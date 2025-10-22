Dù không đóng phim, Lưu Vũ Ninh vẫn đắt đơn hàng nhạc phim cuối năm 2025

Chỉ trong một tháng, Lưu Vũ Ninh đã góp giọng trong ba bộ phim lớn, chứng minh vị thế vững chắc của anh trong lĩnh vực nhạc phim Hoa ngữ. Không cần xuất hiện trên màn ảnh, chỉ bằng âm nhạc, nam ca sĩ vẫn giữ được sức hút mạnh mẽ và khẳng định đẳng cấp của một nghệ sĩ đa tài trong làng giải trí Trung Quốc.
Nhờ giọng hát trầm ấm, cảm xúc, Lưu Vũ Ninh được mời thể hiện ba bản nhạc phim nổi bật. Trước hết, bài hát chủ đề phim “Thủy Long Ngâm: Không tắm gió xuân sao gặp được người” do Trương Lương Dĩnh và Lưu Vũ Ninh thể hiện.
Bản nhạc mang âm hưởng cổ phong, nhẹ nhàng mà da diết, được khán giả khen ngợi là “linh hồn” của bộ phim. Sự kết hợp giữa hai giọng ca nội lực được xem là điểm cộng giúp bài hát chinh phục khán giả.
Không dừng lại ở đó, trong “Ám Hà truyện”, Lưu Vũ Ninh tiếp tục thể hiện ca khúc “Không quên” - một ca khúc sâu sắc và ý nghĩa.
Bản nhạc thứ ba, “Vạn kiếm không thay đổi”, là ca khúc chủ đề mở đầu phim “Thiên địa kiếm tâm”.
Nếu Tát Đỉnh Đỉnh hay Mao Bất Dịch được mệnh danh là những ca sĩ chuyên hát nhạc phim có kết buồn thì Lưu Vũ Ninh lại được khán giả tin tưởng với “khả năng” chọn đúng những phim có cái kết vui và viên mãn. Mặc dù có một số ngoại lệ như Nhất Niệm Quan Sơn hay Đại Mộng Quy Ly, nhưng đa phần, chỉ cần thấy tên anh trong danh sách ca sĩ hát nhạc phim, người xem có thể phần nào yên tâm rằng ít nhất các nhân vật nam nữ chính phụ sẽ không chịu cảnh âm dương cách biệt.
Số lượng nhạc phim mà Lưu Vũ Ninh đã hát từ khi debut thuộc top đầu làng nhạc Hoa Ngữ, bao trùm mọi thể loại và rơi vào khoảng hơn 200 ca khúc. Anh không chỉ gây ấn tượng với chất giọng đặc trưng mà còn bởi khả năng “tự mang lại độ hot” cho các bản nhạc phim anh thể hiện. Nhiều nhà sản xuất công nhận, mỗi khi nam nghệ sĩ góp giọng trong nhạc phim, tác phẩm ấy gần như có thêm dịch vụ quảng cáo mạnh mẽ từ hiệu ứng truyền thông đến sức lan tỏa lâu dài.
Đặc biệt, các phiên bản live trong concert của anh thường xuyên tạo thành hiện tượng mạng, thậm chí còn vượt qua độ phổ biến của bản thu gốc. Netizen hài hước bình luận rằng, “nhạc phim của Lưu Vũ Ninh giờ đã trở thành sản phẩm tài chính bởi cứ đầu tư là sinh lời tự động”. Điều này thể hiện rõ niềm tin của công chúng với giá trị thương hiệu âm nhạc và nghệ thuật mà anh xây dựng.