N.H.K. được biết đến là 1 lập trình viên trẻ, có tiếng trong giới, với vai trò sáng tạo ra các phần mềm đa mảng có ích cho người dùng Internet. Gần đây K. còn nhận được đông đảo sự chú ý của cư dân mạng khi "về phe" bà chủ Đại Nam và trở thành "IT ruột" giúp bà Phương Hằng tìm ra hàng loạt những bí mật động trời. Anh cũng gây sốt CĐM khi trả lại nữ đại gia 500 triệu tiền công để làm từ thiện.

Hiện tại Hiếu PC đang là 1 chuyên gia An ninh mạng duy nhất tại Trung tâm Giám sát An toàn không gian mạng Quốc Gia, chính vì vậy, anh không muốn nhúng tay vào chuyện của giới showbiz. Anh cho biết: "Hiếu PC chỉ làm những gì giúp cộng đồng mạng lan toả kiến thức an toàn thông tin để tự bảo vệ mình. Còn chuyện cá nhân hay showbiz hay abcd gì gì đấy, mình không có thời gian để xen vào và hoàn toàn tôn trọng ý kiến của mọi người. Xin cảm ơn".

Nam hacker nổi tiếng cho biết bản thân không hề can dự vào bất cứ ồn ào nào của showbiz - Ảnh chụp màn hình

Ngay sau khi nam hacker lên tiếng, những page, kênh Youtube đăng tải thông tin sai lệch kia đã có động thái gỡ bài và xin lỗi Hiếu PC.

Hiếu PC, tên thật là Ngô Minh Hiếu, sinh năm 1989, có một quá khứ rất "lừng lẫy". Từ năm 15 tuổi, anh đã nổi đình đám với vai trò là hacker. Năm 19 tuổi, Hiếu đã thu được hơn 3 triệu USD (tương đương hơn 70 tỷ đồng) bằng việc bán dữ liệu cá nhân. Đến năm 25 tuổi, Hiếu bị Cơ quan Mật vụ Mỹ (FBI) tuyên án 40 năm tù vì đánh cắp số an sinh xã hội của 200 triệu người Mỹ với hơn 13.000 bản khiếu nại. Trong lúc ngồi tù, Hiếu đạt hơn 25 chứng chỉ ở các chuyên ngành học thuật, cùng với đó phối hợp cùng cơ quan điều tra phá án, nên được giảm thời gian giam giữ từ 40 năm xuống còn 7 năm. Sau đó, cựu hacker người Gia Lai trở về Việt Nam và trở thành Chuyên gia An ninh mạng duy nhất tại Trung tâm Giám sát An toàn không gian mạng Quốc Gia.