Lưu Vũ Ninh thẳng thắn tiết lộ sợ người hâm mộ

Sao quốc tế 03/09/2025 17:23

Sở hữu chiều cao ấn tượng 1m89, cùng tính cách hòa đồng và hài hước, Lưu Vũ Ninh đang từng bước thể hiện tài năng diễn xuất khi xuất hiện trong loạt bộ phim chất lượng và chương trình tạp kỹ lớn gần đây.

Lưu Vũ Ninh đã thẳng thắn bày tỏ tình cảm và sự trân trọng dành cho khán giả – những người đã đồng hành và ủng hộ anh. Anh trải lòng: “Có những lúc tôi làm một số công việc, hoặc chỉ phát hành một bài hát, tham gia một sự kiện, hay nhận một bộ phim nào đó… nói thật lòng, tôi rất sợ fan của mình – sợ họ sẽ thất vọng.

Thật sự, bởi vì tôi ra mắt chính là nhờ có họ trước. Chính nhờ khán giả và fan này, tôi mới có thể ra mắt. Họ quan trọng với tôi như cơm áo, cha mẹ vậy, nên tôi không muốn họ thất vọng”.

Chia sẻ chân thành của Vũ Ninh nhanh chóng nhận được sự đồng cảm của công chúng.

Lưu Vũ Ninh thẳng thắn tiết lộ sợ người hâm mộ - Ảnh 1

Không chỉ trong âm nhạc, Vũ Ninh còn đặc biệt quan tâm đến trải nghiệm của người hâm mộ khi tham gia concert. Anh khẳng định: “Concert không chỉ hay về âm nhạc, mà còn phải khiến fan cảm thấy đáng đồng tiền bát gạo".

Chính vì vậy, mỗi ca khúc trong chương trình đều được anh và ê-kíp chăm chút kỹ lưỡng, từ phần phối khí, dàn dựng sân khấu, trang phục cho tới hiệu ứng thị giác, nhằm mang đến trải nghiệm trọn vẹn và nhiều cảm xúc nhất cho khán giả.

Với sự chân thành cùng cách làm nghề nghiêm túc, Lưu Vũ Ninh ngày càng chiếm trọn tình cảm từ người hâm mộ. Anh luôn đặt mình vào vị trí của fan, suy nghĩ về cảm nhận của họ và đưa ra lựa chọn tốt nhất có thể. Điều đó lý giải vì sao khán giả không chỉ yêu thích âm nhạc, mà còn yêu mến chính con người và tâm huyết của anh.

Lưu Vũ Ninh thẳng thắn tiết lộ sợ người hâm mộ - Ảnh 2

Lưu Vũ Ninh còn nổi tiếng với biệt danh “Thánh hát nhạc phim buồn” hay “chiến thần hát OST phim SE”. Anh góp giọng trong OST của rất nhiều phim Hoa ngữ nổi tiếng như: Lê hấp đường phèn, Lưu ly mỹ nhân sát, Hữu phỉ, Thiên cổ quyết trần, Mộng hoa lục, Thả thí thiên hạ, Thương lan quyết, Người theo đuổi ánh sáng, Ai cũng biết anh yêu em, Tinh lạc ngưng thành đường…

Là lính mới nên ngoài đóng phim, ca hát, Lưu Vũ Ninh rất chăm chỉ tham gia các chương trình truyền hình và tạp kỹ lỡn nhỏ trong cả nước. Các chương trình truyền hình có sự tham gia của Lưu Vũ Ninh như: Singer 2019, Sư phụ của chúng ta (My brilliant master), Bài hát của chúng ta (Our song), Thử thách cực hạn – Bảo tàng hành (Go fighting!), Nhà hàng Trung Hoa, Bếp tươi 100 (Fresh chef 100), Cùng suy luận nào (The truth), Đăng nhập đảo Viên Ngư (The oasis)…

Lưu Vũ Ninh thẳng thắn tiết lộ sợ người hâm mộ - Ảnh 3

Từ vai phụ đến vai chính, Lưu Vũ Ninh ngày càng khẳng định chỗ đứng trên màn ảnh với diễn xuất linh hoạt và ngoại hình cuốn hút. Anh đã góp mặt trong nhiều tác phẩm ấn tượng, để lại dấu ấn dù ở bất kỳ vị trí nào. 

Lưu Vũ Ninh thành công ở lĩnh vực phim ảnh và âm nhạc trong năm 2025

Lưu Vũ Ninh thành công ở lĩnh vực phim ảnh và âm nhạc trong năm 2025

Thành tích hiện tại của Lưu Vũ Ninh phản ánh sự phát triển toàn diện của anh và nhận được sự ngưỡng mộ rộng rãi từ công chúng.

Xem thêm
Từ khóa:   Lưu Vũ Ninh sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Lưu Vũ Ninh thành công ở lĩnh vực phim ảnh và âm nhạc trong năm 2025

Lưu Vũ Ninh thành công ở lĩnh vực phim ảnh và âm nhạc trong năm 2025

Vì sao Lưu Vũ Ninh không đóng phim hiện đại như Trương Lăng Hách, Hứa Khải?

Vì sao Lưu Vũ Ninh không đóng phim hiện đại như Trương Lăng Hách, Hứa Khải?

