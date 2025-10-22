'Lạnh người' chồng sát hại vợ vì bỏ nhà đi mấy tháng không về với 2 con

Đời sống 22/10/2025 15:02

Ngày 22/10, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Bùi Ngọc Tuyến (35 tuổi, ngụ Đắk Lắk) 19 năm tù về tội “Giết người”.

Theo thông tin từ VietNamNet, sáng 22/10, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm vụ án Bùi Trọng Tuyến (sinh năm 1990, ngụ Đắk Lắk) bị truy tố về tội giết người theo khoản 1 Điều 123 BLHS 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

Hồ sơ thể hiện, chị Y và Bùi Ngọc Tuyến là vợ chồng và có 2 người con chung. Tháng 11-2022, do vợ chồng mâu thuẫn nên chị Y bỏ nhà đi TP.HCM làm thuê và không về nhà.

Ngày 15-4-2023, Tuyến đến TP.HCM để tìm chị Y. Khi đi, Tuyến lấy 1 con dao để vào trong ba lô đeo trên người. Chiều ngày 16-4-2023, Tuyến gặp chị Y. Sau đó, chị Y rủ Tuyến cùng đi sinh nhật bạn.

Khi kết thúc buổi tiệc, chị Y và Tuyến về lại phòng trọ ở xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn cũ, thì Tuyến xin chị Y cho ngủ lại, chị Y đồng ý.

Quá trình ngủ chung, giữa Tuyến và chị Y xảy ra cãi nhau về việc chị Y tự bỏ nhà đi mấy tháng nay không về với 2 con và có người khác.

Khoảng 2 giờ ngày 17-4-2023, Tuyến đi xuống tầng trệt phòng trọ lấy con dao trong túi xách, rồi đâm chị Y trọng thương. Tuyến cũng tự đâm vào cổ của mình 1 nhát để tự tử.

Chị Y được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã tử vong. Công an xã Bà Điểm đến hiện trường, phát hiện Tuyến đang nằm trên người nhiều máu, trên cổ còn cầm con dao nên đưa Tuyến đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

'Lạnh người' chồng sát hại vợ vì bỏ nhà đi mấy tháng không về với 2 con - Ảnh 1
Bị cáo Bùi Ngọc Tuyến - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, tại phiên tòa, bị cáo Tuyến vẫn cho rằng mình không cố tình dùng dao để đâm vợ. Bị cáo khai con dao bị cáo đã mua từ trước nhưng bị cáo đưa dao kề cổ chị Y là để dọa nhưng chị Y quay qua dẫn đến sự việc. Tuyến cho rằng không có ý định giết chết chị Y, rất hối hận vì bỏ con nhỏ không ai nuôi.

Luận tội, VKS đề nghị xử phạt Tuyến 20 năm tù về tội giết người.

Nói lời sau cùng, bị cáo Tuyến mong HĐXX xem xét cho bị cáo hưởng sự khoan hồng của pháp luật để sớm về với gia đình, chăm sóc con và mẹ già.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định bị cáo không thừa nhận hành vi như cáo trạng và kết quả điều tra bổ sung đã nêu. Tuy nhiên, căn cứ vào hồ sơ vụ án đã có cơ sở xác định vì mâu thuẫn và ghen tuông vô cớ, bị cáo Tuyến đã lấy dao đưa vào cổ nhằm giết chị Y và sau đó đâm chị Y.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo đã phạm tội giết người với tình tiết có tính chất côn đồ, xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng của người khác, coi thường pháp luật..., cần có mức án nghiêm khắc. HĐXX cũng xem xét các tình tiết giảm nhẹ của bị cáo như bị cáo chưa có tiền án, tiền sự...

Từ đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Tuyến 19 năm tù về tội giết người.

Va chạm với xe buýt, người đi xe máy bị hất văng lên vỉa hè tử vong

Va chạm với xe buýt, người đi xe máy bị hất văng lên vỉa hè tử vong

Ngày 22/10, đại diện UBND phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội xác nhận khoảng 4h30 cùng ngày, tại phố Linh Đường (đoạn gần Khu đô thị HH Linh Đàm) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa một xe buýt và một xe máy chở 2 người, khiến một nạn nhân tử vong.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng giết vợ án mạng tin moi

TIN MỚI NHẤT

Nóng: Bão số 12 cách Đà Nẵng 230km, đổ bộ vào sáng ngày 23/10

Nóng: Bão số 12 cách Đà Nẵng 230km, đổ bộ vào sáng ngày 23/10

Đời sống 42 phút trước
Đắk Lắk: Căn nhà 5 tầng bất ngờ bốc cháy dữ dội trong đêm khi chủ nhà đi vắng

