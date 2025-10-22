Đắk Lắk: Căn nhà 5 tầng bất ngờ bốc cháy dữ dội trong đêm khi chủ nhà đi vắng

Đời sống 22/10/2025 14:49

Thời điểm xảy ra vụ cháy, chủ nhà đi vắng. Ngọn lửa bùng phát ở trên cao, người dân không tiếp cận được nên lập tức trình báo lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, tối 21/10, lực lượng của Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk vẫn đang túc trực để xử lý đám cháy xảy ra tại căn nhà cao tầng trên đường Trần Bình Trọng, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ cùng ngày, người dân ở khu vực đường Trần Bình Trọng, phường Buôn Ma Thuột, phát hiện có mùi khét nặng.

Đắk Lắk: Căn nhà 5 tầng bất ngờ bốc cháy dữ dội trong đêm khi chủ nhà đi vắng - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ cháy. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Khi kiểm tra xung quanh, người dân phát hiện khói đen và lửa bùng cháy ở tầng năm, tại căn nhà số 33 đường Trần Bình Trọng nên đập cửa hô hoán chủ nhà và tìm phương án dập lửa.

Tuy nhiên, thời điểm xảy ra vụ cháy, chủ nhà đi vắng. Ngọn lửa bùng phát ở trên cao, người dân không tiếp cận được nên lập tức trình báo lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC& CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk đã điều động năm xe chữa cháy chuyên dụng cùng hơn 50 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường thực hiện công tác cứu hỏa.

Đắk Lắk: Căn nhà 5 tầng bất ngờ bốc cháy dữ dội trong đêm khi chủ nhà đi vắng - Ảnh 2
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Do vị trí đám cháy ở trên cao nên việc tiếp cận, xử lý gặp rất nhiều khó khăn. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, cảnh sát đã khống chế hoàn toàn đám cháy, không để cháy lan sang các hộ xung quanh.

Được biết, vụ cháy trên không gây thương vong về người. Tuy nhiên, căn nhà bị cháy là nơi bày bán quạt điện và các mặt hàng điện dân dụng nên nhiều tài sản có giá trị đã bị hư hỏng.

Trước đó, trên địa bàn TP.HCM cũng xảy ra căn nhà 5 tầng. Cụ thể theo báo Lao Động, khoảng hơn 16h ngày 26/9 khói lửa bất ngờ phát ra từ căn nhà 5 tầng ở đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh. Phát hiện cháy, người dân hô hoán, dùng bình chữa cháy mini dập lửa song bất thành. Sau đó, người dân lập tức trình báo công an.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM (PC07) điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ, cán bộ đến hiện trường dập lửa. Khoảng 10 phút sau, đám cháy được dập tắt.

Cà Mau: Cháy nhà lúc nửa đêm, bé trai 9 tuổi bị kẹt lại trong đám cháy tử vong thương tâm 

Cà Mau: Cháy nhà lúc nửa đêm, bé trai 9 tuổi bị kẹt lại trong đám cháy tử vong thương tâm 

Vụ cháy xảy ra lúc nửa đêm tại ngôi nhà cấp 4 ở xã Phú Mỹ, tỉnh Cà Mau. Những người trong nhà kịp chạy thoát, tuy nhiên bé trai 9 tuổi bị kẹt lại tử vong.

Xem thêm
Từ khóa:   cháy nhà ờ Đắk Lắk tin mới tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

Nóng: Bão số 12 cách Đà Nẵng 230km, đổ bộ vào sáng ngày 23/10

Nóng: Bão số 12 cách Đà Nẵng 230km, đổ bộ vào sáng ngày 23/10

Đời sống 42 phút trước
Đắk Lắk: Căn nhà 5 tầng bất ngờ bốc cháy dữ dội trong đêm khi chủ nhà đi vắng

Đắk Lắk: Căn nhà 5 tầng bất ngờ bốc cháy dữ dội trong đêm khi chủ nhà đi vắng

Đời sống 44 phút trước
Va chạm với xe buýt, người đi xe máy bị hất văng lên vỉa hè tử vong

Va chạm với xe buýt, người đi xe máy bị hất văng lên vỉa hè tử vong

Đời sống 48 phút trước
Dù không đóng phim, Lưu Vũ Ninh vẫn đắt đơn hàng nhạc phim cuối năm 2025

