Lưu Vũ Ninh nhấn mạnh, hành động mua hàng chục cuốn tạp chí ủng hộ nghệ sĩ, cuối cùng lại biến thành giấy vụn, thực chất là sự “tiêu hao quá mức” tình cảm của fan và lãng phí tài nguyên.

Trong một buổi livestream, nam ca sĩ kiêm diễn viên Lưu Vũ Ninh giải thích, anh không muốn kiếm tiền quá mức từ người hâm mộ. Lưu Vũ Ninh từng chứng kiến fan của các nghệ sĩ khác sau khi rời fandom đã đi rao bán lại nhiều đồ lưu niệm, card bo góc và tạp chí của thần tượng để gỡ lại tiền. Điều này khiến anh cảm thấy chua xót.

“Tôi là ông chủ của chính mình, không có công ty nào ép buộc tôi phải tạo doanh thu, nên tôi không cần làm mấy việc đó”, Lưu Vũ Ninh nói thêm về việc anh đưa ra quyết định đi ngược số đông nghệ sĩ trong giới giải trí.

Là một nghệ sĩ độc lập có Studio (phòng làm việc) riêng, Lưu Vũ Ninh được toàn quyền quyết định trong kinh doanh, không bị áp lực lợi nhuận từ công ty chi phối. Vì vậy, người hâm mộ của Lưu Vũ Ninh đã nhận được nhiều ưu ái như nghe album trực tuyến miễn phí, tặng miễn phí gậy cổ vũ tại concert.

Lưu Vũ Ninh cũng không nhận nhiều quảng cáo khiến fan phải chi số tiền lớn ủng hộ, mà chỉ chọn lọc những quảng cáo sản phẩm thiết thực trong đời sống hàng ngày.

Quan điểm của Lưu Vũ Ninh đang gây tranh luận. Trong đó, một bộ phận khán giả đồng tình với suy nghĩ của nam diễn viên, cho rằng việc các nghệ sĩ chụp ảnh tạp chí đã dần biến tướng trở thành cuộc đua doanh số, so kè độ chịu chi, “đập tiền” của các cộng đồng fan.

Lưu Vũ Ninh được khen ngợi là nghệ sĩ kính nghiệp, chủ yếu tập trung vào các hoạt động nghệ thuật chính của mình và suy nghĩ cho người hâm mộ.

Ngược lại, có những ý kiến cho rằng, quan điểm của Lưu Vũ Ninh đã “đụng chạm” đến những nghệ sĩ khác. Việc chụp hình tạp chí là hoạt động thông thường đối với các nghệ sĩ, đồng thời cũng là một trong những thước đo chứng minh vị thế của nghệ sĩ trong giới. Nhưng chia sẻ của Lưu Vũ Ninh đã khiến một số nghệ sĩ có doanh thu tạp chí cao bị mỉa mai, chỉ trích.