Đắk Lắk: Căn nhà 5 tầng bất ngờ bốc cháy dữ dội trong đêm khi chủ nhà đi vắng

Đời sống 44 phút trước
Va chạm với xe buýt, người đi xe máy bị hất văng lên vỉa hè tử vong

Va chạm với xe buýt, người đi xe máy bị hất văng lên vỉa hè tử vong

Đời sống 48 phút trước
Dù không đóng phim, Lưu Vũ Ninh vẫn đắt đơn hàng nhạc phim cuối năm 2025

Dù không đóng phim, Lưu Vũ Ninh vẫn đắt đơn hàng nhạc phim cuối năm 2025

Sao quốc tế 50 phút trước
Vụ nghi phóng hỏa vì mâu thuẫn tình cảm: Con trai nạn nhân bỏng tới 65%

Vụ nghi phóng hỏa vì mâu thuẫn tình cảm: Con trai nạn nhân bỏng tới 65%

Đời sống 56 phút trước
Đôi nam nữ ở Hà Nội nhập viện khi đi qua ngôi nhà đang tháo dỡ: Một người tử vong, công an vào cuộc

Đôi nam nữ ở Hà Nội nhập viện khi đi qua ngôi nhà đang tháo dỡ: Một người tử vong, công an vào cuộc

Đời sống 1 giờ 19 phút trước
7 ngày liên tiếp (23/10-29/10/2025), 3 con giáp đụng đâu cũng hái ra tiền, THẦN TÀI mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

7 ngày liên tiếp (23/10-29/10/2025), 3 con giáp đụng đâu cũng hái ra tiền, THẦN TÀI mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Đêm động phòng phát hiện vợ giấu chuyện từng kết hôn, đang đòi ly hôn thì sững sờ nghe câu nói 'lạnh lùng' của mẹ

Đêm động phòng phát hiện vợ giấu chuyện từng kết hôn, đang đòi ly hôn thì sững sờ nghe câu nói 'lạnh lùng' của mẹ

Tâm sự 1 giờ 48 phút trước
Bạn bè ghen tỵ vì tôi được chồng chiều hết mực, nhưng không ai biết tôi chỉ 'khóc thầm' suốt 3 năm

Bạn bè ghen tỵ vì tôi được chồng chiều hết mực, nhưng không ai biết tôi chỉ 'khóc thầm' suốt 3 năm

Tâm sự 2 giờ 3 phút trước
Nhiều lần khóc vì tính gia trưởng của chồng, nhưng một hành động của anh lại khiến tôi bị sốc

Nhiều lần khóc vì tính gia trưởng của chồng, nhưng một hành động của anh lại khiến tôi bị sốc

Tâm sự 2 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 22/10/2025: Thị trường lao dốc, vàng miếng SJC giảm 4 đến 5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 22/10/2025: Thị trường lao dốc, vàng miếng SJC giảm 4 đến 5 triệu đồng/lượng

Người phụ nữ ở TP.HCM bị 'chết đuối trên cạn' được hàng xóm đưa đi cấp cứu

Người phụ nữ ở TP.HCM bị 'chết đuối trên cạn' được hàng xóm đưa đi cấp cứu

Phép màu không xảy ra, tìm thấy thi thể bé trai 4 tháng tuổi rơi xuống kênh ở An Giang

Phép màu không xảy ra, tìm thấy thi thể bé trai 4 tháng tuổi rơi xuống kênh ở An Giang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bão số 12 sắp dội "bom nước" tới 900 mm, các tỉnh nào miền Trung sẽ ảnh hưởng?

Bão số 12 sắp dội "bom nước" tới 900 mm, các tỉnh nào miền Trung sẽ ảnh hưởng?

Nóng: Bão số 12 cách Đà Nẵng 230km, đổ bộ vào sáng ngày 23/10

Nóng: Bão số 12 cách Đà Nẵng 230km, đổ bộ vào sáng ngày 23/10

Đắk Lắk: Căn nhà 5 tầng bất ngờ bốc cháy dữ dội trong đêm khi chủ nhà đi vắng

Đắk Lắk: Căn nhà 5 tầng bất ngờ bốc cháy dữ dội trong đêm khi chủ nhà đi vắng

Va chạm với xe buýt, người đi xe máy bị hất văng lên vỉa hè tử vong

Va chạm với xe buýt, người đi xe máy bị hất văng lên vỉa hè tử vong

Vụ nghi phóng hỏa vì mâu thuẫn tình cảm: Con trai nạn nhân bỏng tới 65%

Vụ nghi phóng hỏa vì mâu thuẫn tình cảm: Con trai nạn nhân bỏng tới 65%

Đôi nam nữ ở Hà Nội nhập viện khi đi qua ngôi nhà đang tháo dỡ: Một người tử vong, công an vào cuộc

Đôi nam nữ ở Hà Nội nhập viện khi đi qua ngôi nhà đang tháo dỡ: Một người tử vong, công an vào cuộc