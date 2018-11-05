Đang trị bệnh, Mai Phương có động thái lạ khiến dân tình lo lắng: 'Em có còn là em'

Hậu trường 05/11/2018 11:53

Dòng trạng thái mới đây của Mai Phương khiến mọi người lo lắng và không ngừng gửi lời động viên tinh thần nữ diễn viên.

Dù đã nhiều tháng trôi qua sau khi thông tin Mai Phương mắc bệnh ung thư phổi được tiết lộ, cô vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng. Mọi động thái dù là nhỏ nhất liên quan đến sức khỏe của nữ diễn viên Những thiên thần áo trắng đều được khán giả đặc biệt chú ý.

Đang trị bệnh, Mai Phương có động thái lạ khiến dân tình lo lắng: 'Em có còn là em' - Ảnh 1
Khoảnh khắc Mai Phương hạnh phúc dạy con gái học được chia sẻ cách đây vài ngày - Ảnh: FBNV

Trước sự yêu mến và quan tâm của mọi người, Mai Phương cũng tích cực cập nhật diễn biến mới nhất về bệnh tình của mình. Theo những chia sẻ trước đó, cơ thể cô đang thích ứng thuốc tốt, dù sức khỏe còn yếu nhưng có thể di chuyển nhẹ nhàng.

Thế nhưng cách đây ít giờ, Mai Phương bất ngờ chia sẻ bức ảnh đang cười nhưng đôi mắt khá buồn kèm theo dòng trạng thái khó hiểu: “Em có còn là em????”.

Đang trị bệnh, Mai Phương có động thái lạ khiến dân tình lo lắng: 'Em có còn là em' - Ảnh 2
Hiện tại, Mai Phương vẫn đang theo phác đồ điều trị của bác sĩ. Trước đó, cô cho biết, sức khỏe đã ổn định hơn trước rất nhiều - Ảnh: FBNV

Ngay sau khi đăng tải, dòng trạng thái của Mai Phương nhận được hàng nghìn lượt like và bình luận chia sẻ. Nhiều cư dân mạng lo lắng về việc nữ diễn viên xuống tinh thần gây ảnh hưởng đến quá trình điều trị nên không ngừng gửi lời động viên.

Facebooker Ngọc Duyên viết: “Thương em! Em luôn mạnh mẽ, vì tình yêu dành cho con gái bé bỏng, vì mọi người luôn yêu thương em”.

“Cố lên chị nhé, tinh thần là quan trọng nhất. Chị hãy luôn mạnh mẽ nhé chị! Rồi phép màu sẽ đến ! Em tin như vậy”, một người khác chia sẻ.

Một người hâm mộ trấn an tinh thần Mai Phương: “Em vẫn là em. Và tình yêu cho em thì vẫn vẹn nguyên”.

Đang trị bệnh, Mai Phương có động thái lạ khiến dân tình lo lắng: 'Em có còn là em' - Ảnh 3

Đang trị bệnh, Mai Phương có động thái lạ khiến dân tình lo lắng: 'Em có còn là em' - Ảnh 4
Công chúng liên tục gửi lời động viên Mai Phương để cô không bị suy sụp tinh thần trong quá trình điều trị - Ảnh: FBNV
Đang trị bệnh, Mai Phương có động thái lạ khiến dân tình lo lắng: 'Em có còn là em' - Ảnh 5
Trước sự lo lắng của mọi người, Mai Phương cho biết đã khỏe hơn nhiều - Ảnh: FBNV
Sau khi xin trấn tĩnh vì Noo nói 'yêu', Mai Phương Thuý lên tiếng: 'Tôi nghe lời Noo. Cậu ấy bảo sao tôi sẽ làm theo'

Sau khi xin trấn tĩnh vì Noo nói 'yêu', Mai Phương Thuý lên tiếng: 'Tôi nghe lời Noo. Cậu ấy bảo sao tôi sẽ làm theo'

Mai Phương Thúy chính thức lên tiếng về câu chuyện tối qua với thái độ bình tĩnh nhất và không kém phần "lầy lội".

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