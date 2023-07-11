Choáng ngợp với bộ sưu tập xế hộp của 'tài tử đào hoa' Huỳnh Tông Trạch

"Khi bạn bè muốn đi thử xe cổ của tôi, tôi phải dặn dò họ thật kỹ lưỡng về tư thế ngồi, cách khởi động, cách lái để chiếc xe được bảo vệ kỹ lưỡng, vì xe cổ rất dễ hỏng", Huỳnh Tông Trạch hài hước chia sẻ.

Mới đây, nam diễn viên Huỳnh Tông Trạch đã thể hiện niềm đam mê với xe, đặc biệt là xe cổ. Cụ thể, anh sở hữu 8 chiếc xe thuộc nhiều hãng khác nhau như xe cổ Figaro, xe Mercedes-Benz màu đen, chiếc Audi đỏ. Nam diễn viên yêu thích nhất những chiếc xe cổ. Trong đó, chiếc xe cổ đầu tiên anh mua từng được trưng bày tại Chater Road Classic Car Show trị giá 13.000 USD. Đắt nhất là một chiếc xe mui trần MGB đã không còn sản xuất, trị giá hơn 410.000 USD.

Hiện tại, Huỳnh Tông Trạch bước sang tuổi 43 và vẫn độc thân. Nam diễn viên cho biết sẽ ưu tiên làm quen với những cô gái có cùng sở thích yêu xe. Anh nói: "Như vậy họ sẽ không ngăn cản tôi mua những chiếc xe tôi thích. Tôi thích các cô gái có tính cách vui vẻ, hiếu thảo và độc lập. Cô ấy không thể sống quá phóng khoáng hay quá quyến rũ". Theo Huỳnh Tông Trạch, nếu vợ không muốn sinh con anh cũng sẽ ủng hộ. Bên cạnh đó, đến thời điểm hiện tại, nam diễn viên vẫn không vội vã kết hôn vì muốn tập trung cho sự nghiệp.

Huỳnh Tông Trạch sinh năm 1980, là ngôi sao hàng đầu Hong Kong. Anh góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình như Mẹ chồng nàng dâu, Sóng gió gia tộc, Bảo vệ nhân chứng, Tiềm hành truy kích. Sau đó, anh chuyển hướng phát triển ở Đại lục nhưng chưa để lại dấu ấn. Từ năm 2021, anh trở lại Hong Kong và tái hợp tác với TVB trong dự án như Bằng chứng thép 5, Phi hổ 3, Liêm chính thư kích.

Huỳnh Tông Trạch nổi tiếng đào hoa. Cuộc tình tốn nhiều giấy mực truyền thông nhất của nam diễn viên là với Hồ Hạnh Nhi. Họ hẹn hò từ năm 2005 và tan vỡ vào năm 2012. Sau chia tay Hồ Hạnh Nhi, anh nhiều lần vướng tin đồn tình ái mới nhưng vẫn chưa tìm được một nửa phù hợp để gắn bó lâu dài.