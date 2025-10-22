Bàng hoàng nam thanh niên bị tát tới tấp vào mặt, bắt quỳ gối giữa đường

Ngày 22/10, tin từ Công an phường Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đang vào cuộc xác minh, triệu tập những người liên quan để làm rõ vụ việc 1 thanh niên bị tát, bắt quỳ gối xin lỗi.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 22/10, Công an phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, đang khẩn trương điều tra, triệu tập các đối tượng liên quan đến vụ việc một thanh niên bị hành hung, ép quỳ gối trên đường phố, gây bức xúc dư luận.

Trước đó một clip ngắn lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh nam thanh niên mặc áo hồng bị một người đàn ông mặc áo đen liên tục tát vào mặt, chửi bới.

Trong clip, người đàn ông áo đen vừa đánh vừa quát: "mày xin tao nghỉ chưa", đồng thời ném thuốc lá vào mặt nạn nhân. Đáng chú ý, nam thanh niên còn bị ép quỳ gối xuống đất để xin lỗi.

Thanh niên bị tát, bắt quỳ gối trước sự chứng kiến của nhiều người - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, người đàn ông mặc áo đen được cho là chủ một đoàn lân sư rồng tại Đắk Lắk. Vụ việc xảy ra giữa đường, có nhiều người chứng kiến nhưng không ai can thiệp.

Hành vi của người đàn ông áo đen đã vấp phải sự phản ứng gay gắt từ cộng đồng mạng, kiến nghị cơ quan chức năng sớm làm rõ và xử lý nghiêm minh.

