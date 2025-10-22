Chồng qua đời, vợ thủ tiết 10 năm nhưng điều bất ngờ mà bố mẹ chồng trao tặng trong ngày sinh nhật

Tâm sự 22/10/2025 16:21

Cũng vì tôi thương bố mẹ chồng đã lớn tuổi lủi thủi một mình không con cái chăm sóc. Dù sao tôi cũng xem họ là bố mẹ ruột của mình.

Tôi là đàn bà góa chồng từ năm 26 tuổi, đến nay tôi đã 36 tuổi. Sau khi chồng sớm, nhiều người khuyên tôi nên dọn ra ngoài sống riêng để tự do thoải mái hơn. Nhưng tôi có sống một mình thì cũng chẳng có cha mẹ họ hàng gì, tôi vốn là trẻ mồ côi. Cũng vì tôi thương bố mẹ chồng đã lớn tuổi lủi thủi một mình không con cái chăm sóc. Dù sao tôi cũng xem họ là bố mẹ ruột của mình.

Suốt 10 năm, tôi sống với bố mẹ chồng rất hòa hợp, chưa từng lớn tiếng với nhau. Thấy tôi một mực đi bước nữa, mẹ chồng tôi thủ thỉ: “Thôi con vậy cũng đã trọn nghĩa với bố mẹ, lâu quá rồi, hay là con đi tìm người nào phù hợp để nương tựa”. Nhưng tôi im lặng như một lời từ chối. Vì tôi thấy mình có lỗi khi để ông bà già cả sống đơn chiếc hương khói cho con trai đã mất sớm.

Thời gian gần đây, tôi gặp lại người yêu cũ. Anh ly hôn vợ đã 3 năm. Chúng tôi nói chuyện hỏi han nhau như những người bạn cũ. Tôi và anh cũng nhiều lần đi cà phê, mua sắm với nhau. Mẹ chồng tôi cũng biết điều này, dù tôi chưa từng chủ động kể qua.

 

Chồng qua đời, vợ thủ tiết 10 năm nhưng điều bất ngờ mà bố mẹ chồng trao tặng trong ngày sinh nhật - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hôm đó là sinh nhật của tôi. Mọi năm, tôi cùng bố mẹ chồng ăn một bữa cơm vui vẻ. Nhưng lần này, mẹ chồng tôi lại hẹn tôi đến một nhà hàng. Đến nơi, tôi ngỡ ngàng tới mức tay chân run rẩy khi thấy chỉ có người yêu cũ của mình ở đó. Anh trông chẳng có gì ngại ngần như đã được sắp xếp từ trước. Dù sao anh cũng đã đến, tôi đành dùng bữa với anh. Khi ăn xuống xong, anh ngỏ lời muốn quay lại với tôi, muốn cho tôi một chỗ dựa.

Khi tôi về nhà, bố mẹ chồng vẫn thức đợi tôi ở phòng khách. Họ ôn tồn nói đã đến lúc họ phải lo cho tôi có một gia đình khác, để con trai ở nơi suối vàng cũng có thể yên tâm. Tôi phải sống cho mình, đừng chôn thân ở bên ông bà già như họ nữa.

Tôi thật sự khó nghĩ. Thời gian qua, tôi xem bố mẹ chồng như người thân, vừa yêu thương vừa có trách nhiệm. Tôi muốn chăm sóc ông bà thật tốt, như báo hiếu thay cho chồng mình, cũng là làm tròn nghĩa con cái. Nếu tôi đi bước nữa thì ai lo cho ông bà đây?

Còn chuyện với người yêu cũ, dù tôi cũng có tình cảm nhưng chưa đủ chín muồi. Có lẽ tôi cần thời gian nhiều hơn, hoặc là cần suy nghĩ thêm. Tôi nên cho mình thời gian và cho anh ấy một cơ hội phải không?

Trở thành trụ cột vì chồng bất tài, tôi rút ra bài học đắt giá cùng nỗi thất vọng về 'người bạn đời'

Trở thành trụ cột vì chồng bất tài, tôi rút ra bài học đắt giá cùng nỗi thất vọng về 'người bạn đời'

Cuộc sống gia đình hạnh phúc duy trì được vài năm. Sau đó, anh bắt đầu chán nản với công việc văn phòng, bất mãn với văn hóa công ty cũng như đồng lương ngày một eo hẹp của mình nên quyết định thôi việc.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đây là loại rau giá rẻ giàu canxi hơn cả sữa, ai nên ăn thường xuyên?

Đây là loại rau giá rẻ giàu canxi hơn cả sữa, ai nên ăn thường xuyên?

