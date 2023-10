Đại diện xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc (Quảng Nam) đã lên tiếng giải thích về giấy tờ xác nhận liên quan đến kế hoạch từ thiện của nhóm nghệ sĩ Hoài Linh đang lan truyền trên mạng.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, sáng 25/5, ông Trần Ngọc Điệp - chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Đại Lãnh cho biết, văn bản đang lan truyền trên mạng là thật và chính ông là người ký. Tuy nhiên, về mốc thời gian làm từ thiện của nhóm nghệ sĩ Hoài Linh tại xã Đại Lãnh trong văn bản ghi vào ngày 14/4/2020 theo ông Điệp là "do đánh máy nhầm".

Văn bản chứa lỗi sai bị cư dân mạng phát hiện - Ảnh: FB

Ông Điệp nói: "Mấy hôm nay do lu bu cho công tác bầu cử nên anh em đánh máy nhầm ngày trong văn bản. Thực tế thì đoàn từ thiện của Hoài Linh dự kiến về xã vào ngày 14/5/2021 chứ không phải 14/4/2020 như trong văn bản đã phát hành".

Về câu hỏi tại sao sau khi xuất hiện những ồn ào về khoản ủng hộ đồng bào miền Trung lũ lụt mà Hoài Linh đang giữ thì ngày 21/5 xã Đại Lãnh làm văn bản xác nhận, ông Điệp nói do có một người quen của xã Đại Lãnh đề nghị. Mục đích người này đưa ra là muốn giữ lại khoản từ thiện này cho bà con sau khi dịch kết thúc: "Anh này có gọi cho tôi và nói kế hoạch bị lỡ vì dịch nhưng đã hứa với bà con rồi thì vẫn phải làm. Người này đề nghị tôi làm văn bản xác nhận lại để dư luận không hiểu nhầm".

Theo đó, người liên hệ với xã Đại Lãnh đề nghị xác nhận kế hoạch từ thiện là một người thân thiết với nghệ sĩ Hoài Linh, hiện đang sinh sống tại Quảng Nam.

Trong vài ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền 1 văn bản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Đại Lãnh xác nhận kế hoạch từ thiện của quỹ từ thiện nghệ sĩ Hoài Linh. Văn bản này nêu việc đoàn của nghệ sĩ Hoài Linh có ý định về thăm, tặng quà cho bà con xã Đại Lãnh vào ngày 14/4/2020 nhưng do ảnh hưởng của dịch nên kế hoạch buộc phải hủy. Trước đó, trong video lên tiếng của mình, nam diễn cũng lấy lý do này để lý giải cho việc chậm trễ. Dù có văn bản của xã Đại Lãnh, nhưng lý do "cấn dịch" cũng rất khó thuyết phục được dư luận.

