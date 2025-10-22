Danh tính chủ lò mổ trữ hơn 37 tấn thịt lợn bệnh trong kho lạnh để bán ra thị trường

Đời sống 22/10/2025 11:53

Tại hiện trường, tổ công tác phát hiện hơn 37 tấn thịt và da lợn có dấu hiệu biến đổi màu sắc, mẩn đỏ, được cất trữ tại 5 kho lạnh.

Theo thông tin từ VTC News, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phan Văn Phòng (SN 1965, trú tại xã Vĩnh Hưng, Phú Thọ) về hành vi Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Danh tính chủ lò mổ trữ hơn 37 tấn thịt lợn bệnh trong kho lạnh để bán ra thị trường - Ảnh 1
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ thi hành quyết định khởi tố bị can Phan Văn Phòng (áo phông trắng) - Ảnh: VTC News

Kẻ này có hành vi giết mổ, trữ đông gần 38 tấn thịt lợn nhiễm virus gây bệnh dịch tả lợn châu Phi để chuẩn bị tiêu thụ ra thị trường .

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện cơ sở giết mổ của Phan Văn Phòng có dấu hiệu giết mổ, trữ đông số lượng lớn thịt lợn nghi nhiễm bệnh để tiêu thụ ra thị trường.

Kiểm tra cơ sở giết mổ tại xã Vĩnh Hưng, tổ công tác phát hiện nhiều khối thịt và da lợn dấu hiệu biến đổi màu sắc, mẩn đỏ, được cất trữ tại 5 kho lạnh với tổng trọng lượng 37.484 kg.

Danh tính chủ lò mổ trữ hơn 37 tấn thịt lợn bệnh trong kho lạnh để bán ra thị trường - Ảnh 2Danh tính chủ lò mổ trữ hơn 37 tấn thịt lợn bệnh trong kho lạnh để bán ra thị trường - Ảnh 3Danh tính chủ lò mổ trữ hơn 37 tấn thịt lợn bệnh trong kho lạnh để bán ra thị trường - Ảnh 4
Lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy số thịt lợn nhiễm bệnh dịch tả lợn châu phi phát hiện ở lò giết mổ của ông Phan Văn Phòng - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, kết quả giám định của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Phú Thọ xác định, các mẫu bệnh phẩm thu giữ tại kho đông lạnh đều dương tính với virus gây bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Phan Văn Phòng cùng các đối tượng liên quan khai nhận, từ khoảng tháng 4 đến nay, lợi dụng tình hình dịch tả lợn Châu Phi bùng phát, lợn chết nhiều, hắn thu mua hoặc xin lợn chết, lợn bệnh từ các hộ dân trong và ngoài xã Vĩnh Hưng với giá rẻ, sau đó mang về xẻ thịt, tích trữ trong kho lạnh để bán ra thị trường nhằm thu lợi bất chính.

Sự thật phía sau câu chuyện 'người đàn ông nghèo mất con được tài xế taxi giúp đỡ'

Sự thật phía sau câu chuyện 'người đàn ông nghèo mất con được tài xế taxi giúp đỡ'

Mới đây, sự việc tài xế taxi ở Hà Nội miễn phí chuyến đi hơn 20km cho một hành khách có con trai đang nằm viện, nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng.

Xem thêm
Từ khóa:   thưc phẩm bẩn tin moi thịt lợn nhiễm bệnh

TIN MỚI NHẤT

Bạn bè ghen tỵ vì tôi được chồng chiều hết mực, nhưng không ai biết tôi chỉ 'khóc thầm' suốt 3 năm

Bạn bè ghen tỵ vì tôi được chồng chiều hết mực, nhưng không ai biết tôi chỉ 'khóc thầm' suốt 3 năm

Tâm sự 28 phút trước
Nhiều lần khóc vì tính gia trưởng của chồng, nhưng một hành động của anh lại khiến tôi bị sốc

Nhiều lần khóc vì tính gia trưởng của chồng, nhưng một hành động của anh lại khiến tôi bị sốc

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Danh tính chủ lò mổ trữ hơn 37 tấn thịt lợn bệnh trong kho lạnh để bán ra thị trường

Danh tính chủ lò mổ trữ hơn 37 tấn thịt lợn bệnh trong kho lạnh để bán ra thị trường

