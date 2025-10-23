Theo lãnh đạo Công an phường Nha Trang, do ý định tiếp tục sang Nhật Bản làm ăn, bà Q. đưa con trai L.T.S. (4 tuổi) đến nhà người thân ở phường Nha Trang để gởi nhờ chăm sóc trong khoảng 2 tháng.

Theo tông tin từ báo Tuổi Trẻ, tối 22/10, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo Công an phường Nha Trang cho biết cùng ngày đã phối hợp Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội tỉnh Khánh Hòa, Phòng Văn hóa - Xã hội phường Nha Trang trao trả bé trai 4 tuổi bị bỏ rơi cho mẹ bé là bà P.T.H.Q. (quốc tịch Việt Nam, hiện cư trú tại tỉnh Kanagawa, Nhật Bản).

Khi đến nơi, tài xế liên hệ theo số điện thoại mà bà Q. cung cấp thì không có ai nghe máy. Tài xế gọi lại cho người mẹ nhưng số điện thoại này đã bị ngắt kết nối.

Tuy nhiên người thân nêu các lý do để từ chối nhận chăm sóc đứa trẻ. Trong lúc quẫn trí, chiều 19-10 bà Q. đặt taxi để chở bé S. từ đường Lê Đại Hành đến một khách sạn trên đường Trần Phú (phường Nha Trang).

Bà Q. đã để một số giấy tờ tùy thân liên quan đến cháu bé trên xe taxi. Sau một thời gian chờ đợi mà không có ai đến nhận, tài xế đã đưa bé đến trụ sở Công an phường Nha Trang để trình báo.

Cũng theo lãnh đạo Công an phường Nha Trang, bà Q. đã nhận sai, xin lỗi các bên liên quan và hứa sẽ không tái diễn hành động tương tự.

Cháu bé bị bỏ lại ở Nha Trang đã được bàn giao cho người mẹ chiều 22/10 - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

