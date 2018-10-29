Mai Phương cập nhật tình hình sức khỏe: Mọi thứ ổn nhưng mỏi vai và nổi mụn

Mới đây, diễn viên Mai Phương đã chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh tươi tắn chụp cùng con gái Lavie. Cô vui mừng cho biết bệnh tình đã tiến triển khá tốt sau thời gian dài điều trị ung thư phổi. Một tháng qua, Mai Phương được bác sĩ cho về nhà nhưng vẫn phải quay lại bệnh viện thường xuyên để thăm khám và áp dụng phác đồ điều trị.

Tuy phát hiện bệnh khá muộn nhưng cơ thể Mai Phương đáp ứng thuốc rất tốt và hồi phục khá nhanh. Chia sẻ với fan hâm mộ, bà mẹ trẻ tiết lộ những ngày qua đã cố gắng tập luyện thể thao, tập Yoga và dành nhiều thời gian dạy con gái học bài.