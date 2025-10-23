Tiết lộ nguyên nhân người mẹ bỏ rơi con trai 4 tuổi ở Nha Trang

Đời sống 23/10/2025 06:00

Chiều 22/10, Công an phường Nha Trang phối hợp với Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội tỉnh Khánh Hòa, Phòng Văn hóa - Xã hội phường Nha Trang hoàn tất thủ tục trao trả bé trai 4 tuổi bị bỏ rơi cho mẹ của bé là bà P.T.H.Q (sinh năm 1993, quê TP. Đà Nẵng).

Theo tông tin từ báo Tuổi Trẻ, tối 22/10, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo Công an phường Nha Trang cho biết cùng ngày đã phối hợp Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội tỉnh Khánh Hòa, Phòng Văn hóa - Xã hội phường Nha Trang trao trả bé trai 4 tuổi bị bỏ rơi cho mẹ bé là bà P.T.H.Q. (quốc tịch Việt Nam, hiện cư trú tại tỉnh Kanagawa, Nhật Bản).

Theo lãnh đạo Công an phường Nha Trang, do ý định tiếp tục sang Nhật Bản làm ăn, bà Q. đưa con trai L.T.S. (4 tuổi) đến nhà người thân ở phường Nha Trang để gởi nhờ chăm sóc trong khoảng 2 tháng.

Tuy nhiên người thân nêu các lý do để từ chối nhận chăm sóc đứa trẻ. Trong lúc quẫn trí, chiều 19-10 bà Q. đặt taxi để chở bé S. từ đường Lê Đại Hành đến một khách sạn trên đường Trần Phú (phường Nha Trang).

Khi đến nơi, tài xế liên hệ theo số điện thoại mà bà Q. cung cấp thì không có ai nghe máy. Tài xế gọi lại cho người mẹ nhưng số điện thoại này đã bị ngắt kết nối.

Bà Q. đã để một số giấy tờ tùy thân liên quan đến cháu bé trên xe taxi. Sau một thời gian chờ đợi mà không có ai đến nhận, tài xế đã đưa bé đến trụ sở Công an phường Nha Trang để trình báo.

Cũng theo lãnh đạo Công an phường Nha Trang, bà Q. đã nhận sai, xin lỗi các bên liên quan và hứa sẽ không tái diễn hành động tương tự.

Tiết lộ nguyên nhân người mẹ bỏ rơi con trai 4 tuổi ở Nha Trang - Ảnh 1
Cháu bé bị bỏ lại ở Nha Trang đã được bàn giao cho người mẹ chiều 22/10 - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Trước đó, như Lao Động thông tin, chiều 19.10, một tài xế taxi đã đưa bé trai đến trụ sở Công an phường Nha Trang để trình báo việc cháu nghi bị bỏ rơi.

Theo khai báo của tài xế taxi, chiều cùng ngày, một người phụ nữ đặt xe taxi Xanh SM và yêu cầu tài xế chở bé trai (sinh năm 2021) đến 1 khách sạn trên đường Trần Phú để gặp cha.

Sau khi chở bé trai đến địa chỉ đã đặt, tài xế liên hệ với số điện thoại người phụ nữ đã cung cấp, nhưng không có người bắt máy. Liên hệ lại với số người phụ nữ gọi trước đó thì số điện thoại cũng không liên lạc được.

Kiểm tra hành lý của cháu bé, tài xế phát hiện một số giấy tờ tùy thân liên quan đến cháu bé được để lại.

Do không tìm được người thân nên chiều 20.10, Công an phường Nha Trang và Phòng Văn hóa - Xã hội phường Nha Trang đã chuyển giao cháu bé cho Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội Khánh Hòa tiếp nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tạm thời.

Trong ngày 21.10, Công an phường Nha Trang đã liên lạc được với chị Q để xác minh và thuyết phục chị từ Đà Nẵng vào Nha Trang để nhận lại con.

Qua đêm nay, Thần May Mắn rũ sạch vận đen, 3 con giáp nhận về tài lộc cuồn cuộn như sóng vỗ, đỉnh cao làm giàu, vàng bạc hái đầy rổ

Qua đêm nay, Thần May Mắn rũ sạch vận đen, 3 con giáp nhận về tài lộc cuồn cuộn như sóng vỗ, đỉnh cao làm giàu, vàng bạc hái đầy rổ

Thần May Mắn rũ sạch vận đen, 3 con giáp nhận về tài lộc cuồn cuộn như sóng vỗ, đỉnh cao làm giàu, vàng bạc hái đầy rổ.

