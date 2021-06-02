'Ông trùm giải trí' Color Man: Anh Hoài Linh không có tinh thần, hai ghế giám khảo Thách Thức Danh Dài mùa 7 phải tính lại

Hậu trường 02/06/2021 14:06

Chương trình Thách thức danh hài đã trải qua 6 mùa thi thu hút đông đảo khán giả theo dõi. Tuy nhiên, mới đây, ghế nóng dành cho NS Hoài Linh đang được xem xét vì vụ lùm xùm chậm giải ngân hơn 13 tỷ tiền từ thiện của nam danh hài.

Trong một clip Youtube đăng tải mới nhất, Color Man - nhân vật quyền lực, chủ công ty Điền Quân (từng sản xuất nhiều gameshow nổi tiếng trong đó có Thách thức danh hài) chia sẻ: “Hai ghế giám khảo phải tính lại rồi, anh Hoài Linh chắc bây giờ không có tinh thần, anh buồn đâu có làm được”.

Bên cạnh phải hoãn nhiều chương trình do dịch COVID-19, “ông trùm” Điền Quân bộc bạch: "Đáng lẽ đầu tháng 6 phải quay chương trình Tiếng rao 4.0 rồi mà tình hình này không biết thế nào. Chỉ lo nhất là chương trình đang phát sóng, còn chương trình của Color Man và Khương Dừa thì anh em cũng bàn một số hướng rồi".

'Ông trùm giải trí' Color Man: Anh Hoài Linh không có tinh thần, hai ghế giám khảo Thách Thức Danh Dài mùa 7 phải tính lại - Ảnh 1
Color Man và Khương Dừa trong clip Youtube mới nhất, 'ông trùm'giải trí Điền Quân cũng đã chia sẻ về NS Hoài Linh và ghế nóng chương trình Thách thức danh hài - Ảnh: Chụp từ clip

Với sự vô tư, dí dỏm trong lúc giao cơm cho khách, anh được fans đặt câu hỏi: "Thách thức danh hài năm nay có làm nữa không?".

Đáp lại người hâm mộ, ông nói: "Đang chờ dịch giả xem sao, sáng nay tôi mới bàn với Khương Dừa phải hoãn casting. Hai ghế giám khảo phải tính lại rồi, anh Hoài Linh chắc bây giờ không có tinh thần, anh buồn đâu có làm được. Khi nào có thông tin chính thức sẽ thông báo bà con".

'Ông trùm giải trí' Color Man: Anh Hoài Linh không có tinh thần, hai ghế giám khảo Thách Thức Danh Dài mùa 7 phải tính lại - Ảnh 2
Hoài Linh từng được chọn ngồi ghé nóng Thách thức danh hài 2021 - Ảnh: ĐQ Media

Khi vụ chậm giải ngân hơn 13 tỷ đồng tiền từ thiện nổ ra nhiều fans đã kéo vào Fanpage của Hoài Linh lẫn chương đòi Thách Thức Danh Hài đòi tẩy chay và thay thế ban giám khảo.

'Ông trùm giải trí' Color Man: Anh Hoài Linh không có tinh thần, hai ghế giám khảo Thách Thức Danh Dài mùa 7 phải tính lại - Ảnh 3
Vụ lùm xùm tiền từ thiện hơn 13 tỷ đã khiến người hâm mộ quay lưng, yêu cầu thay thế Hoài Linh khỏi 'ghế nóng' Thách Thức Danh Hài - Ảnh: FB

Từng chia sẻ trên Zing News, đạo diễn Khương Dừa cho biết: "Hoài Linh có ngồi ghế nóng hay không ê-kíp đang cân nhắc và xem xét. Việc này liên quan nhiều vấn đề nên chúng tôi đang đưa ra hướng xử lý, chưa thể có được quyết định cuối cùng".

Khán giả đang mong chờ chương trình Thách Thức Danh Hài quay trở lại để tìm ra nhiều cây hài mới cho giới showbiz. Tuy nhiên, hai nhân vật ngồi ghế nóng trong mùa 7 vẫn đang bỏ ngỏ.

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Từ khóa:   Thách thức danh hài mùa 7 Color Man Khương Dừa

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