Xót xa với ước mơ nhỏ bé của Mai Phương: Thèm ăn, đi diễn, được ôm con ngủ nướng... nhưng phải dậy uống thuốc

Hậu trường 07/11/2018 11:19

Sau 2 tháng xuất viện, sức khỏe Mai Phương đã tốt hơn rất nhiều. Tuy nhiên, cô vẫn phải đến bệnh viện khám định kỳ và hạn chế một số việc có thể ảnh hưởng đến quá trình điều trị.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Mai Phương nhận được sự quan tâm của nhiều người khi bất ngờ chia sẻ ước mơ của mình. Sau nhiều tháng điều trị ung thư tại nhà, nữ diễn viên Những thiên thần áo trắng thèm được bay nhảy trên sân khấu, được đi du lịch nhiều nơi và được ăn những gì mình thích...

"Sáng nay trời đổi gió hơi se lạnh... tự dưng lại thèm đủ thứ... thèm được đi du lịch, thèm được bay show, thèm ăn món này món kia, thèm ôm bà nhỏ ngủ nướng...

Thèm vậy thôi chứ vẫn phải dậy uống thuốc, hít thở, thiền, gọi bà nhỏ dậy đi học rồi ăn sáng, niệm Phật", Mai Phương chia sẻ.

Xót xa với ước mơ nhỏ bé của Mai Phương: Thèm ăn, đi diễn, được ôm con ngủ nướng... nhưng phải dậy uống thuốc - Ảnh 1
Ước mơ tưởng nhỏ nhưng không dễ thực hiện với tình trạng hiện nay của Mai Phương - Ảnh: FBNV

Dòng trạng thái của bà mẹ trẻ khiến công chúng không khỏi xót xa. Với một nghệ sĩ, việc được chạy show và tận hưởng cuộc sống bằng cách đi du lịch là rất đỗi bình thường. Thế nhưng với một bệnh nhân ung thư đã di căn qua xương, chân teo lại, di chuyển khó khăn thì đó là một vấn đề lớn. Hiện tại, cô phải dùng thuốc chống mục xương.

Ngoài ra, để phác đồ trình điều trị phát huy hết tác dụng, Mai Phương phải hạn chế một số món ăn do bác sĩ quy định. 

Xót xa với ước mơ nhỏ bé của Mai Phương: Thèm ăn, đi diễn, được ôm con ngủ nướng... nhưng phải dậy uống thuốc - Ảnh 2
Hôm qua (6/11), Mai Phương khiến công chúng an lòng khi chia sẻ hình ảnh rạng ngời đi ăn cùng 'tiểu công chúa' - Ảnh: FBNV
Xót xa với ước mơ nhỏ bé của Mai Phương: Thèm ăn, đi diễn, được ôm con ngủ nướng... nhưng phải dậy uống thuốc - Ảnh 3
Bà mẹ đơn thân vừa có chuyến về thăm quê nội cùng con gái Lavie - Ảnh: FBNV
Xót xa với ước mơ nhỏ bé của Mai Phương: Thèm ăn, đi diễn, được ôm con ngủ nướng... nhưng phải dậy uống thuốc - Ảnh 4
Hiện tại, Mai Phương vẫn tập trung nghỉ ngơi và trị bệnh. Thời gian còn lại, cô chăm sóc con gái và dạy bé học - Ảnh: FBNV
Xót xa với ước mơ nhỏ bé của Mai Phương: Thèm ăn, đi diễn, được ôm con ngủ nướng... nhưng phải dậy uống thuốc - Ảnh 5
Tuy hơi gầy nhưng sức khỏe của bà mẹ đơn thân đã ổn định hơn rất nhiều - Ảnh: FBNV 
Đang trị bệnh, Mai Phương có động thái lạ khiến dân tình lo lắng: 'Em có còn là em'

Đang trị bệnh, Mai Phương có động thái lạ khiến dân tình lo lắng: 'Em có còn là em'

Dòng trạng thái mới đây của Mai Phương khiến mọi người lo lắng và không ngừng gửi lời động viên tinh thần nữ diễn viên.

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