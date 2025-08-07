Lệ Quyên đưa luật sư vào cuộc vụ Lâm Bảo Châu bị tung tin đồn lừa tình, lừa mất biệt thự trăm tỷ

Hậu trường 07/08/2025 10:00

Những ngày qua, ca sĩ Lệ Quyên không khỏi bức xúc trước làn sóng thông tin tiêu cực lan truyền trên mạng xã hội, cho rằng cô bị bạn trai kém tuổi Lâm Bảo Châu lừa tình, mất trắng biệt thự trị giá hàng trăm tỷ đồng.

Theo thông tin báo Tiền Phong, ngày 6/8, Lệ Quyên cho biết cô cùng ê-kíp và luật sư đang tìm hiểu cụ thể về các trang tin đưa thông tin sai lệch về mình nhằm câu like, câu view. Cô mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc để đưa các đối tượng này ra pháp luật.

Cụ thể, Lệ Quyên chia sẻ ảnh chụp màn hình một trang tin đăng tải hình ảnh của nữ ca sĩ và bạn trai Lâm Bảo Châu kèm trích dẫn: “Lệ Quyên lên tiếng trước thông tin bị tình trẻ kém 12 tuổi lừa mất biệt thự hàng trăm tỷ: Biệt thự tôi tự nguyện tặng”.

Lệ Quyên đưa luật sư vào cuộc vụ Lâm Bảo Châu bị tung tin đồn lừa tình, lừa mất biệt thự trăm tỷ - Ảnh 1
Lệ Quyên tuyên bố nhờ pháp luật can thiệp khi xuất hiện thông tin cô bị bạn trai Lâm Bảo Châu lừa mất biệt thự trăm tỷ đồng. Ảnh: Báo Tiền Phong. 

Nữ ca sĩ bức xúc, tuyên bố xử lý triệt để tất cả trang đưa tin rác, bịa đặt về mình. Theo Lệ Quyên, cô đã quen với việc trở thành “miếng mồi” cho những chiêu trò câu view rẻ tiền. Tuy nhiên, nữ ca sĩ không thể cho qua khi tình trạng cô bị vu khống ngày càng trắng trợn, ảnh hưởng tới cuộc sống riêng và người thân.

Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao về tin đồn Lệ Quyên bị bạn trai kém 12 tuổi lừa mất trắng căn biệt thự trị giá hàng trăm tỷ đồng.

Trên các nền tảng xuất hiện hàng loạt tiêu đề gây sốc như “Lệ Quyên mất biệt thự trăm tỷ vì tình trẻ lừa đảo", "Lâm Bảo Châu âm thầm sang tên tài sản", “Lệ Quyên bị cắm sừng, biệt thự trăm tỷ ở Mỹ cũng mất luôn”, “Rộ tin Lệ Quyên bị tình trẻ lừa gạt, mất trắng biệt thự trăm tỷ”…

Theo báo Lao Động đưa tin trước đó, ngày 1/8, Lệ Quyên lên tiếng thể hiện bức xúc trước tin đồn thất thiệt.

Theo nữ ca sĩ, trong cuộc sống luôn có những người "bất chấp kiếm tiền, không tha cho ai". Nữ ca sĩ chia sẻ: "Sáng ra thức dậy xem mấy cái tin mà cười khô hết cả răng các bác ạ. Mình thì quá quen với cái trò trên mạng kiểu đó rồi. Chỉ khổ khán giả không biết gì, đôi khi cứ lo cho em. Cuộc sống mà, không tránh khỏi phiền phức kiểu thế này".

Lệ Quyên đưa luật sư vào cuộc vụ Lâm Bảo Châu bị tung tin đồn lừa tình, lừa mất biệt thự trăm tỷ - Ảnh 2
Đây không phải lần đầu Lệ Quyên và bạn trai kém 12 tuổi vướng tin đồn tiêu cực. Ảnh: Báo Tiền Phong. 

Lệ Quyên không ngần ngại đề cập đến tình trạng tài khoản mạng xã hội của bạn trai – người mẫu Lâm Bảo Châu đã tăng lượt theo dõi đột biến sau khi tin đồn lan truyền. Động thái cho thấy sự phủ nhận của nữ ca sĩ với những người thích “thêu dệt”.

