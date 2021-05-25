Con trai ruột Hoài Linh bất ngờ tiết lộ: 'Một năm vừa qua bố đã mất mát nhiều rồi'

Xã hội 25/05/2021 16:53

NS Hoài Linh đang đứng giữa "tâm bão" chỉ trích của cư dân mạng vì số tiền từ thiện dành cho đồng bào miền Trung trong đợt lũ năm ngoái. Mới đây, con trai ruột của nam nghệ sĩ đã có "động thái" đầu tiên sau vụ việc.

Ngay trong ngày hôm qua 24/5, sau khi Hoài Linh lên tiếng về số tiền 13 tỷ đồng cứu trợ lũ lụt cho đồng bào miền Trung, CĐM đã liên tục công kích và chỉ trích hành động chậm trễ của nam nghệ sĩ. Có thể nói, trong sự nghiệp diễn xuất của mình, đây là lần Hoài Linh vướng phải scandal liên quan đến tiền bạc lớn như vậy.

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Nam danh hài gửi video trình bày về số tiền 13 tỷ trước công chúng, báo giới - Ảnh cắt từ clip

Giữa lúc mọi chỉ trích đang đổ dồn về phía nam nghệ sĩ, con trai ruột của Hoài Linh bất ngờ lên tiếng. Lê Võ Thành Vinh không đá động gì đến ồn ào của bố, mà chỉ nhẹ nhàng gửi lời hỏi thăm, động viên tinh thần cho nam danh hài. Anh viết: "Mong bố thật nhiều sức khoẻ. Một năm vừa qua bố đã mất mát nhiều rồi. Từ người thân đến người trong gia đình. Và giờ đừng mất sức khoẻ nữa nhé bố. Gửi lời chúc sức khoẻ đến bố". 

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Bài viết của con trai Hoài Linh - Ảnh chụp màn hình

Thời gian trước, nghệ sĩ Hoài Linh đã trải qua 2 sự mất mát lớn khi người anh Chí Tài qua đời, sau đó 1 người họ hàng thân thiết của nam nghệ sĩ cũng mất. Bên dưới phần bình luận, có không ít ý kiến đã bày tỏ sự ủng hộ, cổ vũ tinh thần dành cho Hoài Linh.

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Một số cư dân mạng để lại bình luận chúc sức khỏe Hoài Linh - Ảnh chụp màn hình

Được biết, hiện tại con trai ruột của nghệ sĩ đang sinh sống và làm việc ở Mỹ, nhưng luôn dành thời gian quan tâm và lo lắng cho bố. Hiện tại vụ ồn ào 14=3 tỷ tiền từ thiện vẫn đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng và ngày càng có nhiều ý kiến trái chiều xung quanh vụ việc này.

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Từ khóa:   Hoài Linh con trai Hoài Linh tiền từ thiện

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