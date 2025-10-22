Tình trạng mối quan hệ của Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên giữa tin đồn 'rạn nứt hôn nhân'

22/10/2025

Chủ đề 'Đậu Kiêu - Hà Siêu Liên ly hôn' hiện hot top 1 Weibo, thu hút hàng trăm triệu lượt đọc và bình luận.

Gần đây, mạng xã hội xôn xao trước tin đồn nam diễn viên Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên - con gái “vua sòng bạc” Hà Hồng Sân - chuẩn bị ly hôn. Thông tin lan truyền từ video chia sẻ của bà trùm giới giải trí Hong Kong (Trung Quốc) Trần Lam, nên càng được bàn tán sôi nổi.

Tuy nhiên, Sina Entertainment đưa tin từ một người trong cuộc, cho biết tình trạng hôn nhân của Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu khác với những gì Trần Lam hé lộ.

Người này nói: “Đậu Kiêu - Hà Siêu Liên vẫn rất hạnh phúc và đang chuẩn bị cho việc mang thai”.

Tình trạng mối quan hệ của Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên giữa tin đồn 'rạn nứt hôn nhân' - Ảnh 1

Trước đó, cặp đôi cũng nhiều lần dính nghi vấn đổ vỡ tình cảm. Nguồn tin từ Sina cho biết, Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên đã sống riêng một thời gian dài. Hà Siêu Liên thường ở tại dinh thự của mẹ, trong khi Đậu Kiêu sống một mình tại khách sạn hoặc biệt thự ở Bắc Kinh (Trung Quốc).

Đậu Kiêu cũng vắng bóng trong hàng loạt sự kiện của gia tộc trùm sòng bạc họ Hà như viếng mộ tỷ phú Hà Hồng Sân, tham dự tiệc sinh nhật mẹ vợ hay lễ khai trương khách sạn mới. Cặp đôi cũng ít xuất hiện cùng nhau hay tương tác trên mạng xã hội gần nửa năm qua.

Nam diễn viên được cho là không hài lòng khi gia đình vợ can thiệp sâu vào đời sống cá nhân, yêu cầu anh tạm dừng hoạt động nghệ thuật, đồng thời không dành cho anh sự tôn trọng trong cả đời sống lẫn sự nghiệp.

Tình trạng mối quan hệ của Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên giữa tin đồn 'rạn nứt hôn nhân' - Ảnh 2

Theo một số nguồn tin, bà Trần Uyển Trân (mẹ của Hà Siêu Liên) cũng cấm con gái sang tên tài sản, không cho phép Đậu Kiêu đứng tên chung trong bất kỳ hoạt động kinh doanh nào của tập đoàn gia đình họ Hà. Những giới hạn về tài chính và quyền hạn khiến nam diễn viên rơi vào trạng thái bất mãn. 

Tuy nhiên, ngày 21/10, một người bạn thân của cặp đôi đã lên tiếng phủ nhận tin đồn. Người này khẳng định: “Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên vẫn hạnh phúc và đang lên kế hoạch có con”.

Tính đến thời điểm hiện tại, Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên chưa chính thức lên tiếng xác nhận hay bác bỏ tin đồn ly hôn.

Cặp đôi công khai hẹn hò từ năm 2019. Tháng 9/2022, nam diễn viên cầu hôn Hà Siêu Liên và đến tháng 4/2023, hai người tổ chức hôn lễ hoành tráng. Tuy nhiên, trong 2 năm qua, cặp đôi liên tục đối mặt với nghi vấn hôn nhân trục trặc.

Đậu Kiêu lâm thảm cảnh tiền mất, tình tan sau khi cố bước chân vào làm rể nhà hào môn

Đậu Kiêu lâm thảm cảnh tiền mất, tình tan sau khi cố bước chân vào làm rể nhà hào môn

Mới đây, "Đậu Kiêu - Hà Siêu Liên ly hôn" là từ khóa đứng top 1 hot search trên MXH Weibo.