Dinh dưỡng 41 phút trước
Chồng qua đời, vợ thủ tiết 10 năm nhưng điều bất ngờ mà bố mẹ chồng trao tặng trong ngày sinh nhật

Chồng qua đời, vợ thủ tiết 10 năm nhưng điều bất ngờ mà bố mẹ chồng trao tặng trong ngày sinh nhật

Tâm sự 47 phút trước
Trong hai ngày 23 và 24/10, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của cải chất đầy kho

Trong hai ngày 23 và 24/10, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của cải chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Địch Lệ Nhiệt Ba thử sức với phim ngắn, nhưng lao đao vì vướng nghi án đạo nhái

Địch Lệ Nhiệt Ba thử sức với phim ngắn, nhưng lao đao vì vướng nghi án đạo nhái

Sao quốc tế 53 phút trước
Trở thành trụ cột vì chồng bất tài, tôi rút ra bài học đắt giá cùng nỗi thất vọng về 'người bạn đời'

Trở thành trụ cột vì chồng bất tài, tôi rút ra bài học đắt giá cùng nỗi thất vọng về 'người bạn đời'

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 23/10/2025, Thần Tài trợ mệnh, quý nhân nâng đỡ, 3 con giáp phúc lộc vô biên, tiền vào như nước, tình cảm viên mãn khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Năm 23/10/2025, Thần Tài trợ mệnh, quý nhân nâng đỡ, 3 con giáp phúc lộc vô biên, tiền vào như nước, tình cảm viên mãn khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Đúng 16h chiều mai, thứ Năm 23/10/2025, 3 con giáp HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Đúng 16h chiều mai, thứ Năm 23/10/2025, 3 con giáp HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Tình trạng mối quan hệ của Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên giữa tin đồn 'rạn nứt hôn nhân'

Tình trạng mối quan hệ của Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên giữa tin đồn 'rạn nứt hôn nhân'

Sao Việt 1 giờ 49 phút trước
Bão số 12 sắp dội "bom nước" tới 900 mm, các tỉnh nào miền Trung sẽ ảnh hưởng?

Bão số 12 sắp dội "bom nước" tới 900 mm, các tỉnh nào miền Trung sẽ ảnh hưởng?

Đời sống 1 giờ 58 phút trước
'Lạnh người' chồng sát hại vợ vì bỏ nhà đi mấy tháng không về với 2 con

'Lạnh người' chồng sát hại vợ vì bỏ nhà đi mấy tháng không về với 2 con

Đời sống 2 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 22/10/2025: Thị trường lao dốc, vàng miếng SJC giảm 4 đến 5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 22/10/2025: Thị trường lao dốc, vàng miếng SJC giảm 4 đến 5 triệu đồng/lượng

Đôi nam nữ ở Hà Nội nhập viện khi đi qua ngôi nhà đang tháo dỡ: Một người tử vong, công an vào cuộc

Đôi nam nữ ở Hà Nội nhập viện khi đi qua ngôi nhà đang tháo dỡ: Một người tử vong, công an vào cuộc

Phép màu không xảy ra, tìm thấy thi thể bé trai 4 tháng tuổi rơi xuống kênh ở An Giang

Phép màu không xảy ra, tìm thấy thi thể bé trai 4 tháng tuổi rơi xuống kênh ở An Giang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trở thành trụ cột vì chồng bất tài, tôi rút ra bài học đắt giá cùng nỗi thất vọng về 'người bạn đời'

Trở thành trụ cột vì chồng bất tài, tôi rút ra bài học đắt giá cùng nỗi thất vọng về 'người bạn đời'

Đêm động phòng phát hiện vợ giấu chuyện từng kết hôn, đang đòi ly hôn thì sững sờ nghe câu nói 'lạnh lùng' của mẹ

Đêm động phòng phát hiện vợ giấu chuyện từng kết hôn, đang đòi ly hôn thì sững sờ nghe câu nói 'lạnh lùng' của mẹ

Bạn bè ghen tỵ vì tôi được chồng chiều hết mực, nhưng không ai biết tôi chỉ 'khóc thầm' suốt 3 năm

Bạn bè ghen tỵ vì tôi được chồng chiều hết mực, nhưng không ai biết tôi chỉ 'khóc thầm' suốt 3 năm

Nhiều lần khóc vì tính gia trưởng của chồng, nhưng một hành động của anh lại khiến tôi bị sốc

Nhiều lần khóc vì tính gia trưởng của chồng, nhưng một hành động của anh lại khiến tôi bị sốc

Đang đi trên phố bị cô gái lạ tát liên tiếp, tôi choáng váng khi biết lý do 'không tưởng' kia

Đang đi trên phố bị cô gái lạ tát liên tiếp, tôi choáng váng khi biết lý do 'không tưởng' kia

Nghe tiếng chồng bất thường, vợ lao đi tìm, không ngờ điểm đến theo định vị lại là một nơi "rợn người"

Nghe tiếng chồng bất thường, vợ lao đi tìm, không ngờ điểm đến theo định vị lại là một nơi "rợn người"