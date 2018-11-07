Xót xa với ước mơ nhỏ bé của Mai Phương: Thèm ăn, đi diễn, được ôm con ngủ nướng... nhưng phải dậy uống thuốc

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Mai Phương nhận được sự quan tâm của nhiều người khi bất ngờ chia sẻ ước mơ của mình. Sau nhiều tháng điều trị ung thư tại nhà, nữ diễn viên Những thiên thần áo trắng thèm được bay nhảy trên sân khấu, được đi du lịch nhiều nơi và được ăn những gì mình thích...

"Sáng nay trời đổi gió hơi se lạnh... tự dưng lại thèm đủ thứ... thèm được đi du lịch, thèm được bay show, thèm ăn món này món kia, thèm ôm bà nhỏ ngủ nướng...