Đây là loại rau giá rẻ giàu canxi hơn cả sữa, ai nên ăn thường xuyên?

Cải chíp còn có tên gọi khác như cải thìa, cải bẹ trắng, bạch giới tử, là một loại rau thuộc họ cải. Cây thường có chiều cao khoảng 20 - 25 cm, cuống khá dày, có nhiều gân, màu trắng và chứa nhiều nước. Theo Đông y, loại rau này có vị ngọt, tính mát, không độc, hạt vị cay, tính ấm.

Các thành phần trong cải chíp như vitamin A, C, kali, magie,… có tác dụng làm chậm quá trình lão hóa, giảm việc hình thành các gốc tự do, phòng ngừa các bệnh về mắt và ngăn ngừa ung thư hiệu quả.

Đây không chỉ là loại rau dễ chế biến thành nhiều món ngon mà còn chứa thành phần dinh dưỡng dồi dào, rất có lợi cho sức khỏe. Khoa học đã có nhiều nghiên cứu chứng minh rau cải chíp tốt cho phụ nữ mang thai, phòng ngừa khuyết tật thai nhi, giúp xương chắc khỏe, kích thích nhịp tim hoạt động tốt và ổn định huyết áp.

Ngoài ra, theo Đông y, cải chíp còn có thể hỗ trợ điều trị các bệnh như lợi tiểu, giảm sưng phù. Nhất là khi cải chíp nấu cùng phổi heo được xem là món ăn dùng cho người lao lực cần bồi bổ phổi hoặc làm sạch phổi. Lá cải bẹ trắng còn có thể chữa đau dạ dày. Còn hạt cải với vị cay, tính ấm, không độc nên có thể trị đau răng, trị ho, tiêu thũng, tiêu đờm, thông kinh mạch.

Cải chíp có tác dụng gì với sức khỏe?

Theo nhiều nghiên cứu, cải chíp còn giúp cơ thể chúng ta rất nhiều trong việc ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị một số căn bệnh.

Ngăn ngừa ung thư

Cải chíp được khoa học liệt kê vào danh sách thực phẩm có đặc tính chống ung thư mạnh mẽ. Nghiên cứu cho thấy những người ăn rau này thường xuyên có nguy cơ mắc ung thư phổi, ung thư tuyến tiền liệt và ung thư ruột kết thấp hơn rất nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân là bởi thành phần folate (hay còn gọi là vitamin B9) trong rau cải chíp đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất và sửa chữa DNA, đồng thời ngăn chặn các tế bào ung thư hình thành do các DNA gây đột biến.

Ngoài ra, lượng vitamin C, vitamin E và beta-carotene dồi dào cũng được coi là chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào chống lại các gốc tự do. Bởi khi các gốc tự do sản sinh quá mức có thể gây nên đột biến DNA, sinh ra các tế bào lạ trong cơ thể và phát triển vô tổ chức, dẫn đến ung thư.

Tăng cường sức khỏe xương khớp

Thành phần khoáng chất như magie, sắt, canxi, phốt pho và kẽm trong cải chíp khá lớn. Các thành phần này có công dụng hỗ trợ cực kỳ hiệu quả trong việc cải thiện sức khỏe khớp, nhất là cấu trúc và mật độ xương. Do đó, chúng ta có thể ngăn ngừa sự khởi phát của bệnh loãng xương cũng như hạn chế các bệnh về xương khác do lão hóa.

Ảnh minh họa: Internet

Phòng ngừa bệnh tim mạch

Sự kết hợp của phốt pho, magie và chất xơ trong cải chíp được coi là tạo nên “lá chắn” vững chắc để ngăn ngừa các bệnh tim mạch, giúp duy trì một trái tim khỏe mạnh. Các thành phần này có thể loại bỏ các chất độc và cholesterol ra khỏi động mạch, từ đó giúp chúng ta kiểm soát, hạn chế tối đa sự khởi phát của các bệnh như đột quỵ, đau tim hay xơ vữa động mạch.

Ngoài ra, thành phần vitamin B6 và folate trong cải chíp cũng được chứng minh là có khả năng ngăn chặn sự tích tụ homocysteine - một trong những nguyên nhân phổ biến gây nên tình trạng viêm động mạch.

Tăng cường hệ miễn dịch

Trong cải chíp còn chứa thành phần selen, chất khoáng được ví như “thỏi nam châm” hút lấy các kim loại nặng độc hại trong cơ thể rồi thải trừ chúng ra ngoài. Đặc biệt là selen trong loại rau này đã được khoa học chứng minh là đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy phản ứng miễn dịch nhờ việc kích thích tế bào T phân chia rồi di chuyển ra khỏi hạch bạch huyết để tiêu diệt các tế bào bị bệnh.

Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường thị lực

Đây là một trong những thực phẩm tốt cho mắt bạn không nên bỏ qua. Hàm lượng beta - carotene, selen, vitamin K và vitamin C trong cải chíp cực kỳ có lợi trong việc cải thiện và duy trì sức khỏe đôi mắt. Ngoài ra, loại rau này cũng chứa lượng lớn vitamin A giúp ngăn ngừa thoái hoá ở võng mạc, thoái hóa điểm vàng cũng như bệnh tăng nhãn áp.