đã có nhiều vụ việc tương tự. Thậm chí, một số nghệ sĩ đã phải yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc để xử lý các vụ việc này.

Văng tục trên trang cá nhân, NS hài Đức Hải khiến cư dân mạng há hốc: 'Ăn nói hơn phường chợ búa, nghệ sĩ gì vậy?'

Văng tục trên trang cá nhân, NS hài Đức Hải khiến cư dân mạng há hốc: 'Ăn nói hơn phường chợ búa, nghệ sĩ gì vậy?'

Là nghệ sĩ, việc "uốn lưỡi 7 lần trước khi nói” luôn là "châm ngôn sống" bởi họ đang được rất nhiều công chúng quan tâm, để ý. Thế nhưng mới đây nghệ sĩ Đức Hải đã đăng một dòng status đầy ẩn ý gây nhiều tranh cãi.

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