Đời sống 2 giờ 6 phút trước
Sau 16h30 chiều mai 23/10/2024, 3 con giáp may mắn hơn người, cơ hội làm giàu ập đến không kịp cản, TIỀN ĐẺ RA TIỀN, phú quý gọi tên

Sau 16h30 chiều mai 23/10/2024, 3 con giáp may mắn hơn người, cơ hội làm giàu ập đến không kịp cản, TIỀN ĐẺ RA TIỀN, phú quý gọi tên

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Sự thật phía sau câu chuyện 'người đàn ông nghèo mất con được tài xế taxi giúp đỡ'

Sự thật phía sau câu chuyện 'người đàn ông nghèo mất con được tài xế taxi giúp đỡ'

Đời sống 2 giờ 12 phút trước
Nước ép nho và 4 lợi ích không ngờ đối với sức khỏe

Nước ép nho và 4 lợi ích không ngờ đối với sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 21 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (22/10-23/10), 3 con giáp nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (22/10-23/10), 3 con giáp nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Bàng hoàng nam thanh niên bị tát tới tấp vào mặt, bắt quỳ gối giữa đường

Bàng hoàng nam thanh niên bị tát tới tấp vào mặt, bắt quỳ gối giữa đường

Đời sống 2 giờ 34 phút trước
Đang đi trên phố bị cô gái lạ tát liên tiếp, tôi choáng váng khi biết lý do 'không tưởng' kia

Đang đi trên phố bị cô gái lạ tát liên tiếp, tôi choáng váng khi biết lý do 'không tưởng' kia

Tâm sự 2 giờ 50 phút trước
Thứ 5, 6, 7 (ngày 23-25/10), chúc mừng 3 con giáp làm ít hưởng nhiều, thu nhập tăng ầm ầm, đầu tư sinh lời sinh lộc, sự nghiệp sang trang

Thứ 5, 6, 7 (ngày 23-25/10), chúc mừng 3 con giáp làm ít hưởng nhiều, thu nhập tăng ầm ầm, đầu tư sinh lời sinh lộc, sự nghiệp sang trang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính nữ ca sĩ không có giấy phép lái xe, hít bóng cười trước mặt CSGT

Danh tính nữ ca sĩ không có giấy phép lái xe, hít bóng cười trước mặt CSGT

Giá vàng hôm nay, ngày 22/10/2025: Thị trường lao dốc, vàng miếng SJC giảm 4 đến 5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 22/10/2025: Thị trường lao dốc, vàng miếng SJC giảm 4 đến 5 triệu đồng/lượng

Người phụ nữ ở TP.HCM bị 'chết đuối trên cạn' được hàng xóm đưa đi cấp cứu

Người phụ nữ ở TP.HCM bị 'chết đuối trên cạn' được hàng xóm đưa đi cấp cứu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật phía sau câu chuyện 'người đàn ông nghèo mất con được tài xế taxi giúp đỡ'

Sự thật phía sau câu chuyện 'người đàn ông nghèo mất con được tài xế taxi giúp đỡ'

Bàng hoàng nam thanh niên bị tát tới tấp vào mặt, bắt quỳ gối giữa đường

Bàng hoàng nam thanh niên bị tát tới tấp vào mặt, bắt quỳ gối giữa đường

Nghệ An: Bắt giám đốc công ty bán hơn 2,7 triệu lít dầu ăn giả cho người tiêu dùng, thu lợi 75 tỉ đồng

Nghệ An: Bắt giám đốc công ty bán hơn 2,7 triệu lít dầu ăn giả cho người tiêu dùng, thu lợi 75 tỉ đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 22/10/2025: Thị trường lao dốc, vàng miếng SJC giảm 4 đến 5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 22/10/2025: Thị trường lao dốc, vàng miếng SJC giảm 4 đến 5 triệu đồng/lượng

Tạm giữ TikToker đạp xe từ Bắc vào Nam để điều tra hành vi chiếm đoạt tiền từ thiện

Tạm giữ TikToker đạp xe từ Bắc vào Nam để điều tra hành vi chiếm đoạt tiền từ thiện

Lời khai của nhân viên sân bay lấy trộm 50 triệu đồng trong hành lý của khách

Lời khai của nhân viên sân bay lấy trộm 50 triệu đồng trong hành lý của khách