Ốc Thanh Vân tiết lộ số tiền 'cực khủng' Mai Phương phải chi khi cơ thể kháng thuốc

Hậu trường 24/10/2018 11:33

Diễn viên Ốc Thanh Vân tiếp tục cập nhật tình trạng bệnh ung thư của Mai Phương sau nhiều tháng điều trị.

Dù bận rộn với công việc và phải chăm 3 nhóc tỳ đang ở tuổi tinh nghịch nhưng Ốc Thanh Vân vẫn rất tận tâm chăm sóc Mai Phương. Cô thường xuyên cập nhật những thông tin mới nhất về sức khỏe của đàn em với công chúng.

Vừa trở về sau chuyến du lịch dài ngày với gia đình, Ốc Thanh Vân nhanh chóng đến thăm và chia sẻ về bệnh tình của đàn em. Hiện sức khỏe Mai Phương khá tốt. Tinh thần của bà mẹ đơn thân khá thoải mái và lạc quan.

Ốc Thanh Vân tiết lộ số tiền 'cực khủng' Mai Phương phải chi khi cơ thể kháng thuốc - Ảnh 1
Sức khỏe và tinh thần của Mai Phương chuyển biến tích cực - Ảnh: FBNV
Ốc Thanh Vân tiết lộ số tiền 'cực khủng' Mai Phương phải chi khi cơ thể kháng thuốc - Ảnh 2
Cô có thể tập luyện những động tác yoga nhẹ nhàng giúp dễ ngủ - Ảnh: FBNV

“Trước đây Mai Phương cũng như Ốc, hai chị em hay tập hát, múa, nhảy, mê các môn về hình thể lắm. Nhưng sau thời gian tập trung chữa bệnh thì mọi việc tập luyện cường độ cao đều phải gác lại, vì sức khỏe xuống và xương yếu. Nên em có thể tập lại với sự trợ giúp của cô giáo là xem như một kỳ tích. Lúc đầu mới tập em mệt, thở dốc, mồ hôi túa như tắm. Nhưng sau 7 buổi tập tính đến hôm nay, em đã thích nghi, điều tiết hơi thở tốt hơn và dễ ngủ hơn”, Ốc Thanh Vân chia sẻ.

Ngoài ra, bà mẹ ba con cũng nói rõ về thông tin Mai Phương sang Mỹ để điều trị: “Cập nhật tình hình mới nhất: Mai Phương em tôi vẫn đang ở Việt Nam chữa trị, em không đi Mỹ chữa bệnh như các tin trên báo mạng, không chính xác nhé cả nhà! Mọi người còn tưởng vừa rồi Ốc đi Mỹ là đưa em đi qua đó”.

Ốc Thanh Vân tiết lộ số tiền 'cực khủng' Mai Phương phải chi khi cơ thể kháng thuốc - Ảnh 3
Bệnh ung thư có chuyển biến tốt, Mai Phương nở nụ cười rạng rỡ khi được tập luyện cùng Ốc Thanh Vân - FBNV

Nữ MC cũng cho biết thêm, dù cơ thể đang phản ứng tốt với thuốc nhưng nếu bệnh có chuyển biến xấu, cơ thể kháng thuốc thì phải chuyển sang thuốc mới và chi phí điều trị rất cao.

Cô viết: “Hiện nay Phương vẫn uống thuốc điều trị ung thư phổi và em vẫn đáp ứng thuốc tốt - như mọi người thấy. Tuy nhiên cũng không loại trừ khả năng một ngày nào đó cơ thể sẽ kháng thuốc. Theo thông tin từ bác sĩ trực tiếp điều trị cho Mai Phương, khi buộc phải đổi thuốc thì khả năng cao là em phải dùng một loại thuốc mới nhất về điều trị ung thư - đã đoạt giải Nobel, nhưng loại thuốc này có chi phí vô cùng đắt đỏ! Một năm điều trị là số tiền bằng một căn hộ chung cư. Đó là việc sau này. Còn hiện tại. Mọi thứ vẫn ổn, cả nhà yên tâm nhé!”.

Được biết, dù sức khỏe đang rất ổn định nhưng mỗi tháng Mai Phương phải vào viện truyền thuốc chống hủy xương để hạn chế tối đa nguy cơ xương gãy.

Ốc Thanh Vân tiết lộ số tiền 'cực khủng' Mai Phương phải chi khi cơ thể kháng thuốc - Ảnh 4
Mai Phương vẫn đang kiên cường chống chọi với căn bệnh quái ác - Ảnh: FBNV

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