Hành động đáng ngờ, Phùng Ngọc Huy bị nghi đang nhung nhớ và muốn tái hợp với Mai Phương

Hậu trường 22/10/2018 15:28

Dù chuyện tình cảm của Mai Phương và Phùng Ngọc Huy đã là quá khứ nhưng công chúng vẫn hi vọng cặp đôi có thể tái hợp.

Nhiều tháng qua, cái tên Phùng Ngọc HuyMai Phương nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Được biết, do một số trục trặc về giấy tờ nên nam ca sĩ không thể về Việt Nam chăm sóc mẹ con Mai Phương khi bạn gái cũ bị ung thư phổi. Dù vậy anh vẫn nói chuyện và hỏi thăm cô thường xuyên.

Đặc biệt, ở nước Mỹ xa xôi, nam diễn viên vẫn tích cực tham gia các hoạt động quyên góp tiền để Mai Phương có thêm kinh phí chữa trị bệnh hiểm nghèo. Qua những hành động này, công chúng cho rằng cặp đôi vẫn còn tình cảm và hi vọng cả hai sẽ tái hợp để cho con gái một gia đình trọn vẹn.

Hành động đáng ngờ, Phùng Ngọc Huy bị nghi đang nhung nhớ và muốn tái hợp với Mai Phương - Ảnh 1
Lần hiếm hoi Phùng Ngọc Huy về Việt Nam cùng Mai Phương mừng sinh nhật con gái - Ảnh: Internet
Hành động đáng ngờ, Phùng Ngọc Huy bị nghi đang nhung nhớ và muốn tái hợp với Mai Phương - Ảnh 2
Hiện tại anh vẫn đang hoạt động nghệ thuật tại Mỹ - Ảnh: FBNV

Mới đây, Phùng Ngọc Huy tiếp tục khiến khán giả có thêm hi vọng về khả năng tái hợp. Cụ thể, trên trang cá nhân, nam diễn viên vừa chia sẻ ảnh đời thường cùng dòng tâm trạng ẩn ý: “Nhớ về em, nhớ những lúc cô đơn trở về". Chưa dừng lại, anh còn đăng kèm theo biểu tượng trái tim ngọt ngào.

Ngay sau khi đăng tải, dòng tâm trạng của nam ca sĩ nhận được nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Dưới bình luận, Ốc Thanh Vân để lại bình luận trêu chọc: “Em nào”. Sau đó, một dân mạng thay lời nam diễn viên vào trả lời: “Mai Phương đó”. Sẽ không có gì đáng chú ý nếu như nam diễn viên không nhấn nút like của bình luận này. Tuy sau đó anh đã giải thích rằng câu nói này chỉ là viết đại, dù vậy người hâm mộ vẫn hi vọng chuyện tình cảm “có duyên không phận” của Mai Phương và Phùng Ngọc Huy sẽ có cái kết đẹp hơn.

Hành động đáng ngờ, Phùng Ngọc Huy bị nghi đang nhung nhớ và muốn tái hợp với Mai Phương - Ảnh 3
Nam ca sĩ bất ngờ nhấn like bình luận của một dân mạng cho rằng anh đang nhớ bạn gái cũ Mai Phương - Ảnh: FBNV

Hành động đáng ngờ, Phùng Ngọc Huy bị nghi đang nhung nhớ và muốn tái hợp với Mai Phương - Ảnh 4Hành động đáng ngờ, Phùng Ngọc Huy bị nghi đang nhung nhớ và muốn tái hợp với Mai Phương - Ảnh 5

Hành động đáng ngờ, Phùng Ngọc Huy bị nghi đang nhung nhớ và muốn tái hợp với Mai Phương - Ảnh 6
Người hâm mộ hi vọng dòng tâm trạng Phùng Ngọc Huy vừa chia sẻ là dành cho mẹ con Mai Phương - Ảnh: FBNV

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