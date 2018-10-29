Mai Phương cập nhật tình hình sức khỏe: Mọi thứ ổn nhưng mỏi vai và nổi mụn

Hậu trường 29/10/2018 16:44

Mai Phương đăng ảnh mới của hai mẹ con và chia sẻ tình hình sức khỏe sau gần hai tháng điều trị ung thư phổi.

Mới đây, diễn viên Mai Phương đã chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh tươi tắn chụp cùng con gái Lavie. Cô vui mừng cho biết bệnh tình đã tiến triển khá tốt sau thời gian dài điều trị ung thư phổi. Một tháng qua, Mai Phương được bác sĩ cho về nhà nhưng vẫn phải quay lại bệnh viện thường xuyên để thăm khám và áp dụng phác đồ điều trị.

Tuy phát hiện bệnh khá muộn nhưng cơ thể Mai Phương đáp ứng thuốc rất tốt và hồi phục khá nhanh. Chia sẻ với fan hâm mộ, bà mẹ trẻ tiết lộ những ngày qua đã cố gắng tập luyện thể thao, tập Yoga và dành nhiều thời gian dạy con gái học bài.

Mai Phương cập nhật tình hình sức khỏe: Mọi thứ ổn nhưng mỏi vai và nổi mụn - Ảnh 1
Mai Phương hiện đã xuất viện nhưng vẫn phải đều trị theo phác đồ - Ảnh: FBNV
Mai Phương cập nhật tình hình sức khỏe: Mọi thứ ổn nhưng mỏi vai và nổi mụn - Ảnh 2
Thời gian ở nhà, Mai Phương giúp con gái học tiếng Anh - Ảnh: FBNV

"Hôm nay Phương chia sẻ tình hình cho mọi người yên tâm nhé... Tình hình của Phương hiện vẫn đáp ứng thuốc tốt, chỉ có mỏi vai và nổi mụn (do tác dụng phụ của thuốc thôi à). Cả nhà an tâm nhé. Có lẽ thời gian vừa qua ngoài việc theo sát phác đồ chữa bệnh thì Phương bắt đầu cho mình thời gian nghỉ ngơi và làm công việc mình yêu thích như cắm hoa, tập lại Yoga, học đàn... nhưng thích nhất là ở bên Lavie nhiều hơn, có thời gian quan sát và đồng hành cùng con nhiều hơn", Mai Phương viết.

Cách đây ít lâu, xuất hiện tin đồn Mai Phương yếu đi và phải qua Thái điều trị ung thư phổi. Tuy nhiên, MC Ốc Thanh Vân đã nhanh chóng bác bỏ thông tin trên. Có thể thấy, thần sắc Mai Phương đã tươi tắn hơn so với thời gian mới nhập viện. Cô cũng luôn nuôi tinh thần lạc quan để chiến đấu với bệnh tật. Ước mong của nữ diễn viên là có thể khỏe lại như xưa để nắm tay con gái đi khắp mọi nơi.

Mai Phương cập nhật tình hình sức khỏe: Mọi thứ ổn nhưng mỏi vai và nổi mụn - Ảnh 3
Mai Phương cập nhật tình hình sức khỏe: Mọi thứ ổn nhưng mỏi vai và nổi mụn - Ảnh 4
Sức khỏe của Mai Phương tiến triển khá tốt sau hai tháng điều trị ung thư phổi - Ảnh: FBNV
Mai Phương cập nhật tình hình sức khỏe: Mọi thứ ổn nhưng mỏi vai và nổi mụn - Ảnh 5
Thời gian qua, Mai Phương được MC Ốc Thanh Vân hỗ trợ rất nhiều trong quá trình trị bệnh - Ảnh: FBNV
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Diễn viên Ốc Thanh Vân tiếp tục cập nhật tình trạng bệnh ung thư của Mai Phương sau nhiều tháng điều trị.

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