Lưu Vũ Ninh đã chia sẻ về quan điểm khi hoạt động trong giới giải trí

Lưu Vũ Ninh đã chia sẻ về quan điểm khi hoạt động trong giới giải trí

Lý Nhất Đồng tiết lộ con người thật của Lưu Vũ Ninh khi đóng 'Thư quyển nhất mộng'

Lý Nhất Đồng tiết lộ con người thật của Lưu Vũ Ninh khi đóng 'Thư quyển nhất mộng'

Tiết lộ tiền thù lao của Lưu Vũ Ninh và Lý Nhất Đồng trong Thư quyển nhất mộng

Tiết lộ tiền thù lao của Lưu Vũ Ninh và Lý Nhất Đồng trong Thư quyển nhất mộng

Nam phụ 'lấn át' thời lượng của Lưu Vũ Ninh, Lý Nhất Đồng trong Thư quyển nhất mộng

Nam phụ 'lấn át' thời lượng của Lưu Vũ Ninh, Lý Nhất Đồng trong Thư quyển nhất mộng

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/9/2025, quét sạch mây mù, 3 con giáp Thần Tài 'dúi tiền vào tay', sự nghiệp 'phất như diều gặp gió', hỷ sự lâm môn

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/9/2025, quét sạch mây mù, 3 con giáp Thần Tài 'dúi tiền vào tay', sự nghiệp 'phất như diều gặp gió', hỷ sự lâm môn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 4/9/2025, 3 con giáp được Bồ Tát độ trì, hoan hỉ làm gì cũng ra tiền, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 4/9/2025, 3 con giáp được Bồ Tát độ trì, hoan hỉ làm gì cũng ra tiền, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Đoàn làm phim 'Giang sơn vi sính' lên tiếng xin lỗi Ngô Cẩn Ngôn và Trần Triết Viễn

Đoàn làm phim 'Giang sơn vi sính' lên tiếng xin lỗi Ngô Cẩn Ngôn và Trần Triết Viễn

Sao quốc tế 3 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 4/9/2025, 3 con giáp sống hiền lương nên làm gì cũng có lộc, phú quý tự tìm đến cửa, tiền của đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Năm 4/9/2025, 3 con giáp sống hiền lương nên làm gì cũng có lộc, phú quý tự tìm đến cửa, tiền của đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Tông đuôi xe tải đang dừng đỗ, người đàn ông bán bánh mì tử vong thương tâm

Tông đuôi xe tải đang dừng đỗ, người đàn ông bán bánh mì tử vong thương tâm

Đời sống 3 giờ 43 phút trước
Lưu Vũ Ninh thẳng thắn tiết lộ sợ người hâm mộ

Lưu Vũ Ninh thẳng thắn tiết lộ sợ người hâm mộ

Sao quốc tế 4 giờ 1 phút trước
Tình trạng sức khỏe của siêu mẫu Minh Tú khi đứt hoàn toàn dây chằng gối

Tình trạng sức khỏe của siêu mẫu Minh Tú khi đứt hoàn toàn dây chằng gối

Hậu trường 4 giờ 8 phút trước
NSND Công Lý cấp cứu, tiết lộ tình hình sức khỏe hiện tại

NSND Công Lý cấp cứu, tiết lộ tình hình sức khỏe hiện tại

Hậu trường 4 giờ 31 phút trước
Thương tâm: Một người ở Lâm Đồng bị sét đánh tử vong

Thương tâm: Một người ở Lâm Đồng bị sét đánh tử vong

Đời sống 4 giờ 36 phút trước
Từng đầu tư cả đống tiền cho nước hoa, mình đã chọn được 4 mùi hương "chân ái" cho buổi hẹn hò đầu tiên, phải nói là... "đỉnh"

Từng đầu tư cả đống tiền cho nước hoa, mình đã chọn được 4 mùi hương "chân ái" cho buổi hẹn hò đầu tiên, phải nói là... "đỉnh"

Làm đẹp 4 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bàng hoàng nữ Tiktoker Việt Nam livestream rơi lầu tử vong, tiết lộ nguyên nhân ban đầu

Bàng hoàng nữ Tiktoker Việt Nam livestream rơi lầu tử vong, tiết lộ nguyên nhân ban đầu

Tử vi thứ Năm 4/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ đón tài lộc viên mãn, công việc suôn sẻ, Mão - Thân sự nghiệp lao đao, tiền của coi chừng trắng tay

Tử vi thứ Năm 4/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ đón tài lộc viên mãn, công việc suôn sẻ, Mão - Thân sự nghiệp lao đao, tiền của coi chừng trắng tay

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 3/9/2025, 3 con giáp được Cát Tinh soi chiếu, làm đâu thắng đó, tiền tài đầy túi, sự nghiệp tiến xa, cuộc đời sang trang

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 3/9/2025, 3 con giáp được Cát Tinh soi chiếu, làm đâu thắng đó, tiền tài đầy túi, sự nghiệp tiến xa, cuộc đời sang trang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đoàn làm phim 'Giang sơn vi sính' lên tiếng xin lỗi Ngô Cẩn Ngôn và Trần Triết Viễn

Đoàn làm phim 'Giang sơn vi sính' lên tiếng xin lỗi Ngô Cẩn Ngôn và Trần Triết Viễn

Thư Kỳ tiết lộ lý do trở thành đạo diễn với phim đầu tay 'Girl'

Thư Kỳ tiết lộ lý do trở thành đạo diễn với phim đầu tay 'Girl'

Lý do khiến phim 'Dữ Tấn Trường An' của Thừa Lỗi và Tống Dật gây thất vọng

Lý do khiến phim 'Dữ Tấn Trường An' của Thừa Lỗi và Tống Dật gây thất vọng

Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân chuẩn bị tái hợp trong một dự án phim mới?

Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân chuẩn bị tái hợp trong một dự án phim mới?

Trương Bá Chi nhận về nhiều lời khen vì hành động tinh tế này

Trương Bá Chi nhận về nhiều lời khen vì hành động tinh tế này

'Tiểu Yến Tử' Triệu Vy sa cơ thất thế, khốn khổ cùng đường, nợ nần chồng chất

'Tiểu Yến Tử' Triệu Vy sa cơ thất thế, khốn khổ cùng đường, nợ nần chồng chất