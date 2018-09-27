Trên trang cá nhân, diễn viên hài Thúy Nga bất ngờ chia sẻ về tình hình sức khỏe của nghệ sĩ Lê Bình và Mai Phương. Nữ nghệ sĩ hài cho biết, cô vừa vào bệnh viện thăm Mai Phương nhân dịp đàn em đi tái khám. Hiện cơ thể Mai Phương đang thích ứng tốt với thuốc.

Thúy Nga đến thăm Mai Phương nhân dịp cô trở lại bệnh viện tái khám - Ảnh: FBNV

Dù thích ứng tốt với thuốc nhưng trông Mai Phương ốm hơn trước khá nhiều - Ảnh: FBNV

Thúy Nga tiết lộ: "Ghé thăm Mai Phương đúng dịp em vào bệnh viện để kiểm tra lại bệnh tình sức khoẻ thì bác sĩ báo em uống thuốc và có phản ứng thuốc tốt. Mừng vui cho em nhưng nhìn em vẫn mong manh, yếu ớt lắm. Em vừa chạy thuốc hơi mệt nên không nói được nhưng được cái miệng luôn nở nụ cười trên môi nên nhìn vẫn còn xinh xắn lắm! Cố gắng vui vẻ em nhé, biết đâu nhờ nụ cười của tinh thần lạc quan sẽ giúp em khỏi bệnh".