Dù không đóng phim, Lưu Vũ Ninh vẫn đắt đơn hàng nhạc phim cuối năm 2025

Sao quốc tế 50 phút trước
Vụ nghi phóng hỏa vì mâu thuẫn tình cảm: Con trai nạn nhân bỏng tới 65%

Vụ nghi phóng hỏa vì mâu thuẫn tình cảm: Con trai nạn nhân bỏng tới 65%

Đời sống 56 phút trước
Đôi nam nữ ở Hà Nội nhập viện khi đi qua ngôi nhà đang tháo dỡ: Một người tử vong, công an vào cuộc

Đôi nam nữ ở Hà Nội nhập viện khi đi qua ngôi nhà đang tháo dỡ: Một người tử vong, công an vào cuộc

Đời sống 1 giờ 18 phút trước
7 ngày liên tiếp (23/10-29/10/2025), 3 con giáp đụng đâu cũng hái ra tiền, THẦN TÀI mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

7 ngày liên tiếp (23/10-29/10/2025), 3 con giáp đụng đâu cũng hái ra tiền, THẦN TÀI mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Đêm động phòng phát hiện vợ giấu chuyện từng kết hôn, đang đòi ly hôn thì sững sờ nghe câu nói 'lạnh lùng' của mẹ

Đêm động phòng phát hiện vợ giấu chuyện từng kết hôn, đang đòi ly hôn thì sững sờ nghe câu nói 'lạnh lùng' của mẹ

Tâm sự 1 giờ 48 phút trước
Bạn bè ghen tỵ vì tôi được chồng chiều hết mực, nhưng không ai biết tôi chỉ 'khóc thầm' suốt 3 năm

Bạn bè ghen tỵ vì tôi được chồng chiều hết mực, nhưng không ai biết tôi chỉ 'khóc thầm' suốt 3 năm

Tâm sự 2 giờ 2 phút trước
Nhiều lần khóc vì tính gia trưởng của chồng, nhưng một hành động của anh lại khiến tôi bị sốc

Nhiều lần khóc vì tính gia trưởng của chồng, nhưng một hành động của anh lại khiến tôi bị sốc

Tâm sự 2 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 22/10/2025: Thị trường lao dốc, vàng miếng SJC giảm 4 đến 5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 22/10/2025: Thị trường lao dốc, vàng miếng SJC giảm 4 đến 5 triệu đồng/lượng

Người phụ nữ ở TP.HCM bị 'chết đuối trên cạn' được hàng xóm đưa đi cấp cứu

Người phụ nữ ở TP.HCM bị 'chết đuối trên cạn' được hàng xóm đưa đi cấp cứu

Phép màu không xảy ra, tìm thấy thi thể bé trai 4 tháng tuổi rơi xuống kênh ở An Giang

Phép màu không xảy ra, tìm thấy thi thể bé trai 4 tháng tuổi rơi xuống kênh ở An Giang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bão số 12 sắp dội "bom nước" tới 900 mm, các tỉnh nào miền Trung sẽ ảnh hưởng?

Bão số 12 sắp dội "bom nước" tới 900 mm, các tỉnh nào miền Trung sẽ ảnh hưởng?

'Lạnh người' chồng sát hại vợ vì bỏ nhà đi mấy tháng không về với 2 con

'Lạnh người' chồng sát hại vợ vì bỏ nhà đi mấy tháng không về với 2 con

Nóng: Bão số 12 cách Đà Nẵng 230km, đổ bộ vào sáng ngày 23/10

Nóng: Bão số 12 cách Đà Nẵng 230km, đổ bộ vào sáng ngày 23/10

Va chạm với xe buýt, người đi xe máy bị hất văng lên vỉa hè tử vong

Va chạm với xe buýt, người đi xe máy bị hất văng lên vỉa hè tử vong

Vụ nghi phóng hỏa vì mâu thuẫn tình cảm: Con trai nạn nhân bỏng tới 65%

Vụ nghi phóng hỏa vì mâu thuẫn tình cảm: Con trai nạn nhân bỏng tới 65%

Đôi nam nữ ở Hà Nội nhập viện khi đi qua ngôi nhà đang tháo dỡ: Một người tử vong, công an vào cuộc

Đôi nam nữ ở Hà Nội nhập viện khi đi qua ngôi nhà đang tháo dỡ: Một người tử vong, công an vào cuộc