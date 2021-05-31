Make up 'ruột' tiết lộ lời dặn của Hoài Linh: 'Im lặng và nhẫn nhịn khi đối mặt với thị phi và miệng đời'

Giữa lùm xùm chuyện tiền từ thiện miền Trung của NS Hoài Linh, khi công chúng đang chĩa mũi nhọn chỉ trích về phía nam danh hài, nhiều người thân thiết đã lên tiếng về những vấn đề có liên quan.

Thời gian gần đây, vụ việc "ngâm" tiền từ thiện suốt 6 tháng đã trở thành scandal chấn động làng giải trí Việt và khiến cho sự nghiệp của Hoài Linh có nguy cơ rơi vào "ngõ cụt". Giữa tâm bão chỉ trích đến từ CĐM, Phi Phi (makeup thân thiết của nam nghệ sĩ) đã có bài chia sẻ khá dài trên trang cá nhân bày tỏ quan điểm và dành cho nam danh hài những lời động viên giữa tâm chấn scandal. Makeup Artist viết: "Ngày mà toàn xã hội tạm dừng hoạt động mọi thứ trở nên im ắng hơn, em ngồi xếp lại thùng đồ nghề, nhìn những thứ mỹ phẩm dùng riêng cho anh mà nước mắt em rơi tự do. Có lẽ lâu lắm nó mới được dùng đến lại. Chuyện anh đúng anh sai em không nói được vì em còn nhỏ và em là em của anh, em không được phép bình phẩm vì do anh và gia đình đã dạy không được bình phẩm người lớn về bất cứ chuyện gì".

Theo đó, người này không lên tiếng bình phẩm chuyện đúng sai giữa ồn ào của người anh thân thiết vì đây là điều mà nam nghệ sĩ Hoài Linh đã dặn dò và dạy dỗ. Bên cạnh đó, makeup artist Phi Phi còn hé lộ lời dặn dò của Hoài Linh khiến CĐM vỡ lẽ lý do mà nam danh hài lựa chọn im lặng sau loạt chỉ trích từ phía khán giả vì "ngâm" tiền từ thiện. Phi Phi viết: "Rồi anh có chuyện em là người lên tiếng thì anh lại bảo em im lặng và nhẫn nhịn khi đối mặt với thị phi và miệng đời. Cho đến tận bây giờ và ngay lúc này em cũng không được nói bất cứ thứ gì mà anh đang gánh chịu, em chỉ cầu mong sức khỏe anh bình an".

Không những thế, anh còn nhắn nhủ đến NS Hoài Linh không được coi nhẹ vấn đề sức khỏe và tinh thần, đồng thời nhắc nhẹ nam danh hài mau trở lại với Showbiz: "Anh đừng đùa với em câu nói sức khỏe có đâu mà mắc gì phải giữ nữa nha. Sức khỏe và tinh thần với anh bây giờ nó quan trọng lắm, phải giữ nó lúc này nha anh. Phim Lật Mặt đã công chiếu, bây giờ đang cast phim Trở Mặt, anh phải khỏe để đi ra mắt phim nha anh. Cho dù sau này và mai sau em không còn đứng sau hậu trường, anh không còn đứng dưới ánh đèn thì em và anh mãi mãi vẫn đứng dưới một mái nhà nha anh". Bên dưới bài đăng của anh, nhiều người nổi tiếng cũng đã để lại bình luận đồng tình với quan điểm và suy nghĩ của Phi Phi. Dàn nghệ sĩ như Anh Đức, Nguyệt Ánh, Hiếu Hiền, cũng để lại những bình luận động viên nam danh hài trước bão tố. Phi Phi là cái tên nổi tiếng vì tài năng make up ảo diệu. Anh là người góp phần tô điểm thêm vẻ đẹp cho các nghệ sĩ mỗi lần xuất hiện trên sân khấu. Phi Phi cũng là người họa mặt cho Hoài Linh hơn 10 năm qua. Phi Phi là cái tên quen thuộc trong làng giải trí vì đã họa mặt cho nhiều người nổi tiếng - Ảnh: Internet Hiện tại những ồn ào xoay quanh nghệ sĩ Hoài Linh vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tuy nhiên nam danh hài vẫn giữ thái độ im lặng và không đưa thêm bất kỳ chia sẻ nào từ sau khi gửi đoạn clip phân trần về số tiền 14 tỷ.

Hacker Việt được FBI 'để mắt' nói gì về việc giúp đỡ NS Hoài Linh 'dẹp loạn'? Giữa ồn ào của bà Phương Hằng được IT N.H.K. giúp đỡ trong việc tìm kiếm thông tin cá nhân, bí mật động trời của giới nghệ sĩ, bỗng rộ lên tin đồn hacker nổi tiếng thế giới Hiếu PC sẽ đứng ra giúp đỡ NS Hoài Linh dẹp loạn. Thực hư chuyện này ra sao?

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