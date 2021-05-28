'Hacker ruột' của bà Phương Hằng tiết lộ gia đình bị liên lụy khi 'khui' hàng loạt bí mật động trời của sao Vbiz

N.H.K. được CĐM biết đến là "IT ruột" của bà Phương Hằng sau khi giúp nữ đại gia moi móc hàng loạt bí mật động trời. Nam IT cho biết sẽ tiếp tục về phe vợ Dũng "lò vôi" dù bị gia đình ngăn cản.

N.H.K. được biết đến là 1 lập trình viên trẻ, có tiếng trong giới, với vai trò sáng tạo ra các phần mềm đa mảng có ích cho người dùng Internet. Gần đây K. còn nhận được đông đảo sự chú ý của cư dân mạng khi "về phe" bà chủ Đại Nam và trở thành "IT ruột" giúp bà Phương Hằng tìm ra hàng loạt những bí mật động trời. Anh cũng gây sốt CĐM khi trả lại nữ đại gia 500 triệu tiền công để làm từ thiện. IT ruột của bà Phương Hằng - Ảnh: FB Trong 1 cuộc trao đổi với Pháp luật và Bạn đọc mới đây, N.H.K. đã có những "trải lòng" về cuộc sống từ sau khi nổi lên như 1 hiện tượng mạng. Chia sẻ về lý do giúp bà chủ Đại Nam, anh nói: "Từng có một người cũng y hệt như ông V.H.Y., cách nói chuyện đạo lý thì nó cũng y hệt, làm cho tôi bị mê và bị cuốn vào. Bản thân của tôi đã trải qua sự mất mát, chia ly và chia rẽ. Tôi nhớ lúc tôi và vợ quen nhau đã gặp ông thầy này, tôi, vợ tôi và ông ấy gặp nhau sẽ xảy ra một cảm giác rất tin tưởng. Y hệt như chị Hằng, tôi đốt nhang mới thoát khỏi cơn mê đó; cho nên tôi mới thật sự đồng cảm về những gì chị Hằng đã trải qua và giúp chị Hằng một cách hết mình".

Bên cạnh đó, nam IT còn khẳng định chắc nịch "làm vì đam mê" khi tuyên bố giúp bà Hằng chỉ vì ghét chứ không phải vì tiền. Anh cho biết cuộc sống hiện tại của mình có thể gọi là đủ đầy, dư giả và có đủ khả năng để lo cho gia đình. Đồng thời, N.H.K. tiết lộ anh giúp bà Phương Hằng không đơn thuần vì giỏi IT mà còn vì bản thân là "fan ruột" của nữ đại gia. Mặc dù được bà chủ Đại Nam cảm ơn hết lòng và được CĐM chú ý nhưng cuộc sống của gia đình N.H.K. đã bị đảo lộn và ảnh hưởng ít nhiều. Anh cho biết, từ sau khi giúp đỡ nữ đại gia, gia đình anh, đặc biệt là con gái đã phải nhận những lời lẽ công kích đến từ 1 bộ phận cư dân mạng. Chính vì vậy không ít lần mẹ và vợ đã khuyên K. dừng lại, không dính dáng đến lùm xùm của bà Phương Hằng nữa.

Khi được hỏi về vấn đề sẽ phải đối diện với pháp luật, N.H.K. nói: "Dĩ nhiên tôi nộp phạt chị Hằng chắc chắn sẽ giúp tôi. Dù chị Hằng không hứa hay gì cả nhưng cái đó chắc chắn. Và dù cho chị Hằng không giúp gì thì những điều tôi làm tôi vẫn thấy xứng đáng. Có nhiều thứ không tính bằng tiền được mà tính bằng giờ bằng phút. Một tỷ đối với người này là một tỷ nhưng đối với người khác có khi là một giây, một phút. Đối với tôi, những giờ tôi được làm việc cùng chị Hằng là những giờ quý giá và xứng đáng hơn so với tiền tôi được nhận". Không những thế, nam IT còn bất ngờ tiết lộ về mối quan hệ với NS Hồng Vân khiến nhiều người ngỡ ngàng. Được biết chú của N.H.K. là đạo diễn Nhâm Minh Hiền. Sau khi đứng về phe bà Phương Hằng, NS Hồng Vân mới biết được thân thế của N.H.K.. Anh cũng cho biết bản thân đã vấp phải nhiều lời chỉ trích từ phía 1 vài nghệ sĩ vì hành động của mình. Hiện tại K. cho biết vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ và giúp đỡ nữ đại gia.

Dũng Taylor đặt dấu chấm hỏi to đùng: Bà Phương Hằng bỏ tiền ‘cày view’ hay giỏi thật sự khi clip nào cũng lọt top trending? Gần đây, những livestream với nội dung bóc phốt thế giới showbiz của bà Phương Hằng thu hút đông đảo người xem. Thậm chí, buổi lên sóng gần đây nhất còn đạt kỷ lục về lượt xem trực tuyến. Điều này đã khiến ông xã Thu Phương lên tiếng thắc mắc.

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