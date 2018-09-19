Tin vui: Mai Phương đã có thể đi siêu thị mua sắm và dạo chơi, đến nhà Ốc Thanh Vân ăn cơm

MC Ốc Thanh Vân tiếp tục cập nhật tình trạng sức khỏe của diễn viên Mai Phương. Nhiều người vui mừng khi biết tin bà mẹ đơn thân đã khỏe lại nhiều.

Là người trực tiếp chăm sóc Mai Phương, Ốc Thanh Vân liên tục thông báo tình hình sức khỏe của đàn em với công chúng. Cách đây ít giờ, bà mẹ ba con mang đến tin vui cho nhiều người hâm mộ. Ốc Thanh Vân hào hứng chia sẻ việc Mai Phương đã khỏe hơn rất nhiều sau gần 10 ngày xuất viện. Cô có thể đi siêu thị dạo chơi, mua sắm vài thứ, sau đó còn ghé qua nhà đàn chị ăn cơm.

Ốc Thanh Vân cho biết sức khỏe của Mai Phương đang tiến triển tốt - Ảnh: FBNV Cô viết: "Sáng nay Mai Phương muốn đi chơi một vòng, mua vài thứ. Sư cô chở em ra siêu thị, Ốc ra đó đi với em luôn. Xong city tour một vòng qua nhà Ốc chơi, ăn cơm. Dọn về đây hơn 5 tháng, mấy lần hẹn em qua nhà mà em lo làm việc quần quật nên toàn lỡ. Hôm nay em qua được chị vui lắm em ơi! Không dám mơ luôn. Giờ vẫn đang đi cùng em, chiều hết nha, muốn đi đâu cũng được hết nha. Khỏe khỏe lại mấy chị em mình đưa tụi nhỏ đi biển chơi”.

Mai Phương đã có thể đến nhà Ốc Thanh Vân chơi sau nhiều ngày điều trị ung thư - Ảnh: FBNV Sinh hoạt của Mai Phương được Ốc Thanh Vân chia sẻ: “Em tôi hiện nay sinh hoạt đúng kiểu người lớn tuổi nè, 5 giờ sáng dậy tập nhẹ nhẹ, đọc kinh Phật, ráng ngủ ban ngày ngày nhiều nhiều vì đêm em ho, hơi khó ngủ. Một chút tác dụng không mong muốn của thuốc khiến em rối loạn tiêu hóa, nhưng em chịu được. Tay mấy hôm nay bị sưng, do em cầm cái máy hút bụi nên bị trật tay - xương yếu nên bị vậy đó, phải chườm đá 2 ngày - bác sĩ dặn vậy. Nhưng nói chung là ổn, mọi người yên tâm nhé! Ánh sáng phía cuối đường hầm là thứ ánh sáng không chói lóa nhưng đủ le lói cho ta biết rằng cứ đi đi, cứ đi về phía đó. Ánh sáng của niềm tin, nghị lực và cả của phép màu”. Nhìn vào hình ảnh được đăng tải, nhiều người không khỏi vui mừng khi Mai Phương đã có thể đi lại được bởi bệnh ung thư đã di căn qua xương. Dù còn gầy và hơi xanh xao nhưng Mai Phương đã có thể đi lại nhiều hơn trước - Ảnh: FBNV Mai Phương vui vẻ đi siêu thị cùng Ốc Thanh Vân - Ảnh: FBNV Công chúng vui mừng vì bà mẹ đơn thân vẫn cứng cỏi chống chọi với căn bệnh quái ác - Ảnh: FBNV

Hành động của Mai Phương sau khi ra viện khiến nhiều người cảm phục Dù vẫn còn mệt mỏi sau đợt điều trị đầu tiên nhưng những nụ cười trên môi Mai Phương khiến người hâm mộ an tâm hơn.

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