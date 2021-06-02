Văng tục trên trang cá nhân, NS hài Đức Hải khiến cư dân mạng há hốc: 'Ăn nói hơn phường chợ búa, nghệ sĩ gì vậy?'

Là nghệ sĩ, việc "uốn lưỡi 7 lần trước khi nói” luôn là "châm ngôn sống" bởi họ đang được rất nhiều công chúng quan tâm, để ý. Thế nhưng mới đây nghệ sĩ Đức Hải đã đăng một dòng status đầy ẩn ý gây nhiều tranh cãi.
- 'Ông trùm giải trí' Color Man: Anh Hoài Linh không có tinh thần, hai ghế giám khảo Thách Thức Danh Dài mùa 7 phải tính lại
- Xuất hiện nhân vật là 'cha đẻ' đằng sau vụ 13 tỷ đồng, hé lộ loạt bí mật trong câu chuyện từ thiện của Hoài Linh
Nội dung dòng trạng thái được chia sẻ trên trang cá nhân của NSƯT Đức Hải với lời lẽ bức xúc kèm những từ ngữ vô cùng khó nghe: "Mỗi ngày em chọn một niềm vui. Niềm vui là hãy làm tất cả để có được cuộc sống bình yên. Không còn dịch. Không cười quá to. Không khóc quá lớn. Không huyễn hoặc bản thân. Không bị 'dán băng dính' vào mồm để không được gào lên và né được các vụ kiện tụng đến nghìn tỷ. ** ***, ngu xuẩn, ngông cuồng thì chỉ có đổ *** vào mồm mà nuốt nhà. ** ** con *****, ** *** thấy chướng tai gai mắt lắm rồi con ạ. Người xưa đã nói 'cáo chết ba năm quay đầu về núi', mày không quay đầu được thì ***".
Ngay sau khi xuất hiện trên trang cá nhân, dòng trạng thái lập tức được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ, bên cạnh đó nhiều người dân cũng bày tỏ sự không đồng tình khi lời lẽ quá thô tục và không phù hợp với một người làm nghệ thuật.
Đức Hải được xem là "cây đa cây đề" trong giới showbiz. Do đó, sau dòng trạng thái "gây tranh cãi", cộng đồng mạng cho rằng nam nghệ sĩ nên tiết chế lời nói hơn, không nên nói tục chửi bậy trên mạng xã hội công khai như thế này, đồng thời thể hiện sự phẫn nộ với trạng thái đăng tải của anh. Ngay sau đó, NSƯT Đức Hải đã khoá luôn trang Facebook cá nhân để tránh sự chỉ trích từ mọi người.
Được biết, Đức Hải là diễn viên thuộc sân khấu kịch Hồng Vân. Không chỉ nổi tiếng với vai trò là một nghệ sĩ hài mà anh còn tham gia nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng, game show truyền hình, giữ vai trò MC và còn là một giảng viên trường đại học.
Thế nên, việc anh đưa ra những phát ngôn khó hiểu có phần "tục tĩu" ngay trên trang cá nhân, trước cái nhìn của hàng ngàn công chúng đã gây ra một cuộc tranh cãi dữ dội. Hiện tại, dù bài viết đã "biến mất" nhưng cư dân mạng vẫn tiếp tục bày tỏ phản ứng của mình đối với động thái này của nam nghệ sĩ hài.