Mai Phương báo tin vui về sức khỏe: 'Tế bào ung thư đã teo lại, 2 lá phổi đang phục hồi’

Hậu trường 14/11/2018 14:31

Trước sự quan tâm và lo lắng của mọi người, diễn viên Mai Phương vừa livestream chia sẻ về tình hình điều trị bệnh ung thư.

Sau 3 tháng điều trị ung thư, hiện tại tình trạng sức khỏe của Mai Phương đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trên trang cá nhân của mình, nữ diễn viên cũng liên tục cập nhật thông tin bệnh tình để mọi người an tâm. Dù vậy, cư dân mạng vẫn còn lo lắng và liên tục nhắn tin hỏi thăm.

Trước sự quan tâm của công chúng, mới đây, Mai Phương đã livestream tâm sự về tình trạng điều trị bệnh ung thư.

Bà mẹ đơn thân viết: “Tình hình mới nhất khi Phương vừa đi khám là tế bào ung thư trong phổi đã teo lại rất nhỏ và chụp hình lên gần như không thấy nữa. Trước khi nhập viện lá phổi trái của Phương giống như biến mất luôn, bị mờ hoàn toàn. Lá phối phải bị mất đi 1/3 và đã mờ do bị ăn mòn nhưng hiện tại hai lá gần như đã phục hồi trở lại. Dịch phổi đã cạn, Phương đã bớt ho rất nhiều”.

Mai Phương báo tin vui về sức khỏe: 'Tế bào ung thư đã teo lại, 2 lá phổi đang phục hồi’ - Ảnh 1
Mai Phương khá tươi tắn khi livestream trò chuyện cùng mọi người - Ảnh: Cắt từ clip
Mai Phương báo tin vui về sức khỏe: 'Tế bào ung thư đã teo lại, 2 lá phổi đang phục hồi’ - Ảnh 2
Cô tiết lộ bệnh đang thuyên giảm dần nhưng sẽ phải sống với nó suốt đời - Ảnh: Cắt từ clip

Ngoài ra, nữ diễn viên cũng tiết lộ thêm, dấu hiệu di căn não và xương đã cũng không còn, những phần xương bị hỏng đang dần phục hồi. Tuy nhiên, Mai Phương vẫn phải uống thuốc đều và định kỳ từ 10 đến 15 ngày phải vào bệnh viện kiểm tra. Ngoài ra, mỗi tháng cô phải truyền thuốc chống hủy xương một lần và sẽ duy trì trong vòng 6 tháng đến 1 năm.

Tình trạng bệnh đang có dấu hiệu thuyên giảm nhưng Mai Phương sẽ phải uống thuốc và sống với căn bệnh này suốt đời. Dù vậy, bà mẹ đơn thân hứa sẽ luôn sống với một tâm trạng vui vẻ và tích cực.

Mai Phương báo tin vui về sức khỏe: 'Tế bào ung thư đã teo lại, 2 lá phổi đang phục hồi’ - Ảnh 3
Nữ diễn viên tiết lộ đã nhận được rất nhiều lời mời quay lại với công việc. Tuy nhiên, cô chỉ đồng ý tham gia một vài chương trình vì sức khỏe - Ảnh: FBNV
Mai Phương báo tin vui về sức khỏe: 'Tế bào ung thư đã teo lại, 2 lá phổi đang phục hồi’ - Ảnh 4
Mới đây, khán giả vui mừng khi thấy Mai Phương rạng rỡ tham gia sự kiện - Ảnh: FBNV 
Mai Phương bất ngờ ăn mặc gợi cảm trở lại với công việc khiến khán giả lo sốt vó

Mai Phương bất ngờ ăn mặc gợi cảm trở lại với công việc khiến khán giả lo sốt vó

Dù đang điều trị ung thư phổi nhưng Mai Phương vẫn trang điểm chỉn chu, ăn mặc gợi cảm tham gia một gameshow truyền hình.

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