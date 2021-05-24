Một diễn viên múa 'tố' ca sĩ Thủy Tiên 'ăn chặn hơn 100 tỷ tiền từ thiện' nên 'không ra album mà vẫn giàu'?

Với lý do "không làm gì, không ra album, chồng không đá bóng nữa mà vẫn giàu", Phạm Ngà cho rằng ca sĩ Thủy Tiên có "của ăn của để" là nhờ tiền từ thiện.
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Cách đây ít ngày, nữ ca sĩ Thủy Tiên đã có 1 bài đăng bày tỏ suy nghĩ về quan điểm gây sóng gió suốt 1 tháng nay "khán giả nuôi nghệ sĩ". Cụ thể, nữ ca sĩ chia sẻ: "Nói thẳng ra là cái nhà mình ở, cái xe mình đi, cái áo mình mặc, mình có thể lo cho gia đình và có thể dư dả hơn để lo được cho người kém may mắn hơn nữa, tất cả là nhờ vào sự yêu thương của công chúng cả. Thế giới 7 tỷ người, mà người ta chọn theo dõi mình, yêu quý mình thậm chí chỉ là bảo vệ, kêu gọi ủng hộ mình từng cái view cái like, cái share sản phẩm âm nhạc hay quảng cáo để mình có thêm tiền làm điều mong muốn... đó là ƠN NGHĨA. Cha mẹ có công sinh thành nuôi dưỡng mình nên người, nhưng chỉ có sự yêu thương và nuôi dưỡng bằng cả vật chất và tình cảm của công chúng mới sinh thành ra sự nổi tiếng của mình trên đời. Nên địa vị, tiếng tăm, nghề nghiệp này không hề nói quá là của khán giả cho, chứ chả tự nhiên mà có".
Sau khi thấy Thủy Tiên có quan điểm như vậy, NS múa Phạm Ngà đã livestream chỉ trích rất gay gắt. Cô cho rằng bài đăng của Thủy Tiên rất "thảo mai, thảo quả" nịnh nọt khán giả vì mục đích cá nhân. Phạm Ngà nói: "Bà nhờ cái danh nghệ sĩ mới lấy được chồng ngon, rồi cũng nhờ cái danh nghệ sĩ mới lấy được của người ta cả trăm tỷ. Thế mà bây giờ bà sợ ảnh hưởng đến bà, nên là bà chối bỏ danh xưng nghệ sĩ, thế khác gì bà chối bỏ quê hương, gốc gác, chối bỏ đồng nghiệp của mình".
Với lý do "không làm gì, không ra album, chồng không đá bóng nữa mà vẫn giàu", Phạm Ngà cho rằng Thủy Tiên có "của ăn của để" là nhờ tiền từ thiện. Không những thế, nữ nghệ sĩ còn khẳng định lý do mà bà xã Công Vinh đăng bài trần tình với khán giả là vì: "Bà Thủy Tiên thấy đụng đến chuyện 13 tỷ từ thiện của Hoài Linh rồi bà ấy có tật giật mình, bà ấy sợ lôi vụ 100 tỷ bị bới móc ra. Bà ấy hãi quá nên viết ngay một cái status, xong bà ấy nói không dám nhận mình là nghệ sĩ, rồi còn công chúng nuôi bà ấy. Đúng rồi, công chúng nuôi Thủy tiên, bởi vì 100 mấy chục tỷ mà, rõ ràng bà ăn hết số tiền ấy thì chả phải công chúng nuôi bà”.
Không những thế, Phạm Ngà còn cho rằng: "Bà làm mấy cái clip lăn lộn giữa ao hồ sông suối lòe thiên hạ, nhận được cả trăm tỷ rồi về viết lên 1 mặt giấy A4, thế là hết trăm tỷ. Tôi tính sơ sơ chỉ hết khoảng 30-40 tỷ là cùng".
Mặc dù đây chỉ là những phát ngôn từ 1 phía Phạm Ngà và không có bằng chứng cụ thể nhưng những chia sẻ của Phạm Ngà nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng. Hiện tại về phía nữ ca sĩ Thủy Tiên vẫn chưa có thêm động thái gì sau màn "tố cáo" từ phía Phạm Ngà.