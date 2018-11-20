Sau hơn 3 tháng điều trị ung thư, hiện sức khỏe của Mai Phương đang tiến triển tốt. Cô liên tục cập nhật bệnh tình để mọi người an tâm.
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Tối qua (19/11), nữ diễn viên Những thiên thần áo trắng vừa livestream cập nhật bệnh tình của mình cho người hâm mộ. Dù hơi gầy nhưng Mai Phương nhận được nhiều lời khen khi xuất hiện với gương mặt tươi tắn cùng nụ cười rạng ngời trên môi. Bà mẹ đơn thân cho biết, sau hơn 3 tháng điều trị sức khỏe của cô đã ổn định hơn, cơ thể tiếp nhận thuốc tốt.
Bà mẹ đơn thân tâm sự, dù đang mắc bệnh ung thư phổi nhưng cô rất hạnh phúc vì nhận được nhiều sự quan tâm của bạn bè cùng người hâm mộ. Chia sẻ về tình hình sức khỏe, Mai Phương tiết lộ đang được điều trị bằng thuốc kết hợp xạ trị. Nữ diễn viên cảm thấy may mắn vì không phải hóa trị nên cơ thể không mất sức quá nhiều.
Tuy việc điều trị đang có nhiều chuyển biến tốt nhưng cô vẫn không thể tránh khỏi một số tác dụng phụ của thuốc như nổi mụn, tóc xơ, móng tay mọc nhanh, da khô…
Dù sức khỏe khá hơn và có thể nhận một số công việc nhẹ nhưng Mai Phương vẫn phải chú ý nhiều đến chế độ ăn uống và nghỉ ngơi. Cô phải kiêng thịt đỏ, đặc biệt là thịt bò, không ăn đường... Mỗi tối cô sẽ cho con gái ngủ vào khoảng 9 giờ tối và cũng nghỉ ngơi sau đó. Tuy nhiên, hầu như ngày nào Mai Phương cũng thức giấc lúc 1-2 giờ sáng vì ruột bị đau quặn thắt, phải dậy để ăn gì đó.