Nam thần TVB Huỳnh Tông Trạch nhận được lời đề nghị kết hôn giá 1.500 tỉ đồng

Theo đó, cô gái tự xưng là tiểu thư của một công ty lớn, liên hệ với quản lý của Huỳnh Tông Trạch bày tỏ sự ngưỡng mộ và muốn hợp tác công việc. Ban đầu, cô mời sao nam sinh năm 1980 tham dự tiệc tối với giá 1,2 triệu HKD, sau đó chuyển thành buổi gặp gỡ riêng tư, thân mật. Cuối cùng, người này đã đề nghị kết hôn cùng Huỳnh Tông Trạch, chuẩn bị cho nhà trai sính lễ 500 triệu HKD (Trung Quốc), tức hơn 1.500 tỉ đồng. Tuy nhiên, nam diễn viên đã lên tiếng từ chối vì chưa muốn lập gia đình và cho rằng, đây là trò đùa của ai đó.

Mới đây, trong sự kiện của một thương hiệu làm đẹp, Huỳnh Tông Trạch đã chia sẻ câu chuyện nhận được lời đề nghị kết hôn từ một người lạ mặt. Nếu về chung một nhà, nam diễn viên sẽ có thêm 1.500 tỉ đồng chuyển vào tài khoản cá nhân.

Dù vậy, anh vẫn chia sẻ thông tin trên với mẹ và hài hước đùa: “Từ giờ hãy gọi con là chàng rể 500 triệu đi”. Đáp lại, mẹ của Huỳnh Tông Trạch thốt lên: “Trời, con đáng giá vậy sao. Có phải là 500 triệu USD không?".

Câu chuyện của Huỳnh Tông Trạch nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Nhiều ý kiến cho rằng, đây là một chiêu trò lừa đảo mới mà không ít người gặp phải, không chỉ riêng Huỳnh Tông Trạch. Công chúng cũng hi vọng mọi người tỉnh táo trước những lời mời có tính mê hoặc cao.

Về chuyện tình cảm, Huỳnh Tông Trạch vướng tin đồn hẹn hò với một người phụ nữ khi tham gia buổi hòa nhạc của G-Dragon ở Malaysia vào tháng 7 vừa qua. Song anh đã nhanh chóng phủ nhận, cho rằng đó chỉ là một trong những người bạn cùng tham gia concert.

Đến tháng 9/2025, sao nam TVB đăng ảnh chụp cùng một bạn nữ nhân ngày sinh nhật, làm bùng lên thông tin chính thức công bố mối quan hệ.

Thời điểm đó, anh không lên tiếng phản hồi trực tiếp. Đến khi tham gia một chương trình truyền hình, Huỳnh Tông Trạch đã khẳng định mình vẫn độc thân.

Huỳnh Tông Trạch sinh năm 1980, bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ cuối thập niên 1990, nhanh chóng trở thành ngôi sao ăn khách của màn ảnh TVB. Anh ghi dấu qua nhiều phim truyền hình ăn khách: Bao la vùng trời, Mẹ chồng khó tính, Chuyện chàng Vượng, Sóng gió gia tộc, Sức mạnh tình thân, Hoán đổi nhân tâm, Bằng chứng thép (phần 5, 6)… Sau Chấp pháp giả môn, anh sắp tái xuất trong Nữ hoàng tin tức 2 đóng cùng Xa Thi Mạn, Mã Quốc Minh...

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Huỳnh Tông Trạch còn kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng, đầu tư sản xuất phim.