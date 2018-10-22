Hành động đáng ngờ, Phùng Ngọc Huy bị nghi đang nhung nhớ và muốn tái hợp với Mai Phương

Nhiều tháng qua, cái tên Phùng Ngọc Huy và Mai Phương nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Được biết, do một số trục trặc về giấy tờ nên nam ca sĩ không thể về Việt Nam chăm sóc mẹ con Mai Phương khi bạn gái cũ bị ung thư phổi. Dù vậy anh vẫn nói chuyện và hỏi thăm cô thường xuyên.

Đặc biệt, ở nước Mỹ xa xôi, nam diễn viên vẫn tích cực tham gia các hoạt động quyên góp tiền để Mai Phương có thêm kinh phí chữa trị bệnh hiểm nghèo. Qua những hành động này, công chúng cho rằng cặp đôi vẫn còn tình cảm và hi vọng cả hai sẽ tái hợp để cho con gái một gia đình trọn vẹn.