Mai Phương bất ngờ ăn mặc gợi cảm trở lại với công việc khiến khán giả lo sốt vó

"Xong Show thì cũng là lúc rã rời. Đừng ai la, đừng ai trách sao em liều, sao em cố gắng quá, sợ em mệt. Nhưng mọi người thông cảm cho em nhé, đã là công việc, là đam mê thì khi bước lên sân khấu thì chỉ có 'cháy' thôi, lửa nhỏ, lửa to, lửa hiu hiu… lửa nào cũng phải cháy.. Đặc biệt với BC2TH, giữa bao người yêu thương như thế lại càng thăng hoa, quên hết mệt và đau ạ.

Sáng 8/11, Mai Phương gây sốc khi chia sẻ loạt ảnh chụp sau hậu trường của một chương trình truyền hình. Nữ diễn viên diện váy trắng xẻ ngực gợi cảm, trang điểm chỉn chu nhưng vẫn để lộ cơ thể gầy gò sau hai tháng điều trị ung thư phổi. Giải thích về lý do đi làm quá sớm, Mai Phương cho biết vì nhớ sân khấu không chịu được. Sau khi kết thúc show, cô cũng phải lãnh hậu quả khi cơ thể xuất hiện những triệu chứng đau mỏi.

Và tất nhiên là sáng nay hậu quả cũng đã có đau chân, mỏi vai, mỏi lưng, đau cánh tay, da mặt đang mẫn cảm hôm qua trang điểm nên hôm nay cũng nổi mụn nhiều hơn rồi. Nhưng đó chỉ là những triệu chứng tức thời bên ngoài thôi ạ (vì người bình thường mà còn đuối huống chi em). Chứ tình hình u trong phổi và mọi thứ vẫn đảm bảo ạ, nên cả nhà an tâm nhé. Chiều nay em đi tái khám sẽ cập nhật tình trạng cho cả nhà biết ạ. À mà chỉ có show hôm qua thôi nhé. Hiện tại Phương vẫn đang ưu tiên cho việc nghỉ ngơi, dưỡng bệnh, không có chạy lung tung đâu. An tâm, an tâm…”, Mai Phương viết.

Mai Phương trang điểm, ăn diện gợi cảm trở lại với công việc sau hai tháng điều trị ung thư phổi - Ảnh: FBNV

Hai tháng qua, Mai Phương tuy được bác sĩ cho xuất viện về nhà nhưng vẫn phải điều trị theo phác đồ. Cô phải quay lại bệnh viện thường xuyên để thăm khám, lấy thuốc và nghe tư vấn của bác sĩ điều trị. Tuy nhiên, do quá nhớ nghề nên nữ diễn viên rất khao khát được quay lại sân khấu như xưa.