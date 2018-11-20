Tối qua (19/11), nữ diễn viên Những thiên thần áo trắng vừa livestream cập nhật bệnh tình của mình cho người hâm mộ. Dù hơi gầy nhưng Mai Phương nhận được nhiều lời khen khi xuất hiện với gương mặt tươi tắn cùng nụ cười rạng ngời trên môi. Bà mẹ đơn thân cho biết, sau hơn 3 tháng điều trị sức khỏe của cô đã ổn định hơn, cơ thể tiếp nhận thuốc tốt.

Mai Phương rạng ngời khi livestream giao lưu cùng mọi người trên trang cá nhân - Ảnh: Cắt từ clip

Đặc biệt, nữ diễn viên cám ơn khán giả quan tâm gửi nhiều bài thuốc đến nhưng cô không thể sử dụng vì đang điều trị theo phác đồ của bác sĩ - Ảnh: Cắt từ clip

Bà mẹ đơn thân tâm sự, dù đang mắc bệnh ung thư phổi nhưng cô rất hạnh phúc vì nhận được nhiều sự quan tâm của bạn bè cùng người hâm mộ. Chia sẻ về tình hình sức khỏe, Mai Phương tiết lộ đang được điều trị bằng thuốc kết hợp xạ trị. Nữ diễn viên cảm thấy may mắn vì không phải hóa trị nên cơ thể không mất sức quá nhiều.