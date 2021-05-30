Xôn xao tin 'Hoài Linh đang bệnh nặng, xin đừng châm dầu vào lửa nữa nếu không hối hận'

Xã hội 30/05/2021 14:12

Mạng xã hội đang xôn xao trước tin 1 người quen của Hoài Linh cho biết nam danh hài đang trong tình trạng bệnh rất nặng. Người này cho biết nếu mọi người cứ tiếp tục “châm dầu vào lửa” thì sẽ phải hối hận.

Thời gian gần đây, vụ việc "ngâm" tiền từ thiện suốt 6 tháng đã trở thành scandal chấn động làng giải trí Việt và khiến cho sự nghiệp của Hoài Linh có nguy cơ vào "ngõ cụt". Giữa tâm bão chỉ trích đến từ CĐM, 1 tài khoản Facebook được cho là người quen của nam nghệ sĩ đã đăng bài thông tin về tình hình sức khỏe của Hoài Linh. 

Người này viết: "Trợ lý Hoài Linh cho biết là anh Hoài Linh hiện đang trở bệnh rất mệt nên xin những ai đang cố tình công kích hãy dừng tay lại vì chuyện đâu còn có đó. Xin đừng châm dầu vào lửa nữa nếu không hối hận cũng đã muộn rồi”.

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Một nguồn tin tiết lộ quản lý nam nghệ sĩ cho biết về tình hình sức khỏe của Hoài Linh không ổn - Ảnh chụp màn hình

Trước đó, quản lý của nam nghệ sĩ cũng từng cho biết vào thời điểm cuối năm 2020, Hoài Linh phải trải qua cuộc phẫu thuật vì bị ung thư tuyến giáp khiến cư dân mạng xôn xao.

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Hình ảnh nam nghệ sĩ với vết mổ trên cổ khiến CĐM xôn xao bàn tán - Ảnh: Internet

Nhiều người cho rằng đây là cái cớ để phía nam nghệ sĩ lý giải cho việc "ngâm" tiền từ thiện suốt 6 tháng. Hiện tại bài đăng của người này thu hút rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Tuy nhiên về phái Hoài Linh vẫn chưa đưa ra bất kỳ động thái nào. Nam danh hài cũng giữ thái độ im lặng từ sau khi lên tiếng về vụ việc 14 tỷ tiền từ thiện. 

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Từ khóa:   Hoài Linh Hoài Linh đổ bệnh Hoài Linh từ thiện miền Trung

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