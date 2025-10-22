Phát hiện thi thể người dưới chân cầu lúc nửa đêm, tiết lộ đặc điểm nhận dạng

Đời sống 22/10/2025 17:09

Người dân qua khu vực cầu Là phát hiện thi thể người đàn ông dưới chân cầu nên trình báo cơ quan chức năng đến làm rõ.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 22/10, Công an xã Việt Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) thông tin về việc phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh điều tra, làm rõ vụ một người đàn ông tử vong.

Rạng sáng cùng ngày, người dân phát hiện một thi thể nằm dưới chân cầu Là, thuộc địa phận thôn Trửa, xã Việt Xuyên.

Khu vực phát hiện nạn nhân có chiếc xe máy màu đỏ, mang biển kiểm soát 38M1-131.xx.

Phát hiện thi thể người dưới chân cầu lúc nửa đêm, tiết lộ đặc điểm nhận dạng - Ảnh 1
Chiếc xe máy được phát hiện gần thi thể người đàn ông dưới chân cầu Là - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Công an xã Việt Xuyên sau đó phát đi thông báo tìm người thân và xác định danh tính nạn nhân là ông N.Q.T. (SN 1968, trú tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh).

Ngành chức năng nhận định, nhiều khả năng nạn nhân đi câu cá và không may bị đuối nước tử vong. Cùng ngày, thi thể người đàn ông này được bàn giao cho gia đình an táng.

Bão số 12 Fengshen khiến hàng loạt chuyến bay phải hủy, đổi giờ

Bão số 12 Fengshen khiến hàng loạt chuyến bay phải hủy, đổi giờ

Nhiều chuyến bay từ TP.HCM đi các tỉnh miền Trung sẽ phải thay đổi giờ bay, hoặc hoãn do ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 12.

Xem thêm
Từ khóa:   phát hiện thi thê tin moi thi thể người

TIN MỚI NHẤT

Chồng cũ bất ngờ tìm đến nhà vợ, nói một câu khiến tôi không thể cầm lòng

Chồng cũ bất ngờ tìm đến nhà vợ, nói một câu khiến tôi không thể cầm lòng

Tâm sự 43 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 23/10/2025, 3 con giáp đón mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, phú quý vinh hoa, vận trình khai sáng

Sau ngày mai, thứ Năm 23/10/2025, 3 con giáp đón mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, phú quý vinh hoa, vận trình khai sáng

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Đậu Kiêu từng bị chê nhạt nhẽo khi làm quen với Hà Siêu Liên?

Đậu Kiêu từng bị chê nhạt nhẽo khi làm quen với Hà Siêu Liên?

Sao quốc tế 1 giờ 13 phút trước
Mẹ chồng chê bai, mẹ ruột chỉ nói một câu về số tiền 3 tỷ khiến bà ta 'tái mặt' vì sự khinh thường của mình

Mẹ chồng chê bai, mẹ ruột chỉ nói một câu về số tiền 3 tỷ khiến bà ta 'tái mặt' vì sự khinh thường của mình

Tâm sự 1 giờ 13 phút trước
Qua đêm nay, Thần May Mắn rũ sạch vận đen, 3 con giáp nhận về tài lộc cuồn cuộn như sóng vỗ, đỉnh cao làm giàu, vàng bạc hái đầy rổ

Qua đêm nay, Thần May Mắn rũ sạch vận đen, 3 con giáp nhận về tài lộc cuồn cuộn như sóng vỗ, đỉnh cao làm giàu, vàng bạc hái đầy rổ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Xe bồn phát nổ khi đám đông đang hôi xăng, ít nhất 35 người tử vong

Xe bồn phát nổ khi đám đông đang hôi xăng, ít nhất 35 người tử vong

Thế giới 1 giờ 28 phút trước
Phát hiện thi thể người dưới chân cầu lúc nửa đêm, tiết lộ đặc điểm nhận dạng

Phát hiện thi thể người dưới chân cầu lúc nửa đêm, tiết lộ đặc điểm nhận dạng

Đời sống 1 giờ 34 phút trước
Bão số 12 Fengshen khiến hàng loạt chuyến bay phải hủy, đổi giờ

Bão số 12 Fengshen khiến hàng loạt chuyến bay phải hủy, đổi giờ

Đời sống 1 giờ 36 phút trước
Nam nhân viên cơ điện tử vong khi làm việc tại công ty ở Gia Lai

Nam nhân viên cơ điện tử vong khi làm việc tại công ty ở Gia Lai

Đời sống 1 giờ 39 phút trước
Đây là loại rau giá rẻ giàu canxi hơn cả sữa, ai nên ăn thường xuyên?

Đây là loại rau giá rẻ giàu canxi hơn cả sữa, ai nên ăn thường xuyên?

Dinh dưỡng 2 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 22/10/2025: Thị trường lao dốc, vàng miếng SJC giảm 4 đến 5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 22/10/2025: Thị trường lao dốc, vàng miếng SJC giảm 4 đến 5 triệu đồng/lượng

Tử vi thứ Năm 23/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi thứ Năm 23/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Đôi nam nữ ở Hà Nội nhập viện khi đi qua ngôi nhà đang tháo dỡ: Một người tử vong, công an vào cuộc

Đôi nam nữ ở Hà Nội nhập viện khi đi qua ngôi nhà đang tháo dỡ: Một người tử vong, công an vào cuộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bão số 12 Fengshen khiến hàng loạt chuyến bay phải hủy, đổi giờ

Bão số 12 Fengshen khiến hàng loạt chuyến bay phải hủy, đổi giờ

Nam nhân viên cơ điện tử vong khi làm việc tại công ty ở Gia Lai

Nam nhân viên cơ điện tử vong khi làm việc tại công ty ở Gia Lai

Bão số 12 sắp dội "bom nước" tới 900 mm, các tỉnh nào miền Trung sẽ ảnh hưởng?

Bão số 12 sắp dội "bom nước" tới 900 mm, các tỉnh nào miền Trung sẽ ảnh hưởng?

'Lạnh người' chồng sát hại vợ vì bỏ nhà đi mấy tháng không về với 2 con

'Lạnh người' chồng sát hại vợ vì bỏ nhà đi mấy tháng không về với 2 con

Nóng: Bão số 12 cách Đà Nẵng 230km, đổ bộ vào sáng ngày 23/10

Nóng: Bão số 12 cách Đà Nẵng 230km, đổ bộ vào sáng ngày 23/10

Đắk Lắk: Căn nhà 5 tầng bất ngờ bốc cháy dữ dội trong đêm khi chủ nhà đi vắng

Đắk Lắk: Căn nhà 5 tầng bất ngờ bốc cháy dữ dội trong đêm khi chủ nhà đi vắng