Xem thêm
Từ khóa:   bé trai bị bỏ rơi bỏ rơi trẻ em tin moi

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 24/10/2025, 3 con giáp xòe tay đón nhận lộc Trời ban, sự nghiệp bứt phá như 'phượng hoàng lửa', sếp thưởng tiền lương 'kếch xù'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 24/10/2025, 3 con giáp xòe tay đón nhận lộc Trời ban, sự nghiệp bứt phá như 'phượng hoàng lửa', sếp thưởng tiền lương 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Tử vi thứ Sáu 24/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, đếm tiền mỏi tay, Mão - Thân công việc khó khăn, tài lộc đen đủi

Tử vi thứ Sáu 24/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, đếm tiền mỏi tay, Mão - Thân công việc khó khăn, tài lộc đen đủi

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Tiết lộ nguyên nhân người mẹ bỏ rơi con trai 4 tuổi ở Nha Trang

Tiết lộ nguyên nhân người mẹ bỏ rơi con trai 4 tuổi ở Nha Trang

Đời sống 1 giờ 8 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 23/10/2025, 3 con giáp bội thu bất ngờ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 23/10/2025, 3 con giáp bội thu bất ngờ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 23/10/2025, 3 con giáp thu tài hút lộc, tiền đổ về nặng trĩu túi, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng hôm nay, thứ Năm 23/10/2025, 3 con giáp thu tài hút lộc, tiền đổ về nặng trĩu túi, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Thông tin MỚI vụ rơi vật liệu từ công trình tháo dỡ, đôi nam nữ thương vong

Thông tin MỚI vụ rơi vật liệu từ công trình tháo dỡ, đôi nam nữ thương vong

Đời sống 1 giờ 38 phút trước
Bánh mì để được bao lâu? 3 điều cần lưu ý khi ăn để an toàn cho sức khỏe

Bánh mì để được bao lâu? 3 điều cần lưu ý khi ăn để an toàn cho sức khỏe

Sống khỏe 1 giờ 38 phút trước
Danh tính nam thanh niên cướp tiệm vàng tại Cửa Ông, Quảng Ninh

Danh tính nam thanh niên cướp tiệm vàng tại Cửa Ông, Quảng Ninh

Đời sống 1 giờ 58 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 23/10/2025, 3 con giáp đầy rẫy quý nhân phù trợ trong đời, sự nghiệp vút bay, thu nhập cao chót vót, vận may liên miên

Sau hôm nay, thứ Năm 23/10/2025, 3 con giáp đầy rẫy quý nhân phù trợ trong đời, sự nghiệp vút bay, thu nhập cao chót vót, vận may liên miên

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/10/2025), Thần Tài phủi sạch khó khăn, 3 con giáp tài lộc vô biên, làm ăn vượng phát, vận trình sáng như trăng rằm

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/10/2025), Thần Tài phủi sạch khó khăn, 3 con giáp tài lộc vô biên, làm ăn vượng phát, vận trình sáng như trăng rằm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 22/10/2025: Thị trường lao dốc, vàng miếng SJC giảm 4 đến 5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 22/10/2025: Thị trường lao dốc, vàng miếng SJC giảm 4 đến 5 triệu đồng/lượng

Đôi nam nữ ở Hà Nội nhập viện khi đi qua ngôi nhà đang tháo dỡ: Một người tử vong, công an vào cuộc

Đôi nam nữ ở Hà Nội nhập viện khi đi qua ngôi nhà đang tháo dỡ: Một người tử vong, công an vào cuộc

Xe bồn phát nổ khi đám đông đang hôi xăng, ít nhất 35 người tử vong

Xe bồn phát nổ khi đám đông đang hôi xăng, ít nhất 35 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thông tin MỚI vụ rơi vật liệu từ công trình tháo dỡ, đôi nam nữ thương vong

Thông tin MỚI vụ rơi vật liệu từ công trình tháo dỡ, đôi nam nữ thương vong

Danh tính nam thanh niên cướp tiệm vàng tại Cửa Ông, Quảng Ninh

Danh tính nam thanh niên cướp tiệm vàng tại Cửa Ông, Quảng Ninh

Phát hiện thi thể người dưới chân cầu lúc nửa đêm, tiết lộ đặc điểm nhận dạng

Phát hiện thi thể người dưới chân cầu lúc nửa đêm, tiết lộ đặc điểm nhận dạng

Bão số 12 Fengshen khiến hàng loạt chuyến bay phải hủy, đổi giờ

Bão số 12 Fengshen khiến hàng loạt chuyến bay phải hủy, đổi giờ

Nam nhân viên cơ điện tử vong khi làm việc tại công ty ở Gia Lai

Nam nhân viên cơ điện tử vong khi làm việc tại công ty ở Gia Lai

Bão số 12 sắp dội "bom nước" tới 900 mm, các tỉnh nào miền Trung sẽ ảnh hưởng?

Bão số 12 sắp dội "bom nước" tới 900 mm, các tỉnh nào miền Trung sẽ ảnh hưởng?