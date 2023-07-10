Tiêu Chiến phá đảo kỷ lục liên tiếp với hai bộ phim 'Vùng Biển Trong Mơ Ấy' và 'Ngọc Cốt Dao'

Năm 2023 tiếp tục thành công đối với Tiêu Chiến khi hai bộ phim ra mắt trong năm nay của anh là Vùng Biển Trong Mơ Ấy và Ngọc Cốt Dao đều gặt hái được những thành tích đáng tự hào.

Tiêu Chiến gây chú ý khi hai bộ phim ra mắt trong năm nay của anh là Vùng Biển Trong Mơ Ấy và Ngọc Cốt Dao đều gặt hái được những thành tích đáng tự hào. Cụ thể, dựa vào số liệu thống kê mới nhất, nhiệt độ của các nhân vật trên Tencent do Tiêu Chiến đảm nhận đều được xướng tên ở thứ hạng cao nhất. Trong khi Tiêu Xuân Sinh là nhân vật đầu tiên cán mốc nhiệt độ 1 triệu trên Tencent, chỉ tính riêng năm nay, thì vai diễn Thời Ảnh (phim Ngọc Cốt Dao) cũng chẳng hề kém cạnh. Đây không chỉ là nhân vật đạt mốc nhiệt 1 triệu nhanh nhất (tính đến ngày 6/7 là 6 triệu), mà còn là nhân vật cổ trang đầu tiên làm được điều này trên nền tảng Tencent năm 2023.

Tiêu Chiến đang ngày một trưởng thành và hoàn thiện bản thân mình hơn qua từng vai diễn, dù là Tiêu Xuân Sinh hay Thời Ảnh đều được công chúng đón nhận vô cùng nhiệt tình, tích cực. Không riêng khán giả, mà các diễn viên hay tiền bối trong nghề cũng dành nhiều lời khen có cánh trước thái độ kính nghiệp, hết mình với vai diễn của anh.

Có thể thấy nhận ra, kỹ năng diễn xuất của Tiêu Chiến đã và đang có sự tiến bộ rõ rệt so với thời Trần Tình Lệnh. Ngoài Vùng Biển Trong Mơ Ấy và Ngọc Cốt Dao, khán giả cũng cực kỳ mong chờ bộ Nắng Gắt Bên Tôi của anh và “ảnh hậu” Bạch Bách Hà lên sóng. Bên cạnh đó, trước thông tin Tiêu Chiến đảm nhận vai nam chính Quách Tĩnh - Anh Hùng Xạ Điêu, cư dân mạng đều đang rất muốn biết sao nam sinh năm 1991 sẽ mang tới những gì trong dự án điện ảnh này. Tiêu Chiến bắt đầu nổi tiếng từ năm 2019 sau khi tham gia bộ phim đam mỹ Trung Quốc “Trần Tình Lệnh". Sau 4 năm, hiện Tiêu Chiến đã vươn lên hàng ngũ “đỉnh lưu”, đông fan bậc nhất giới giải trí xứ tỉ dân. Là gương mặt có tầm ảnh hưởng nên nam diễn viên được nhiều thương hiệu trong nước và quốc tế “chọn mặt gửi vàng", oanh tạc giới thời trang, quảng cáo. Với hơn 31 triệu người theo dõi tài khoản Weibo, không lạ khi nam diễn viên/ca sĩ Tiêu Chiến trở thành gương mặt tiềm năng được các thương hiệu xa xỉ quốc tế như Gucci, Tod's, Zenith, YSL Beauty, SAIC Audi ký hợp đồng đại diện.

Tiêu Chiến có đáng nhận danh xưng 'ông hoàng thương hiệu xa xỉ' của Trung Quốc? Tiêu Chiến bắt đầu nổi tiếng từ năm 2019 sau khi tham gia bộ phim đam mỹ Trung Quốc “Trần Tình Lệnh". Sau 4 năm, hiện Tiêu Chiến đã vươn lên hàng ngũ “đỉnh lưu”, đông fan bậc nhất giới giải trí xứ tỉ dân.

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