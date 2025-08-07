Lệ Quyên đưa luật sư vào cuộc vụ Lâm Bảo Châu bị tung tin đồn lừa tình, lừa mất biệt thự trăm tỷ

Cụ thể, Lệ Quyên chia sẻ ảnh chụp màn hình một trang tin đăng tải hình ảnh của nữ ca sĩ và bạn trai Lâm Bảo Châu kèm trích dẫn: “Lệ Quyên lên tiếng trước thông tin bị tình trẻ kém 12 tuổi lừa mất biệt thự hàng trăm tỷ: Biệt thự tôi tự nguyện tặng”.

Theo thông tin báo Tiền Phong , ngày 6/8, Lệ Quyên cho biết cô cùng ê-kíp và luật sư đang tìm hiểu cụ thể về các trang tin đưa thông tin sai lệch về mình nhằm câu like, câu view. Cô mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc để đưa các đối tượng này ra pháp luật.

Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao về tin đồn Lệ Quyên bị bạn trai kém 12 tuổi lừa mất trắng căn biệt thự trị giá hàng trăm tỷ đồng.

Nữ ca sĩ bức xúc, tuyên bố xử lý triệt để tất cả trang đưa tin rác, bịa đặt về mình. Theo Lệ Quyên, cô đã quen với việc trở thành “miếng mồi” cho những chiêu trò câu view rẻ tiền. Tuy nhiên, nữ ca sĩ không thể cho qua khi tình trạng cô bị vu khống ngày càng trắng trợn, ảnh hưởng tới cuộc sống riêng và người thân.

Trên các nền tảng xuất hiện hàng loạt tiêu đề gây sốc như “Lệ Quyên mất biệt thự trăm tỷ vì tình trẻ lừa đảo", "Lâm Bảo Châu âm thầm sang tên tài sản", “Lệ Quyên bị cắm sừng, biệt thự trăm tỷ ở Mỹ cũng mất luôn”, “Rộ tin Lệ Quyên bị tình trẻ lừa gạt, mất trắng biệt thự trăm tỷ”…

Theo báo Lao Động đưa tin trước đó, ngày 1/8, Lệ Quyên lên tiếng thể hiện bức xúc trước tin đồn thất thiệt.

Theo nữ ca sĩ, trong cuộc sống luôn có những người "bất chấp kiếm tiền, không tha cho ai". Nữ ca sĩ chia sẻ: "Sáng ra thức dậy xem mấy cái tin mà cười khô hết cả răng các bác ạ. Mình thì quá quen với cái trò trên mạng kiểu đó rồi. Chỉ khổ khán giả không biết gì, đôi khi cứ lo cho em. Cuộc sống mà, không tránh khỏi phiền phức kiểu thế này".

Đây không phải lần đầu Lệ Quyên và bạn trai kém 12 tuổi vướng tin đồn tiêu cực. Ảnh: Báo Tiền Phong.

Lệ Quyên không ngần ngại đề cập đến tình trạng tài khoản mạng xã hội của bạn trai – người mẫu Lâm Bảo Châu đã tăng lượt theo dõi đột biến sau khi tin đồn lan truyền. Động thái cho thấy sự phủ nhận của nữ ca sĩ với những người thích “thêu dệt”.

Đây không phải lần đầu Lệ Quyên và bạn trai kém 12 tuổi vướng tin đồn tiêu cực. Vào tháng 10/2024, hình ảnh cả hai xuất hiện tại một văn phòng công chứng từng bị đồn đoán ca sĩ lập di chúc, trao một nửa tài sản cho Lâm Bảo Châu.

Sau đó, quản lý của Lệ Quyên phủ nhận và cho biết thông tin trên là không chính xác. Lệ Quyên ra văn phòng công chứng nhận giấy tờ nhà nhưng bị cắt ghép hình ảnh, bịa đặt thành đăng ký kết hôn và trao tài sản cho Lâm Bảo Châu.

Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu đã có 6 năm gắn bó. Nhìn lại chặng đường đã qua, Lệ Quyên cho rằng mối quan hệ của họ đã từ người yêu thành người thân. Cô xem Lâm Bảo Châu là bạn đời, không đặt nặng chuyện phải đám cưới.

Lệ Quyên khẳng định cô chọn Lâm Bảo Châu vì tìm thấy được người đàn ông có giá trị. Ca sĩ cho rằng mình không bao giờ bị ảnh hưởng bởi dư luận. Cô cũng là người thường xuyên đáp trả bình luận tiêu cực để bênh vực bạn trai.

Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu đã có 6 năm gắn bó. Ành: Báo Tiền Phong.

Lệ Quyên sinh năm 1981, tại Hà Nội, trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Tên tuổi của cô gắn liền với các hit như Hãy trả lời em, Thôi đừng chiêm bao, Giấc mơ có thật, Nếu như ngày đó, Ta đã từng yêu, Sầu tím thiệp hồng, Biển cạn…

Lâm Bảo Châu sinh năm 1993, sinh ra tại Đài Loan nhưng lớn lên ở Hà Nội, tốt nghiệp Đại học Phương Đông. Anh từng tham gia phim Kẻ săn tin, Mỹ nhân chiến, Trói buộc yêu thương.

Là người mẫu kiêm diễn viên, sự nghiệp của Lâm Bảo Châu khá mờ nhạt. Anh được biết đến nhiều hơn qua chuyện tình cảm với ca sĩ Lệ Quyên. Lâm Bảo Châu liên tục bị đặt lên bàn cân, thậm chí bị rèm pha anh yêu vì tiền.