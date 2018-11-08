Mai Phương bất ngờ ăn mặc gợi cảm trở lại với công việc khiến khán giả lo sốt vó

Hậu trường 08/11/2018 14:03

Dù đang điều trị ung thư phổi nhưng Mai Phương vẫn trang điểm chỉn chu, ăn mặc gợi cảm tham gia một gameshow truyền hình.

Sáng 8/11, Mai Phương gây sốc khi chia sẻ loạt ảnh chụp sau hậu trường của một chương trình truyền hình. Nữ diễn viên diện váy trắng xẻ ngực gợi cảm, trang điểm chỉn chu nhưng vẫn để lộ cơ thể gầy gò sau hai tháng điều trị ung thư phổi. Giải thích về lý do đi làm quá sớm, Mai Phương cho biết vì nhớ sân khấu không chịu được. Sau khi kết thúc show, cô cũng phải lãnh hậu quả khi cơ thể xuất hiện những triệu chứng đau mỏi. 

"Xong Show thì cũng là lúc rã rời. Đừng ai la, đừng ai trách sao em liều, sao em cố gắng quá, sợ em mệt. Nhưng mọi người thông cảm cho em nhé, đã là công việc, là đam mê thì khi bước lên sân khấu thì chỉ có 'cháy' thôi, lửa nhỏ, lửa to, lửa hiu hiu… lửa nào cũng phải cháy.. Đặc biệt với BC2TH, giữa bao người yêu thương như thế lại càng thăng hoa, quên hết mệt và đau ạ.

Và tất nhiên là sáng nay hậu quả cũng đã có đau chân, mỏi vai, mỏi lưng, đau cánh tay, da mặt đang mẫn cảm hôm qua trang điểm nên hôm nay cũng nổi mụn nhiều hơn rồi. Nhưng đó chỉ là những triệu chứng tức thời bên ngoài thôi ạ (vì người bình thường mà còn đuối huống chi em). Chứ tình hình u trong phổi và mọi thứ vẫn đảm bảo ạ, nên cả nhà an tâm nhé. Chiều nay em đi tái khám sẽ cập nhật tình trạng cho cả nhà biết ạ. À mà chỉ có show hôm qua thôi nhé. Hiện tại Phương vẫn đang ưu tiên cho việc nghỉ ngơi, dưỡng bệnh, không có chạy lung tung đâu. An tâm, an tâm…”, Mai Phương viết.

Mai Phương bất ngờ ăn mặc gợi cảm trở lại với công việc khiến khán giả lo sốt vó - Ảnh 1
Mai Phương bất ngờ ăn mặc gợi cảm trở lại với công việc khiến khán giả lo sốt vó - Ảnh 2
Mai Phương trang điểm, ăn diện gợi cảm trở lại với công việc sau hai tháng điều trị ung thư phổi - Ảnh: FBNV

Hai tháng qua, Mai Phương tuy được bác sĩ cho xuất viện về nhà nhưng vẫn phải điều trị theo phác đồ. Cô phải quay lại bệnh viện thường xuyên để thăm khám, lấy thuốc và nghe tư vấn của bác sĩ điều trị. Tuy nhiên, do quá nhớ nghề nên nữ diễn viên rất khao khát được quay lại sân khấu như xưa.

"Sáng nay trời đổi gió hơi se lạnh... tự dưng lại thèm đủ thứ... thèm được đi du lịch, thèm được bay show, thèm ăn món này món kia, thèm ôm bà nhỏ ngủ nướng...

Thèm vậy thôi chứ vẫn phải dậy uống thuốc, hít thở, thiền, gọi bà nhỏ dậy đi học rồi ăn sáng, niệm Phật", Mai Phương tâm sự trước đó.

Mai Phương bất ngờ ăn mặc gợi cảm trở lại với công việc khiến khán giả lo sốt vó - Ảnh 3
Mai Phương bất ngờ ăn mặc gợi cảm trở lại với công việc khiến khán giả lo sốt vó - Ảnh 4
Sắc mặt nữ diễn viên trông vẫn nhợt nhạt, cơ thể xanh xao khiến nhiều người lo lắng - Ảnh: FBNV
Mai Phương bất ngờ ăn mặc gợi cảm trở lại với công việc khiến khán giả lo sốt vó - Ảnh 5
Mai Phương bất ngờ ăn mặc gợi cảm trở lại với công việc khiến khán giả lo sốt vó - Ảnh 6
Mai Phương bất ngờ ăn mặc gợi cảm trở lại với công việc khiến khán giả lo sốt vó - Ảnh 7
Mai Phương tiết lộ vì quá nhớ sân khấu nên đã đi làm trở lại - Ảnh: FBNV
Mai Phương bất ngờ ăn mặc gợi cảm trở lại với công việc khiến khán giả lo sốt vó - Ảnh 8
Mai Phương bất ngờ ăn mặc gợi cảm trở lại với công việc khiến khán giả lo sốt vó - Ảnh 9
Mai Phương vui vẻ bên bạn bè, đồng nghiệp trong ngày đầu quay lại sân khấu - Ảnh: FBNV
Mai Phương bất ngờ ăn mặc gợi cảm trở lại với công việc khiến khán giả lo sốt vó - Ảnh 10
Mai Phương bất ngờ ăn mặc gợi cảm trở lại với công việc khiến khán giả lo sốt vó - Ảnh 11
Mai Phương bất ngờ ăn mặc gợi cảm trở lại với công việc khiến khán giả lo sốt vó - Ảnh 12
Mai Phương bất ngờ ăn mặc gợi cảm trở lại với công việc khiến khán giả lo sốt vó - Ảnh 13
Tuy nhiên, nhiều khán giả khuyên Mai Phương nên ở nhà nghỉ ngơi thay vì cố gắng gồng mình đi làm - Ảnh: FBNV
Xót xa với ước mơ nhỏ bé của Mai Phương: Thèm ăn, đi diễn, được ôm con ngủ nướng... nhưng phải dậy uống thuốc

Xót xa với ước mơ nhỏ bé của Mai Phương: Thèm ăn, đi diễn, được ôm con ngủ nướng... nhưng phải dậy uống thuốc

Sau 2 tháng xuất viện, sức khỏe Mai Phương đã tốt hơn rất nhiều. Tuy nhiên, cô vẫn phải đến bệnh viện khám định kỳ và hạn chế một số việc có thể ảnh hưởng đến quá trình điều trị.

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