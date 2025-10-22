Hồ sơ thể hiện, chị Y và Bùi Ngọc Tuyến là vợ chồng và có 2 người con chung. Tháng 11-2022, do vợ chồng mâu thuẫn nên chị Y bỏ nhà đi TP.HCM làm thuê và không về nhà.

Theo thông tin từ VietNamNet, sáng 22/10, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm vụ án Bùi Trọng Tuyến (sinh năm 1990, ngụ Đắk Lắk) bị truy tố về tội giết người theo khoản 1 Điều 123 BLHS 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

Khi kết thúc buổi tiệc, chị Y và Tuyến về lại phòng trọ ở xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn cũ, thì Tuyến xin chị Y cho ngủ lại, chị Y đồng ý.

Ngày 15-4-2023, Tuyến đến TP.HCM để tìm chị Y. Khi đi, Tuyến lấy 1 con dao để vào trong ba lô đeo trên người. Chiều ngày 16-4-2023, Tuyến gặp chị Y. Sau đó, chị Y rủ Tuyến cùng đi sinh nhật bạn.

Quá trình ngủ chung, giữa Tuyến và chị Y xảy ra cãi nhau về việc chị Y tự bỏ nhà đi mấy tháng nay không về với 2 con và có người khác.

Khoảng 2 giờ ngày 17-4-2023, Tuyến đi xuống tầng trệt phòng trọ lấy con dao trong túi xách, rồi đâm chị Y trọng thương. Tuyến cũng tự đâm vào cổ của mình 1 nhát để tự tử.

Chị Y được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã tử vong. Công an xã Bà Điểm đến hiện trường, phát hiện Tuyến đang nằm trên người nhiều máu, trên cổ còn cầm con dao nên đưa Tuyến đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Bị cáo Bùi Ngọc Tuyến - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, tại phiên tòa, bị cáo Tuyến vẫn cho rằng mình không cố tình dùng dao để đâm vợ. Bị cáo khai con dao bị cáo đã mua từ trước nhưng bị cáo đưa dao kề cổ chị Y là để dọa nhưng chị Y quay qua dẫn đến sự việc. Tuyến cho rằng không có ý định giết chết chị Y, rất hối hận vì bỏ con nhỏ không ai nuôi.

Luận tội, VKS đề nghị xử phạt Tuyến 20 năm tù về tội giết người.

Nói lời sau cùng, bị cáo Tuyến mong HĐXX xem xét cho bị cáo hưởng sự khoan hồng của pháp luật để sớm về với gia đình, chăm sóc con và mẹ già.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định bị cáo không thừa nhận hành vi như cáo trạng và kết quả điều tra bổ sung đã nêu. Tuy nhiên, căn cứ vào hồ sơ vụ án đã có cơ sở xác định vì mâu thuẫn và ghen tuông vô cớ, bị cáo Tuyến đã lấy dao đưa vào cổ nhằm giết chị Y và sau đó đâm chị Y.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo đã phạm tội giết người với tình tiết có tính chất côn đồ, xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng của người khác, coi thường pháp luật..., cần có mức án nghiêm khắc. HĐXX cũng xem xét các tình tiết giảm nhẹ của bị cáo như bị cáo chưa có tiền án, tiền sự...

Từ đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Tuyến 19 năm tù về tội giết người.