Lưu Vũ Ninh thẳng thắn tiết lộ sợ người hâm mộ

Thật sự, bởi vì tôi ra mắt chính là nhờ có họ trước. Chính nhờ khán giả và fan này, tôi mới có thể ra mắt. Họ quan trọng với tôi như cơm áo, cha mẹ vậy, nên tôi không muốn họ thất vọng”.

Lưu Vũ Ninh đã thẳng thắn bày tỏ tình cảm và sự trân trọng dành cho khán giả – những người đã đồng hành và ủng hộ anh. Anh trải lòng: “Có những lúc tôi làm một số công việc, hoặc chỉ phát hành một bài hát, tham gia một sự kiện, hay nhận một bộ phim nào đó… nói thật lòng, tôi rất sợ fan của mình – sợ họ sẽ thất vọng.

Không chỉ trong âm nhạc, Vũ Ninh còn đặc biệt quan tâm đến trải nghiệm của người hâm mộ khi tham gia concert. Anh khẳng định: “Concert không chỉ hay về âm nhạc, mà còn phải khiến fan cảm thấy đáng đồng tiền bát gạo".

Chính vì vậy, mỗi ca khúc trong chương trình đều được anh và ê-kíp chăm chút kỹ lưỡng, từ phần phối khí, dàn dựng sân khấu, trang phục cho tới hiệu ứng thị giác, nhằm mang đến trải nghiệm trọn vẹn và nhiều cảm xúc nhất cho khán giả.

Với sự chân thành cùng cách làm nghề nghiêm túc, Lưu Vũ Ninh ngày càng chiếm trọn tình cảm từ người hâm mộ. Anh luôn đặt mình vào vị trí của fan, suy nghĩ về cảm nhận của họ và đưa ra lựa chọn tốt nhất có thể. Điều đó lý giải vì sao khán giả không chỉ yêu thích âm nhạc, mà còn yêu mến chính con người và tâm huyết của anh.

Lưu Vũ Ninh còn nổi tiếng với biệt danh “Thánh hát nhạc phim buồn” hay “chiến thần hát OST phim SE”. Anh góp giọng trong OST của rất nhiều phim Hoa ngữ nổi tiếng như: Lê hấp đường phèn, Lưu ly mỹ nhân sát, Hữu phỉ, Thiên cổ quyết trần, Mộng hoa lục, Thả thí thiên hạ, Thương lan quyết, Người theo đuổi ánh sáng, Ai cũng biết anh yêu em, Tinh lạc ngưng thành đường…

Là lính mới nên ngoài đóng phim, ca hát, Lưu Vũ Ninh rất chăm chỉ tham gia các chương trình truyền hình và tạp kỹ lỡn nhỏ trong cả nước. Các chương trình truyền hình có sự tham gia của Lưu Vũ Ninh như: Singer 2019, Sư phụ của chúng ta (My brilliant master), Bài hát của chúng ta (Our song), Thử thách cực hạn – Bảo tàng hành (Go fighting!), Nhà hàng Trung Hoa, Bếp tươi 100 (Fresh chef 100), Cùng suy luận nào (The truth), Đăng nhập đảo Viên Ngư (The oasis)…

Từ vai phụ đến vai chính, Lưu Vũ Ninh ngày càng khẳng định chỗ đứng trên màn ảnh với diễn xuất linh hoạt và ngoại hình cuốn hút. Anh đã góp mặt trong nhiều tác phẩm ấn tượng, để lại dấu ấn dù ở bất kỳ vị trí nào.