Danh hiệu NSƯT của Hoài Linh sẽ được xem xét thế nào sau vụ ồn ào 14 tỷ đồng?

Xã hội 01/06/2021 13:12

Vụ việc ồn ào liên quan đến 14 tỷ đồng tiền cứu trợ miền Trung đã ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng của NS Hoài Linh. Thậm chí mới đây còn có 1 lá đơn yêu cầu tước bỏ danh hiệu NSƯT của nam danh hài.

Trong những ngày gần đây, câu chuyện lùm xùm liên quan đến số tiền cứu trợ miền Trung lên tới 14 tỷ của Hoài Linh vẫn đang thu hút CĐM. Đặc biệt là từ sau khi nam danh hài lên tiếng và thừa nhận chưa giải ngân số tiền đó vì dịch bệnh, lại càng khiến công chúng phẫn nộ. Nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh vụ việc này, nhưng đa phần đều là chỉ trích sự chậm trễ của Hoài Linh.

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Nam danh hài lên tiếng phân trần nhưng nhận nhiều chỉ trích - Ảnh chụp màn hình

Thậm chí, mới đây còn có 1 lá đơn gửi đến Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị xem xét thu hồi danh hiệu NSƯT của nam danh hài. Trả lời về tính thực hư của lá đơn này, ông Trần Kim Hậu - Phó Chánh Thanh tra Bộ VHTT&DL trả lời trên báo Lao Động: "Đúng là chúng tôi có nhận được đơn kiến nghị của công dân về việc tước danh hiệu NSƯT của Hoài Linh. Nhưng đây là thẩm quyền địa phương nên chúng tôi làm công văn chuyển xuống sở VHTT TP.HCM". 

Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo Bộ đã có thông tin với báo chí về việc có hay không việc thu hồi danh hiệu của Hoài Linh. Theo đó, hiện chưa có kết luận nào từ cơ quan chức năng kết luận nghệ sĩ Hoài Linh vi phạm pháp luật, vì vậy không có việc tước danh hiệu của nam danh hài. Việc tước danh hiệu của nghệ sĩ đã được quy định rõ ràng trong Luật thi đua khen thưởng. Cụ thể, điều 97 Luật Thi đua khen thưởng có quy định, cá nhân được tặng thưởng danh hiệu vinh dự nhà nước mà vi phạm pháp luật thì có thể bị tước danh hiệu vinh dự nhà nước theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ. Việc tước danh hiệu vinh dự nhà nước do Chủ tịch nước quyết định.

Chia sẻ trên báo Thanh Niên, ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, cho biết: "Địa phương quản lý là chính. Theo như bình thường, danh hiệu ở đâu phong thì nơi đó có quyền. Nhưng cái gì cũng làm từ quy trình, có đơn như thế thì phải xác minh quy trình, xem xét thấu đáo từ dưới lên trên lên chứ tước hay không không phải đơn giản. Phải xem lời tố chính xác không. Còn văn bản đó chỉ là cái đơn chuyển".

Nghị định 91/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng cũng có quy định về vấn đề này. Cụ thể, khoản 1, Điều 79 quy định cụ thể: “Cá nhân được tặng thưởng danh hiệu vinh dự nhà nước mà vi phạm pháp luật hình sự, bị tòa án xét xử bằng bản án đã có hiệu lực pháp luật và bị tuyên án từ hình phạt tù có thời hạn trở lên thì bị tước danh hiệu vinh dự nhà nước”.

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Lá đơn gây xôn xao dư luận về việc hủy bỏ danh hiệu của NS Hoài Linh - Ảnh: Internet

Vụ việc nam danh hài "ngâm" tiền từ thiện trong hơn 6 tháng khiến dư luận chỉ trích và lên án nặng nề, nhưng từ đó đến nay vẫn chưa có bất kỳ kết luận nào của cơ quan chức năng liên quan đến vi phạm pháp luật về vụ việc của Hoài Linh. 

Hiện tại CĐM vẫn đang tiếp tục quan tâm, theo dõi những thông tin tiếp theo về scandal chấn động làng giải trí Việt này.

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