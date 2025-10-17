Vì sao cảnh tắm của Doãn Quốc Đam trên sóng phim giờ vàng 'gây bão'?

Hậu trường 17/10/2025 14:20

Doãn Quốc Đam gây nhiều tranh cãi khi thể hiện vai giám đốc Đăng trong 'Gió ngang khoảng trời xanh'.

Doãn Quốc Đam là một trong những cái tên được khán giả truyền hình Việt Nam tin tưởng tuyệt đối. Anh không ồn ào, không cần chiêu trò, nhưng mỗi lần xuất hiện đều để lại dấu ấn bởi khả năng biến hóa linh hoạt: từ dân giang hồ, công nhân, kỹ sư cho đến cảnh sát, vai nào cũng “ra dáng”. Chính vì vậy, khi Doãn Quốc Đam tái xuất trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh - bộ phim Việt hóa từ 30 Chưa Phải Là Hết, người xem đặt rất nhiều kỳ vọng. 

Mới đây, phân cảnh tắm của nhân vật Hải Đăng do Doãn Quốc Đam đóng trở thành xu hướng trên các trang MXH với nhiều lời chê về tính thẩm mỹ cũng như nội dung phim.

Cụ thể, sau khi chương trình bắn pháo hoa tại Quảng Ninh thành công, Hải Đăng và đối tác Linh (Lan Phương đóng) trở nên thân thiết. Họ hẹn hò đi uống nước trò chuyện, sau khi uống rượu say cả hai đã có hành vi đi quá giới hạn. Hải Đăng cảm thấy hối hận vì hành động của mình, đạo diễn đã thiết kế một cảnh tắm như cách nhân vật muốn rửa trôi mọi lỗi lầm.

Vì sao cảnh tắm của Doãn Quốc Đam trên sóng phim giờ vàng 'gây bão'? - Ảnh 1
Trong tập 30 phim truyền hình Gió ngang khoảng trời xanh (phát sóng trên VTV3), phân cảnh Doãn Quốc Đam đứng dưới vòi sen đã khiến khán giả không khỏi phì cười

 

Tuy nhiên, cách quay phim khiến Doãn Quốc Đam để lộ nhiều khuyết điểm ngoại hình. Bên cạnh đó, biểu cảm nhăn nhó của anh cũng bị chê xấu. Nhiều khán giả so sánh với cảnh tắm khoe cơ bắp hấp dẫn của các tài tử phim Hàn Quốc, Trung Quốc, thì cảnh tắm của Doãn Quốc Đam bị đánh giá "quá xấu", "thẩm mỹ kém"...

Trước đó, Doãn Quốc Đam đã liên tục bị khán giả chê vì vào vai giám đốc nhưng anh mặc lôi thôi, răng xỉn màu, hành xử bỗ bã không có phong thái doanh nhân ông chủ. Cộng thêm cảnh tắm mới đây, khán giả càng cho rằng Doãn Quốc Đam không phù hợp với vai diễn giám đốc trong Gió ngang khoảng trời xanh.

Mặt khác, cũng có một số người cho rằng cảnh tắm của Doãn Quốc Đam mới chân thật, còn những cảnh tắm trong phim nước ngoài có tính thẩm mỹ cao nhưng lại rõ dấu vết diễn xuất sắp đặt.

Vì sao cảnh tắm của Doãn Quốc Đam trên sóng phim giờ vàng 'gây bão'? - Ảnh 2
Nhân vật của Doãn Quốc Đam và Lan Phương có cảnh nóng trong Gió ngang khoảng trời xanh

Bên cạnh đó, một số khán giả nhận xét cách xây dựng nhân vật Hải Đăng trong Gió ngang khoảng trời xanh không có chiều sâu và tạo sự chán ghét như với Hứa Huyễn Sơn trong 30 chưa phải là hết.

Trong bản gốc, Hứa Huyễn Sơn ngoại tình khi vẫn đang tỉnh táo. Hắn còn bỏ tiền thuê nhà cho tình nhân, nhiều lần lấp liếm lừa dối vợ, nhưng khi bị phát hiện, hắn sợ hãi trốn tránh trách nhiệm, nhờ vợ đứng ra dàn xếp. Những tình tiết trong phim thể hiện rõ bản chất hèn nhát ích kỷ của Hứa Huyễn Sơn.

Trong khi đó, Hải Đăng phạm lỗi trong tình trạng say rượu và có thể đổ lỗi cho việc không thể kiểm soát được hành vi của mình. Việc sửa đổi kịch bản này khiến nhân vật mất đi cái bản chất xấu xa vốn có.

Gió ngang khoảng trời xanh cũng có nhiều thay đổi như nhân vật doanh nhân giàu có tên Trường của Denis Đặng trở nên ngạo mạn hơn so với bản gốc. Nhiều hành vi của nhân vật này bị khán giả chỉ trích cho rằng phản cảm.

Lan Phương lên tiếng về 'cảnh nóng' với Doãn Quốc Đam ở 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Lan Phương lên tiếng về 'cảnh nóng' với Doãn Quốc Đam ở 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Mới đây Lan Phương đã hé lộ hậu trường cảnh Đăng (Doãn Quốc Đam) và nhân vật Linh đi quá giới hạn trong phim "Gió ngang khoảng trời xanh".

