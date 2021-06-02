Xuất hiện nhân vật là 'cha đẻ' đằng sau vụ 13 tỷ đồng, hé lộ loạt bí mật trong câu chuyện từ thiện của Hoài Linh

Xã hội 02/06/2021 11:39

Giữa làn sóng chỉ trích của CĐM vì hành động "ngâm" tiền từ thiện suốt 6 tháng của Hoài Linh, người dân miền Trung đã chia sẻ đoạn tin nhắn được cho là với nam danh hài để "minh oan" và chỉ ra những điểm "dở" trong công tác cứu trợ.

Những ngày gần đây, vụ ồn ào liên quan đến số tiền 14 tỷ cứu trợ miền Trung của NS Hoài Linh nhận được sự quan tâm của CĐM. Nhiều tranh cãi, chỉ trích nổ ra khi nam danh hài thừa nhận vẫn chưa giải ngân số tiền vì bệnh dịch, thậm chí quản lý của NS còn hé lộ thông tin Hoài Linh từng phải phẫu thuật, sức khỏe giảm sút. Mới đây, từ ngày 29/5 - 1/6, đại diện của NS Hoài Linh đã trao 4,57 tỷ đồng cho các gia đình khó khăn, hỗ trợ xây nhà giúp bà con ở các tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi, huyện Quảng Điền và Phong Điền thuộc tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Giữa những ồn ào vừa qua, 1 người dân miền Trung đã lên tiếng về việc này với mong muốn mọi người ngừng chỉ trích nam danh hài.

Cụ thể, vào tối ngày 1/5, một YouTuber tiếp tục đăng tải đoạn clip phỏng vấn một người dân đã nhắn tin qua lại với NS Hoài Linh suốt 10 năm qua và hé lộ nhiều thông tin làm rõ đáng chú ý sau câu chuyện từ thiện. Theo đó, vị khán giả này cho hay: "Chị là người biết được câu chuyện của chú Linh bởi chị có nhắn tin nhờ chú. Em nhìn đi, bao nhiêu năm nay chú chưa kêu gọi ai để hỗ trợ từ thiện hết, chú chỉ âm thầm từ thiện thôi. Nhưng lúc đó, miền Trung mình lũ lụt tội quá, thấy Thuỷ Tiên cũng xông pha, kêu gọi rất nhiều nên chị mới nhắn tin cho chú Hoài Linh bằng cả tâm nguyện, nhờ chú kêu gọi.

Cái dở của chú Linh là gì? Thứ nhất, mình có lý do chính đáng mà không nói, mình đã có kế hoạch đi nhưng có dịch đi không được thì mình nên công bố. Thứ hai là mình đau, ảnh hưởng sức khỏe thì cũng phải nói. Thứ ba là chú Linh đã đi rồi, đã có phân người đi rồi nên chúng ta đừng thắc mắc 700 triệu đó. Tại vì đoàn đã có đi, có đi là phải trích tiền ra. Lúc đó số tiền chưa có nhiều nên cá nhân chú lấy tiền ra cho đoàn đi nhưng chủ quan không công bố".

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Hoài Linh thân thiện và trả lời tin nhắn của vị khán giả miền Trung, nam danh hài tiết lộ đã dự định đi đến vùng lũ để cứu trợ bà con đến 3 lần nhưng không đi được

Vị khán giả này chia sẻ vì không biết nam danh hài đau bệnh nên đã nhắn tin nhờ chú kêu gọi hỗ trợ người dân vùng lũ. Chị nói: "Mọi người cứ hỏi là sao trong lúc bệnh mà đi kêu gọi, mấu chốt nằm ở đây, vì chính chị, chị là người đã nhắn tin nhờ chú Linh kêu gọi để giúp đồng bào mình trong lúc bão lũ. Chị hy vọng với tiếng nói của chú, chú sẽ kêu gọi được nhiều. Chị biết chú đau và bệnh chị sẽ không nhờ chú kêu gọi đâu. Chị thấy mình cũng có phần lỗi".

Bên cạnh đó, vị nữ khán giả miền Trung này còn chia sẻ loạt tin nhắn trao đổi với NS Hoài Linh về việc từ thiện. Theo đó, cô đã nhắn tin cho NS Hoài Linh vào ngày 18/10 để xin nam nghệ sĩ hỗ trợ kêu gọi khán giả quyên góp cho miền Trung. Trong đoạn tin nhắn, nam danh hài còn tiết lộ sẽ về Quảng Bình vào ngày 23/10 âm lịch và sẽ đi đến nhiều địa điểm khác. Tuy nhiên, anh đã không thực hiện được do sau khi từ Quảng Bình trở về, NS Chí Tài đột ngột qua đời và Hoài Linh đã đứng ra để tổ chức tang lễ cho đồng nghiệp.

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Nam Youtuber còn nhấn vào trang cá nhân có 1,2 triệu người theo dõi để chứng minh không cắt ghép, photoshop 

Ngoài ra, khoảng tháng 3/2021, NS Hoài Linh cũng tiết lộ có nhiều căn nhà tình thương ở miền Trung từ quỹ của NS Chí Tài vẫn chưa xây xong. Tuy nhiên, YouTuber và người dân lại khẳng định tính tới thời điểm hiện tại, hàng trăm căn nhà tình thương đã và đang được hoàn thành. Điều này chứng tỏ NS Hoài Linh đã giải ngân quỹ từ thiện của NS Chí Tài và tiền túi để từ thiện cho miền Trung trước khi sử dụng số tiền quyên góp được từ các nhà hảo tâm. 

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Hình ảnh căn nhà mới, khang trang được cho là xây dựng từ quỹ của NS Hoài Linh và NS Chí Tài 

Hiện tại những thông tin mà người dân miền Trung mặc dù chưa được kiểm chứng cụ thể song đã phần nào tháo gỡ 1 phần thắc mắc của CĐM về việc chậm giải ngân của NS Hoài Linh. Tuy nhiên nhiều người vẫn mong muốn nam danh hài lên tiếng giải thích cụ thể, cặn kẽ chứ không dừng lại ở đoạn video phân trần về số tiền 14 tỷ trước đó.

Sau ồn ào 'ngâm' 13,7 tỷ, phía Hoài Linh bắt đầu loạt hoạt động giải ngân: Mới 4 ngày đã đến 4 địa phương, trao 4,57 tỷ đồng cho bà con vùng lũ

Sau ồn ào 'ngâm' 13,7 tỷ, phía Hoài Linh bắt đầu loạt hoạt động giải ngân: Mới 4 ngày đã đến 4 địa phương, trao 4,57 tỷ đồng cho bà con vùng lũ

Đại diện của NS Hoài Linh đã âm thầm đến các địa phương bị ảnh hưởng trong đợt lũ hồi tháng 9 vừa qua để trao tiền hỗ trợ.

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