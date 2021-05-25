Luật sư lên tiếng vụ diễn viên múa 'tố' ca sĩ Thủy Tiên ăn chặn tiền từ thiện: 'Có quyền tố cáo nếu không đúng sự thật'

Liên quan đến vụ việc nghệ sĩ múa Phạm Ngà lên livestream tố Thủy Tiên ăn chặn, đút túi tiền từ thiện hơn trăm tỷ đồng, luật sư cho rằng nữ ca sĩ có thể kiện Phạm Ngà nếu bị vu khống, nói sai sự thật.

Sau khi thấy Thủy Tiên đăng bài đồng tình với quan điểm "khán giả nuôi nghệ sĩ", NS múa Phạm Ngà đã tỏ thái độ không hài lòng và đăng bài mỉa mai nữ ca sĩ đang "thảo mai, thảo quả". Trong livestream mới đây, NS múa Phạm Ngà đã lên cho rằng Thủy Tiên ăn chặn tiền từ thiện trong đợt quyên góp ủng hộ miền Trung vào năm ngoái nên nói "khán giả nuôi" là đúng rồi. Nữ ca sĩ đến tận nơi, trao tận tay người dân vùng lũ - Ảnh: Internet Với lý do "không làm gì, không ra album, chồng không đá bóng nữa mà vẫn giàu", Phạm Ngà cho rằng Thủy Tiên có "của ăn của để" là nhờ tiền từ thiện. Không những thế, nữ nghệ sĩ còn khẳng định lý do mà bà xã Công Vinh đăng bài trần tình với khán giả là vì: "Bà Thủy Tiên thấy đụng đến chuyện 13 tỷ từ thiện của Hoài Linh rồi bà ấy có tật giật mình, bà ấy sợ lôi vụ 100 tỷ bị bới móc ra. Bà ấy hãi quá nên viết ngay một cái status, xong bà ấy nói không dám nhận mình là nghệ sĩ, rồi còn công chúng nuôi bà ấy. Đúng rồi, công chúng nuôi Thủy tiên, bởi vì 100 mấy chục tỷ mà, rõ ràng bà ăn hết số tiền ấy thì chả phải công chúng nuôi bà”.

Phạm Ngà lên livestream tố Thủy Tiên ăn chặn hơn trăm mấy chục tỷ đồng - Ảnh chụp màn hình Liên quan đến vụ việc này, trao đổi với SaoStar, luật sư Nguyễn Đức Chánh cho biết ca sĩ Thủy Tiên có quyền tố cáo hành vi vu khống nếu nghệ sĩ múa Phạm Ngà nói sai sự thật. Ông cho biết: "Theo Điều 156 Bộ luật hình sự năm 2015:

Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm nếu: Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm: Bịa đặt hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác... Khoản 1 Điều 584 Bộ luật dân sự 2015 quy định về căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại: Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác. Về cách xác định thiệt hại, tại Điều 592 BLDS 2015 quy định Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm như sau: Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm bao gồm: -Chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại; -Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút; -Thiệt hại khác do luật quy định. Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm không quá mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định”. Hiện tại, nữ ca sĩ Thủy Tiên vẫn chưa có bất kỳ động thái nào liên quan đến lời tố cáo của Phạm Ngà. Cư dân mạng cũng đang xôn xao, bàn tán về số tiền từ thiện gần 180 tỷ đồng mà bà xã Công Vinh đã kêu gọi được.

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