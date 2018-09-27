Thúy Nga tiết lộ Mai Phương đã trở lại bệnh viện chạy thuốc: 'Nhìn em mong manh, yếu ớt lắm'

Hậu trường 27/09/2018 14:08

"Em vừa chạy thuốc hơi mệt nên không nói được nhưng được cái miệng luôn nở nụ cười trên môi nên nhìn vẫn còn xinh xắn lắm", diễn viên hài Thúy Nga tiết lộ tình hình sức khỏe của Mai Phương.

Trên trang cá nhân, diễn viên hài Thúy Nga bất ngờ chia sẻ về tình hình sức khỏe của nghệ sĩ Lê Bình và Mai Phương. Nữ nghệ sĩ hài cho biết, cô vừa vào bệnh viện thăm Mai Phương nhân dịp đàn em đi tái khám. Hiện cơ thể Mai Phương đang thích ứng tốt với thuốc.

Thúy Nga tiết lộ Mai Phương đã trở lại bệnh viện chạy thuốc: 'Nhìn em mong manh, yếu ớt lắm' - Ảnh 1
Thúy Nga đến thăm Mai Phương nhân dịp cô trở lại bệnh viện tái khám - Ảnh: FBNV
Thúy Nga tiết lộ Mai Phương đã trở lại bệnh viện chạy thuốc: 'Nhìn em mong manh, yếu ớt lắm' - Ảnh 2
Dù thích ứng tốt với thuốc nhưng trông Mai Phương ốm hơn trước khá nhiều - Ảnh: FBNV

Thúy Nga tiết lộ: "Ghé thăm Mai Phương đúng dịp em vào bệnh viện để kiểm tra lại bệnh tình sức khoẻ thì bác sĩ báo em uống thuốc và có phản ứng thuốc tốt. Mừng vui cho em nhưng nhìn em vẫn mong manh, yếu ớt lắm. Em vừa chạy thuốc hơi mệt nên không nói được nhưng được cái miệng luôn nở nụ cười trên môi nên nhìn vẫn còn xinh xắn lắm! Cố gắng vui vẻ em nhé, biết đâu nhờ nụ cười của tinh thần lạc quan sẽ giúp em khỏi bệnh".

Thúy Nga tiết lộ Mai Phương đã trở lại bệnh viện chạy thuốc: 'Nhìn em mong manh, yếu ớt lắm' - Ảnh 3
Cô cười vui vẻ khi được sự quan tâm của bạn bè đồng nghiệp khắp nơi - Ảnh: FBNV

Ngoài ra, trong lần về nước này, nữ danh hài cũng ghé thăm nghệ sĩ Lê Bình. Cô cho biết nam nghệ sĩ gạo cội đã khỏe hơn và có thể đi quay chương trình nhằm kêu gọi mạnh thường quân giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Thúy Nga tiết lộ Mai Phương đã trở lại bệnh viện chạy thuốc: 'Nhìn em mong manh, yếu ớt lắm' - Ảnh 4
Thúy Nga đến thăm nghệ sĩ Lê Bình - Ảnh: FBNV
Thúy Nga tiết lộ Mai Phương đã trở lại bệnh viện chạy thuốc: 'Nhìn em mong manh, yếu ớt lắm' - Ảnh 5
Dù rất mệt nhưng ông vẫn đến trường quay để tham gia chương trình quyên góp giúp đỡ người khó khăn - Ảnh: FBNV

"Ghé thăm chú Lê Bình thì chú đang đi quay show Mở cửa tương lai, đây là chương trình kêu gọi cộng đồng giúp những hoàn cảnh bệnh tật, neo đơn khó khăn. Chú đang bệnh mà cũng ráng đi, rồi lên tận lầu 4 để quay chương trình kêu gọi mọi người giúp những mảnh đời khó khăn khác. Nhìn chú, biết chú cũng mệt lắm nhưng vẫn cứ nụ cười thường trực trên môi, vì 'nụ cười cũng là 10 thang thuốc bổ' mà. Thương và phục ý chí mạnh mẽ của chú!", Thúy Nga viết.

Ngoài ra, bà mẹ một con cũng cho biết đã gửi toàn bộ số tiền bán DVD của mình để giúp đỡ diễn viên Lê Bình và Mai Phương có thêm kinh phí trị bệnh ung thư.

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