Văng tục trên trang cá nhân, NS hài Đức Hải khiến cư dân mạng há hốc: 'Ăn nói hơn phường chợ búa, nghệ sĩ gì vậy?'

Nội dung dòng trạng thái được chia sẻ trên trang cá nhân của NSƯT Đức Hải với lời lẽ bức xúc kèm những từ ngữ vô cùng khó nghe: "Mỗi ngày em chọn một niềm vui. Niềm vui là hãy làm tất cả để có được cuộc sống bình yên. Không còn dịch. Không cười quá to. Không khóc quá lớn. Không huyễn hoặc bản thân. Không bị 'dán băng dính' vào mồm để không được gào lên và né được các vụ kiện tụng đến nghìn tỷ. ** ***, ngu xuẩn, ngông cuồng thì chỉ có đổ *** vào mồm mà nuốt nhà. ** ** con *****, ** *** thấy chướng tai gai mắt lắm rồi con ạ. Người xưa đã nói 'cáo chết ba năm quay đầu về núi', mày không quay đầu được thì ***".

Dòng trạng thái trên trang cá nhân của NSƯT Đức Hải nhanh chóng bị cư dân mạng chụp lại và chia sẻ - Ảnh: chụp màn hình

Ngay sau khi xuất hiện trên trang cá nhân, dòng trạng thái lập tức được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ, bên cạnh đó nhiều người dân cũng bày tỏ sự không đồng tình khi lời lẽ quá thô tục và không phù hợp với một người làm nghệ thuật.