Nghệ sĩ Lê Bình xúc động, gửi lời cảm ơn Đức Hải vì đến tận bệnh viện thăm hỏi và tặng thuốc trị ung thư.
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Mới đây, nghệ sĩ Đức Hải khiến nhiều người cảm động khi vào thăm diễn viên Lê Bình tại bệnh viện và tặng thuốc trị ung thư. Anh nhắn nhủ đến đàn anh: "Mỗi ngày em chọn một niềm vui. Thế là thuốc (Nhật) lại về với anh - Lê Bình. Hy vọng sẽ có nhiều tín hiệu tốt đẹp như bé Mai Phương anh nhé".
Trước tình cảm và sự yêu mến của đồng nghiệp dành cho mình, nam diễn viên gạo cội vừa đăng tải loạt ảnh vui cười rạng rỡ khi được tặng thuốc kèm lời cảm ơn: "Đức Hải vào thăm, hai thằng tíu tít quên cả đứa nào bệnh... hà hà... Vui lắm... Lại được cô Hồng Vân bệnh viện 175 và Sơn, bạn Hải tặng thuốc uống... Chân thành cảm ơn các bạn".
Tháng 8 vừa qua, làng giải trí Việt bàng hoàng khi biết tin diễn viên Mai Phương và nghệ sĩ Lê Bình đang chống chọi với căn bệnh ung thư phổi quái ác. Thế nhưng, điều may mắn là sau nhiều tháng điều trị, hiện sức khỏe của diễn viên Mai Phương có nhiều tiến triển tốt. Tế bào ung thư đang teo lại, những bộ phận bị ăn mòn cũng đã dần được tái tạo lại.
Tuy nhiên, về phía nghệ sĩ Lê Bình, tình trạng bệnh của ông không khả quan như diễn viên Mai Phương. Trong một bài chia sẻ cách đây không lâu, nam diễn viên gạo cội tâm sự là đang chịu đựng rất nhiều cơn đau về thể xác. Dù uống thuốc nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm.