Lương Bằng Quang bật khóc nức nở, tiết lộ 'tâm nguyện cuối cùng' của Ngân 98 trước khi bị bắt

Trong video, Lương Bằng Quang cho biết lẽ ra Ngân 98 sẽ là người ngồi đối diện với khán giả để tâm sự. Nhưng Ngân 98 dường như tiên đoán trước điều này sẽ xảy ra nên chuẩn bị sẵn để chồng đọc như cách hoàn thành "tâm nguyện cuối cùng".

Nhạc sĩ Lương Bằng Quang đã bật khóc khi đọc lại những chia sẻ mà vợ mình - DJ, hot girl Võ Thị Ngọc Ngân (hay còn gọi là Ngân 98) - chuẩn bị sẵn từ trước.

Cũng trong đoạn video được Lương Bằng Quang đọc, Ngân 98 bày tỏ tình cảm với sân khấu, khán giả và chồng. Tuy nhiên, "tâm nguyện" này gây hiệu ứng ngược khi DJ nữ lại không hề đề cập đến vấn đề khán giả, độc giả đang quan tâm - hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm - khiến cô vướng vào vòng lao lý hay lời xin lỗi đến những người đã mua các sản phẩm do cô kinh doanh.

''Có thể nói thời điểm mà các bạn đang xem video này chính là thời điểm Ngân dường như đã gục ngã và có thể chính trong những giây phút yếu đuối đó Ngân lại nhớ đến các bạn. Ngân nhớ đến tiếng cười, những lời động viên và cả những giọt nước mắt mà khán giả đã rơi cùng Ngân. Giờ đây, dù phải đi một nơi xa, một thời gian dài, Ngân vẫn là cô gái ấy, chỉ là trong một phiên bản khác, phiên bản biết lắng nghe hơn, biết yêu thương hơn và biết trân trọng từng khoảnh khắc bình yên hơn'' - Lương Bằng Quang trích đọc tâm thư của Ngân 98 viết trước khi bị bắt.

Ngân 98 không chỉ là DJ mà còn là người bán hàng online có tiếng trên các nền tảng mạng xã hội. Cô thường xuyên chia sẻ về cuộc sống sang chảnh, công việc DJ và hành trình tình yêu bên chồng - ca sĩ Lương Bằng Quang, sinh năm 1982.

Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng là những hoạt động kinh doanh mờ ám. Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM, chuyên án được xác lập từ nhiều tháng trước, tập trung vào Công ty TNHH TM-DV Zubu do mẹ Ngân 98 đứng tên và hộ kinh doanh Zubu Shop do người khác đứng tên.

Các đối tượng bị cáo buộc sản xuất và buôn bán thực phẩm giả, bao gồm các sản phẩm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng được quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội nhưng thực chất không đạt chất lượng, thậm chí chứa thành phần nguy hại. Ngân 98 được xác định là người quản lý dòng tiền và hoạt động buôn bán chính.

Ngày 13/10, công an đã triệu tập Ngân 98 khi cô đang di chuyển cùng chồng trên đường phố TPHCM. Ban đầu, quá trình mời về làm việc diễn ra nhẹ nhàng nhưng nhanh chóng chuyển sang khống chế khi Ngân 98 la hét, chống đối và cản trở lực lượng chức năng.

Ngày 14/10, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP HCM và VKSND TP HCM đã khám xét nơi ở của Ngân 98. Việc khám xét căn hộ, nơi sinh sống của Ngân 98 có sự chứng kiến của ca sĩ Lương Bằng Quang Tại đây, các cơ quan chức năng phát hiện một chiếc két sắt cao khoảng 65 cm, nặng hơn 100 kg.

Công an TP HCM đã yêu cầu Ngân 98 mở két sắt nhưng nữ DJ và người nhà của Ngân không cung cấp được mã số mở két.

Khi được công an yêu cầu mở két sắt thì ca sĩ Lương Bằng Quang cho biết không nhớ mật khẩu, đồng thời khẳng định "bên trong không có gì đáng giá". Khi thử mở bằng vân tay, két nhận diện hợp lệ nhưng không thể mở do tay nắm bị gãy.

Cơ quan chức năng nghi ngờ két sắt có thể chứa vật chứng quan trọng nên đã mời kỹ thuật viên đến hỗ trợ.

Sau nhiều lần thử, ca sĩ Lương Bằng Quan liên tục nhập sai khiến két báo động và tự khóa. Do đó, Công an TP HCM và VKSND TP HCM đã đưa két sắt trên về trụ sở để tiến hành mở khóa theo đúng trình tự quy định của pháp luật.

Kết quả đã thu giữ 80 sổ đỏ, hơn 8000 USD, 4 sổ tiết kiệm ngân hàng và 1 số vật chứng khác có liên quan. Đồng thời tạm giữ 2 xe ô tô.