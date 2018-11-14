Sau 3 tháng điều trị ung thư, hiện tại tình trạng sức khỏe của Mai Phương đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trên trang cá nhân của mình, nữ diễn viên cũng liên tục cập nhật thông tin bệnh tình để mọi người an tâm. Dù vậy, cư dân mạng vẫn còn lo lắng và liên tục nhắn tin hỏi thăm.

Bà mẹ đơn thân viết: “Tình hình mới nhất khi Phương vừa đi khám là tế bào ung thư trong phổi đã teo lại rất nhỏ và chụp hình lên gần như không thấy nữa. Trước khi nhập viện lá phổi trái của Phương giống như biến mất luôn, bị mờ hoàn toàn. Lá phối phải bị mất đi 1/3 và đã mờ do bị ăn mòn nhưng hiện tại hai lá gần như đã phục hồi trở lại. Dịch phổi đã cạn, Phương đã bớt ho rất nhiều”.

Mai Phương khá tươi tắn khi livestream trò chuyện cùng mọi người - Ảnh: Cắt từ clip

Cô tiết lộ bệnh đang thuyên giảm dần nhưng sẽ phải sống với nó suốt đời - Ảnh: Cắt từ clip

Ngoài ra, nữ diễn viên cũng tiết lộ thêm, dấu hiệu di căn não và xương đã cũng không còn, những phần xương bị hỏng đang dần phục hồi. Tuy nhiên, Mai Phương vẫn phải uống thuốc đều và định kỳ từ 10 đến 15 ngày phải vào bệnh viện kiểm tra. Ngoài ra, mỗi tháng cô phải truyền thuốc chống hủy xương một lần và sẽ duy trì trong vòng 6 tháng đến 1 năm.