Đắk Lắk: Căn nhà 5 tầng bất ngờ bốc cháy dữ dội trong đêm khi chủ nhà đi vắng

Thời điểm xảy ra vụ cháy, chủ nhà đi vắng. Ngọn lửa bùng phát ở trên cao, người dân không tiếp cận được nên lập tức trình báo lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, tối 21/10, lực lượng của Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk vẫn đang túc trực để xử lý đám cháy xảy ra tại căn nhà cao tầng trên đường Trần Bình Trọng, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ cùng ngày, người dân ở khu vực đường Trần Bình Trọng, phường Buôn Ma Thuột, phát hiện có mùi khét nặng.

Hiện trường xảy ra vụ cháy. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. Khi kiểm tra xung quanh, người dân phát hiện khói đen và lửa bùng cháy ở tầng năm, tại căn nhà số 33 đường Trần Bình Trọng nên đập cửa hô hoán chủ nhà và tìm phương án dập lửa. Tuy nhiên, thời điểm xảy ra vụ cháy, chủ nhà đi vắng. Ngọn lửa bùng phát ở trên cao, người dân không tiếp cận được nên lập tức trình báo lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC& CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk đã điều động năm xe chữa cháy chuyên dụng cùng hơn 50 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường thực hiện công tác cứu hỏa. Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. Do vị trí đám cháy ở trên cao nên việc tiếp cận, xử lý gặp rất nhiều khó khăn. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, cảnh sát đã khống chế hoàn toàn đám cháy, không để cháy lan sang các hộ xung quanh. Được biết, vụ cháy trên không gây thương vong về người. Tuy nhiên, căn nhà bị cháy là nơi bày bán quạt điện và các mặt hàng điện dân dụng nên nhiều tài sản có giá trị đã bị hư hỏng. Trước đó, trên địa bàn TP.HCM cũng xảy ra căn nhà 5 tầng. Cụ thể theo báo Lao Động, khoảng hơn 16h ngày 26/9 khói lửa bất ngờ phát ra từ căn nhà 5 tầng ở đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh. Phát hiện cháy, người dân hô hoán, dùng bình chữa cháy mini dập lửa song bất thành. Sau đó, người dân lập tức trình báo công an. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM (PC07) điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ, cán bộ đến hiện trường dập lửa. Khoảng 10 phút sau, đám cháy được dập tắt.

Cà Mau: Cháy nhà lúc nửa đêm, bé trai 9 tuổi bị kẹt lại trong đám cháy tử vong thương tâm Vụ cháy xảy ra lúc nửa đêm tại ngôi nhà cấp 4 ở xã Phú Mỹ, tỉnh Cà Mau. Những người trong nhà kịp chạy thoát, tuy nhiên bé trai 9 tuổi bị kẹt lại tử vong.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ak-lak-can-nha-5-tang-bat-ngo-boc-chay-du-doi-trong-em-khi-chu-nha-i-vang-744664.html