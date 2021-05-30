Xôn xao tin 1 nhà hảo tâm chuyển cho Hoài Linh 50 triệu nhưng không liên lạc được: 'Nếu chú cảm thấy chú bận quá làm không được thì chú không nên kêu gọi'

Giữa ồn ào vụ "ngâm" 14 tỷ tiền từ thiện cứu trợ miền Trung đợt lũ năm 2020, MXH bất ngờ rộ lên thông tin có 1 nhà hảo tâm đã chuyển 50 triệu cho Hoài Linh nhưng gọi không nghe, nhắn tin không trả lời, phải đăng đàn vì quá bức xúc.

Vài ngày trước, CĐM được 1 phen xôn xao khi Hoài Linh bất ngờ lên tiếng thông báo số tiền quyên góp cứu trợ gần 14 tỷ đồng vẫn đang còn ở trong tài khoản và tiết lộ lý do "chậm giải ngân" là vì dịch bệnh Covid-19. Từ sau khi thông báo tin tức "động trời" đó, đến nay nam danh hài vẫn chưa có thêm bất kỳ động thái nào mà lại tiếp tục im hơi lặng tiếng giữa bão dư luận. Hoài Linh lý giải nguyên nhân chậm giải ngân vì dịch bệnh Covid-19 nhưng không nhận được sự đồng tình của CĐM - Ảnh chụp màn hình Trước hàng loạt ý kiến trái chiều từ phía CĐM, mới đây nhất, 1 YouTuber tên T.C. đang sinh sống tại An Giang đã công khai sao kê số tiền 50 triệu đồng gửi vào tài khoản của NS Hoài Linh trong tháng 10/2020 với mục đích cứu trợ miền Trung. Tuy nhiên sau khi nam danh hài lên tiếng về việc chưa chuyển tiền từ thiện đến tay bà con vùng lũ, tài khoản này đã bức xúc đăng bài lên MXH vào hôm 26/5 để trình bày vụ việc có liên quan.

Người này viết: "Thật sự càng nghĩ càng tức, mình tính im lặng luôn rồi mà thấy im cũng không được. Chú Linh là thần tượng của mình. 1 nắm khi đói bằng 1 gói khi no, nếu chú cảm thấy chú bận quá làm không được thì chú không nên kêu gọi để cho mọi người tin tưởng chuyển tiền cho chú. Mình thật sự quá buồn và cảm thấy đau lòng". Bài đăng của tài khoản T.C. - Ảnh chụp màn hình Biên lai chuyển tiền vào tài khản của NS Hoài Linh được T.C. đăng kèm - Ảnh: FB Theo đó, tài khoản này cho biết cuối tháng 10/2020, anh đã chuyển vào tài khoản của nam nghệ sĩ 50 triệu đồng với mục đích ủng hộ cứu trợ miền Trung. Ngay sau đó người này có nhắn tin và gọi điện để xác nhận nhưng không được Hoài Linh trả lời. Anh này cho hay: "Chuyển 50 triệu cho chú, gọi điện thoại không được, nhắn tin Facebook cũng không trả lời".

Sau khi bài đăng của tài khoản này lan truyền trên MXH, nhiều người cho rằng có lẽ thời điểm đó, NS Hoài Linh đang rất bận rộn và lượng tin nhắn, cuộc gọi mỗi ngày rất nhiều, nên khó có thể kiểm tra và trả lời từng người. Tuy nhiên cũng có không ít cư dân mạng lại tiếp tục "lục lại" bức xúc cũ, khi T.C.và nhiều mạnh thường quân khác muốn giúp đỡ miền Trung lúc cấp bách nhưng số tiền đóng góp lại không được chuyển đến tay bà con lúc cần thiết và cấp bách nhất. Hiện tại chia sẻ của Youtuber T.C. vẫn chưa được kiểm chứng nhưng đã gây ra làn sóng chỉ trích của CĐM đối với NS Hoài Linh. Về phía nam danh hài vẫn giữ im lặng từ sau khi đăng tải clip phân trần vụ việc 14 tỷ.

Con trai ruột Hoài Linh bất ngờ tiết lộ: 'Một năm vừa qua bố đã mất mát nhiều rồi' NS Hoài Linh đang đứng giữa "tâm bão" chỉ trích của cư dân mạng vì số tiền từ thiện dành cho đồng bào miền Trung trong đợt lũ năm ngoái. Mới đây, con trai ruột của nam nghệ sĩ đã có "động thái" đầu tiên sau vụ việc.

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