Đây không phải lần đầu Lệ Quyên và bạn trai kém 12 tuổi vướng tin đồn tiêu cực. Vào tháng 10/2024, hình ảnh cả hai xuất hiện tại một văn phòng công chứng từng bị đồn đoán ca sĩ lập di chúc, trao một nửa tài sản cho Lâm Bảo Châu.

Sau đó, quản lý của Lệ Quyên phủ nhận và cho biết thông tin trên là không chính xác. Lệ Quyên ra văn phòng công chứng nhận giấy tờ nhà nhưng bị cắt ghép hình ảnh, bịa đặt thành đăng ký kết hôn và trao tài sản cho Lâm Bảo Châu.

Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu đã có 6 năm gắn bó. Nhìn lại chặng đường đã qua, Lệ Quyên cho rằng mối quan hệ của họ đã từ người yêu thành người thân. Cô xem Lâm Bảo Châu là bạn đời, không đặt nặng chuyện phải đám cưới.

Lệ Quyên khẳng định cô chọn Lâm Bảo Châu vì tìm thấy được người đàn ông có giá trị. Ca sĩ cho rằng mình không bao giờ bị ảnh hưởng bởi dư luận. Cô cũng là người thường xuyên đáp trả bình luận tiêu cực để bênh vực bạn trai.

Lệ Quyên đưa luật sư vào cuộc vụ Lâm Bảo Châu bị tung tin đồn lừa tình, lừa mất biệt thự trăm tỷ - Ảnh 3
Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu đã có 6 năm gắn bó. Ành: Báo Tiền Phong. 

Lệ Quyên sinh năm 1981, tại Hà Nội, trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Tên tuổi của cô gắn liền với các hit như Hãy trả lời em, Thôi đừng chiêm bao, Giấc mơ có thật, Nếu như ngày đó, Ta đã từng yêu, Sầu tím thiệp hồng, Biển cạn…

Lâm Bảo Châu sinh năm 1993, sinh ra tại Đài Loan nhưng lớn lên ở Hà Nội, tốt nghiệp Đại học Phương Đông. Anh từng tham gia phim Kẻ săn tin, Mỹ nhân chiến, Trói buộc yêu thương.

Là người mẫu kiêm diễn viên, sự nghiệp của Lâm Bảo Châu khá mờ nhạt. Anh được biết đến nhiều hơn qua chuyện tình cảm với ca sĩ Lệ Quyên. Lâm Bảo Châu liên tục bị đặt lên bàn cân, thậm chí bị rèm pha anh yêu vì tiền.

Lệ Quyên lên tiếng 'đanh thép' trước tin đồn bị tình trẻ lừa gạt, mất trắng căn biệt thự trăm tỷ

Lệ Quyên lên tiếng 'đanh thép' trước tin đồn bị tình trẻ lừa gạt, mất trắng căn biệt thự trăm tỷ

Gần đây, trên YouTube liên tục xuất hiện những video xoay quanh cuộc sống của ca sĩ Lệ Quyên với tiêu đề gây sốc. Nội dung nhiều clip cho rằng cô bị tình trẻ lừa đảo, mất trắng căn biệt thự trị giá hàng trăm tỷ đồng. Dù những thông tin này chưa được xác thực nhưng vẫn lan truyền nhanh chóng, trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội.

Xem thêm
Từ khóa:   Lệ Quyên Ca sĩ Lệ Quyên và người tình Lâm Bảo Châu tin hậu trường

TIN MỚI NHẤT

Quảng Ngãi: Phát hiện cơ sở giết mổ heo trái phép, sơ chế thịt không rõ nguồn gốc, mất vệ sinh

Quảng Ngãi: Phát hiện cơ sở giết mổ heo trái phép, sơ chế thịt không rõ nguồn gốc, mất vệ sinh

Đời sống 35 phút trước
Danh tính bất ngờ của nam thanh niên giả danh công an vào sân bay Đà Nẵng

Danh tính bất ngờ của nam thanh niên giả danh công an vào sân bay Đà Nẵng

Đời sống 54 phút trước
Công an vào cuộc vụ thiếu nữ 14 tuổi bị đánh hội đồng không thương tiếc

Công an vào cuộc vụ thiếu nữ 14 tuổi bị đánh hội đồng không thương tiếc

Đời sống 1 giờ 0 phút trước
Hỗ trợ đưa người phụ nữ mang thai 7 tháng bị tai nạn giao thông đi cấp cứu

Hỗ trợ đưa người phụ nữ mang thai 7 tháng bị tai nạn giao thông đi cấp cứu

Đời sống 1 giờ 4 phút trước
Hà Nội: Người đàn ông bị tổn thương nghiêm trọng vùng kín do nổ bình ga mini trong bữa lẩu cùng người thân

Hà Nội: Người đàn ông bị tổn thương nghiêm trọng vùng kín do nổ bình ga mini trong bữa lẩu cùng người thân

Sức khỏe 1 giờ 23 phút trước
Lệ Quyên đưa luật sư vào cuộc vụ Lâm Bảo Châu bị tung tin đồn lừa tình, lừa mất biệt thự trăm tỷ

Lệ Quyên đưa luật sư vào cuộc vụ Lâm Bảo Châu bị tung tin đồn lừa tình, lừa mất biệt thự trăm tỷ

Hậu trường 1 giờ 48 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 7/8/2025: Trong nước đứng yên nhưng người mua tiếp tục bị lỗ ngay 2,5 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 7/8/2025: Trong nước đứng yên nhưng người mua tiếp tục bị lỗ ngay 2,5 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 14 phút trước
3 con giáp xua hết nhọc nhằn, tiền bạc công danh thi nhau phất, thảnh thơi hưởng lộc sau ngày 7/8/2025

3 con giáp xua hết nhọc nhằn, tiền bạc công danh thi nhau phất, thảnh thơi hưởng lộc sau ngày 7/8/2025

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Va chạm xe tải trên đường đi làm, nữ công nhân ở TP.HCM tử vong thương tâm

Va chạm xe tải trên đường đi làm, nữ công nhân ở TP.HCM tử vong thương tâm

Đời sống 2 giờ 30 phút trước
Trong vòng 3 ngày liên tiếp 7, 8, 9/8/2025, 3 con giáp bắc thang đến thành công, chạm tay vào may mắn, âm thanh giàu có vang vọng, tiền tài đổ về túi

Trong vòng 3 ngày liên tiếp 7, 8, 9/8/2025, 3 con giáp bắc thang đến thành công, chạm tay vào may mắn, âm thanh giàu có vang vọng, tiền tài đổ về túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Rùng mình khoảnh khắc lũ quét nhấn chìm một ngôi làng khiến 50 người mất tích

Rùng mình khoảnh khắc lũ quét nhấn chìm một ngôi làng khiến 50 người mất tích

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 7/8/2025, 3 con giáp Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, hứng trọn 'tinh hoa đất trời', sự nghiệp vượng phát, vận trình thăng hoa rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 7/8/2025, 3 con giáp Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, hứng trọn 'tinh hoa đất trời', sự nghiệp vượng phát, vận trình thăng hoa rực rỡ

Người mẹ tử vong trên đường đi thăm con trai trở về, người thân khóc ngất khi đến hiện trường

Người mẹ tử vong trên đường đi thăm con trai trở về, người thân khóc ngất khi đến hiện trường

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phương Oanh cho con học bơi trước tập đi: Kỹ năng sớm hay nguy hiểm?

Phương Oanh cho con học bơi trước tập đi: Kỹ năng sớm hay nguy hiểm?

Diễn viên Kiều Trinh công khai bạn trai sau 3 lần đổ vỡ, danh tính gây bất ngờ

Diễn viên Kiều Trinh công khai bạn trai sau 3 lần đổ vỡ, danh tính gây bất ngờ

Hoa hậu Diễm Hương mang thai, con chung với người chồng thứ 3 ở Canada

Hoa hậu Diễm Hương mang thai, con chung với người chồng thứ 3 ở Canada

Nóng: TikToker Phạm Thoại bị xử phạt sau khi tự xưng là 'đại sứ nông sản'

Nóng: TikToker Phạm Thoại bị xử phạt sau khi tự xưng là 'đại sứ nông sản'

Quyền Linh khẳng định rút kinh nghiệm sau lùm xùm quảng cáo: 'Tôi sai và đã xin lỗi'

Quyền Linh khẳng định rút kinh nghiệm sau lùm xùm quảng cáo: 'Tôi sai và đã xin lỗi'

Thùy Tiên bị bắt tạm giam, nhà sản xuất phim ‘Chốt đơn’ dùng AI thay thế gương mặt để ra rạp

Thùy Tiên bị bắt tạm giam, nhà sản xuất phim ‘Chốt đơn’ dùng AI thay thế gương mặt để ra rạp