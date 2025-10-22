Cơ quan chức năng xác định vụ việc khiến anh M.Đ.G. (41 tuổi, ở Thanh Hóa) tử vong, chị Đ.T.Q. (35 tuổi, ở Tôn Đức Thắng, Hà Nội) bị thương.

Theo VietNamNet, theo thông tin ban đầu, vào sáng 22/10, đôi nam nữ điều khiển xe máy lưu thông qua khu vực có ngôi nhà đang trong quá trình tháo dỡ. Trong lúc di chuyển, chiếc xe của đôi nam nữ được cho là đã va vào tấm bạt che bên ngoài công trình. Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Dân Trí. Cú va chạm khiến tấm bạt cùng một số vật liệu xây dựng bất ngờ rơi xuống, trúng vào người đi đường. Cả hai nạn nhân ngã xuống đường, bị thương nặng và được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu.

Trao đổi với VietNamNet, ông Đoàn Thu Hà, Phó chủ tịch UBND phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám cho biết: “Tôi đang ở bệnh viện để thăm hỏi, động viên các nạn nhân. Nguyên nhân cụ thể đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ. Khi có kết quả, chúng tôi sẽ thông tin chính thức”. Vị trí xảy ra tai nạn ở khu vực đầu ngõ Văn Chương (phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội). Ảnh: VietNamNet. Theo thông tin báo Dân Trí, liên quan vụ bê tông, tấm kính "từ trên trời" rơi trúng 2 người ở Hà Nội, trưa 22/10, đại diện Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội cho biết đơn vị đã vào cuộc điều tra.

Theo vị đại diện, Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám nhận tin báo về sự cố tai nạn lao động lúc 9h30 cùng ngày, tại công trình số 121 Tôn Đức Thắng. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định vụ việc khiến anh M.Đ.G. (41 tuổi, ở Thanh Hóa) tử vong, chị Đ.T.Q. (35 tuổi, ở Tôn Đức Thắng, Hà Nội) bị thương. Vụ tai nạn đã có một người tử vong. Ảnh: VietNamNet. Công an phường đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

