'Ông xã Viên Vịnh Nghi' Trương Trí Lâm mắt đỏ hoe khi nhắc đến con trai

Diễn viên kể, ngày con lên đường du học, vợ chồng cùng đưa con ra sân bay. Tuy nhiên, vì vướng lịch ghi hình, anh không thể đồng hành cùng con sang Anh. Tài tử thú nhận: "Tôi phải giả vờ bình tĩnh để gia đình không nhận ra tôi không muốn để con trai đi. Tôi cảm thấy buồn và tiếc nuối".

Diễn viên nói: "Đó là một cú sốc với tôi".

Trương Trí Lâm và Viên Vịnh Nghi có con trai duy nhất là Trương Mộ Đồng. Gia đình ba người rất gắn bó, gần gũi. Sau khi con đủ 18 tuổi, vợ chồng diễn viên quyết định ủng hộ cậu bé đi du học để trải nghiệm cuộc sống độc lập, đúng như mong muốn của con. Tài tử từng nói không định hướng cho con vào làng giải trí như bố mẹ, để con tự lựa chọn hướng đi.

Trong khi Trương Trí Lâm chủ yếu ở Hong Kong vì công việc, vợ anh - Viên Vịnh Nghi - hiện đi lại giữa quê nhà và Anh để chăm sóc con trai. Hồi tháng 9, paparazzi chụp hình cô đang đi mua sắm đồ đạc cho con tại một trung tâm thương mại ở Anh.

Trương Trí Lâm, chồng Viên Vịnh Nghi, là tài tử nổi tiếng Hong Kong, đóng nhiều phim như Anh hùng xạ điêu, Bao la vùng trời 2, Đường về hạnh phúc...

Viên Vịnh Nghi sinh năm 1971, gia nhập làng giải trí năm 1990 sau khi giành ngôi hoa hậu tại Miss Hong Kong. Cô được đánh giá cao về diễn xuất, từng đóng Kim chi ngọc diệp, Quốc sản 007, Tân bất liễu tình, Kim ngọc mãn đường... Từ khi sinh con trai năm 2006, Vịnh Nghi ít đóng phim. Những năm gần đây, cô chủ yếu góp mặt trong các chương trình tạp kỹ, truyền hình...