Mới đây, nghệ sĩ Đức Hải khiến nhiều người cảm động khi vào thăm diễn viên Lê Bình tại bệnh viện và tặng thuốc trị ung thư. Anh nhắn nhủ đến đàn anh: "Mỗi ngày em chọn một niềm vui. Thế là thuốc (Nhật) lại về với anh - Lê Bình. Hy vọng sẽ có nhiều tín hiệu tốt đẹp như bé Mai Phương anh nhé".

Trước tình cảm và sự yêu mến của đồng nghiệp dành cho mình, nam diễn viên gạo cội vừa đăng tải loạt ảnh vui cười rạng rỡ khi được tặng thuốc kèm lời cảm ơn: "Đức Hải vào thăm, hai thằng tíu tít quên cả đứa nào bệnh... hà hà... Vui lắm... Lại được cô Hồng Vân bệnh viện 175 và Sơn, bạn Hải tặng thuốc uống... Chân thành cảm ơn các bạn".