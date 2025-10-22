Dù không đóng phim, Lưu Vũ Ninh vẫn đắt đơn hàng nhạc phim cuối năm 2025

Nếu Tát Đỉnh Đỉnh hay Mao Bất Dịch được mệnh danh là những ca sĩ chuyên hát nhạc phim có kết buồn thì Lưu Vũ Ninh lại được khán giả tin tưởng với “khả năng” chọn đúng những phim có cái kết vui và viên mãn. Mặc dù có một số ngoại lệ như Nhất Niệm Quan Sơn hay Đại Mộng Quy Ly, nhưng đa phần, chỉ cần thấy tên anh trong danh sách ca sĩ hát nhạc phim, người xem có thể phần nào yên tâm rằng ít nhất các nhân vật nam nữ chính phụ sẽ không chịu cảnh âm dương cách biệt.

Số lượng nhạc phim mà Lưu Vũ Ninh đã hát từ khi debut thuộc top đầu làng nhạc Hoa Ngữ, bao trùm mọi thể loại và rơi vào khoảng hơn 200 ca khúc. Anh không chỉ gây ấn tượng với chất giọng đặc trưng mà còn bởi khả năng “tự mang lại độ hot” cho các bản nhạc phim anh thể hiện. Nhiều nhà sản xuất công nhận, mỗi khi nam nghệ sĩ góp giọng trong nhạc phim, tác phẩm ấy gần như có thêm dịch vụ quảng cáo mạnh mẽ từ hiệu ứng truyền thông đến sức lan tỏa lâu dài.

Đặc biệt, các phiên bản live trong concert của anh thường xuyên tạo thành hiện tượng mạng, thậm chí còn vượt qua độ phổ biến của bản thu gốc. Netizen hài hước bình luận rằng, “nhạc phim của Lưu Vũ Ninh giờ đã trở thành sản phẩm tài chính bởi cứ đầu tư là sinh lời tự động”. Điều này thể hiện rõ niềm tin của công chúng với giá trị thương hiệu âm nhạc và nghệ thuật mà anh xây dựng.